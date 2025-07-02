Leer más

Gracias por dejamos tus comentarios

Como parte de nuestro compromiso continuo de ofrecer el mejor servicio de corretaje posible, la retroalimentación de nuestros clientes es esencial para mejorar la experiencia del cliente y es muy apreciada.

¡Gracias otra vez!

Te podría interesar...

Mercados disponibles

Conozca cuales son los mercados que ofrecemos así como los spreads y otros costos.

Saber más

Análisis de mercados

Nuestra sección de análisis de mercado contiene informes realizados por Pablo Gil y otros prestigiosos analistas internacionales.

Saber más

Aprenda a hacer trading

Benefíciese de nuestra oferta educacional y mejore sus habilidades como trader.

Saber más

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.