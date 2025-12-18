zobrazit více
AMD.US

AMD.US - AMD.US

Advanced Micro Devices Inc
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do Advanced Micro Devices Inc s nulovými poplatky

AMD navrhuje procesory a grafické čipy, které pohánějí notebooky, stolní počítače, herní konzole i datová centra. Je známé tím, že dokáže konkurovat větším rivalům a spojuje technickou efektivitu s chytrým designem. Díky tomu přináší vysokorychlostní výpočetní techniku do domácností, firem i superpočítačů. Dnes je AMD jedním z hlavních tahounů nejen v oblasti herního průmyslu, ale také v rychle rostoucím trhu infrastruktury pro umělou inteligenci.

Klíčové poznatky

  • AMD vyrábí procesory a grafické karty pro osobní počítače, servery a herní zařízení.
  • V procesorech soupeří s Intelem, v grafických kartách s Nvidií.
  • Funguje na modelu fabless, tedy čipy pouze navrhuje a jejich výrobu zadává specializovaným výrobním závodům, například TSMC.
  • Zaměřuje se na cloudové služby, umělou inteligenci a vestavěná řešení.
  • Její technologie využívají počítače, Xbox i PlayStation.
  • V posledních letech roste především díky produktům pro podniky a datová centra.

Obchodní model AMD

AMD se soustředí na návrh čipů, které zajišťují jak výpočetní výkon, tak grafické zpracování moderních zařízení. Prodává je výrobcům počítačů, herním společnostem a provozovatelům datových center. Samotnou výrobu AMD nezajišťuje, tu zadává specializovaným výrobním závodům, například TSMC. Díky fabless modelu se může soustředit na inovace a rychlý vývoj, aniž by neslo náklady na provoz vlastních továren. Příjmy získává z prodeje produktů i ze spolupráce s partnery, kde často nabízí ucelené balíčky komponent.

Obchodní segmenty

  • Výpočetní zařízení pro zákazníky: procesory a APU pro stolní počítače, notebooky a pracovní stanice pod značkami Ryzen a Athlon.
  • Hry: grafické karty pro herní počítače a konzole včetně Xbox Series X a PlayStation 5.
  • Datová centra: serverové procesory EPYC pro cloudové služby a úlohy umělé inteligence.
  • Vestavěná řešení: čipy používané v průmyslových zařízeních, automobilových systémech a letectví.
  • Xilinx (akvizice): rozšíření nabídky o programovatelné obvody pro specializované výpočetní úlohy.

Investiční charakteristiky AMD

AMD je fabless výrobce polovodičů působící v několika klíčových segmentech: procesory pro spotřebitele i podniky, grafické karty pro hry a čipy pro servery. Funguje v silně cyklickém odvětví, kde poptávka po výpočetních zařízeních a infrastruktuře stoupá a klesá podle celkového ekonomického vývoje.

Na rozdíl od Nvidie se AMD snaží o širší záběr. V procesorech soupeří s Intelem a v grafických kartách právě s Nvidií. Její úspěch v posledních letech stojí na efektivitě, energetické úspornosti a poměru výkonu k ceně. Produkty AMD se objevují v noteboocích, herních konzolích, cloudových serverech i v průmyslových vestavěných zařízeních.

Silnou stránkou společnosti je škálovatelnost a rozmanitost produktů, které jí poskytují určitou ochranu napříč různými trhy. Stejně jako u většiny výrobců čipů jsou ale výsledky úzce vázány na produktové cykly, stav ekonomiky a poptávku po technologiích. I když se AMD rozšiřuje do oblasti datových center a vestavěných řešení díky akvizici společnosti Xilinx, její růst zůstává nerovnoměrný a stále závisí na globálních investičních cyklech v technologii.

Klíčové body pro investory do akcií AMD

  • Působí napříč procesory, grafickými kartami a infrastrukturou datových center.
  • Příjmy jsou cyklické a svázané se spotřební elektronikou a podnikovými IT investicemi.
  • Má silné produktové portfolio, ale čelí trvalému tlaku Intelu a Nvidie.
  • Fabless model snižuje fixní náklady, zároveň ale zvyšuje závislost na dodavatelském řetězci.
  • Výrazná expozice vůči hernímu a PC trhu, které mohou být velmi kolísavé.
  • Diverzifikace prostřednictvím Xilinx posiluje průmyslové segmenty.

Akcie AMD – růstové katalyzátory a rizika

Katalyzátory růstu

  • Rozšíření serverů a cloudu: Serverové procesory EPYC získávají stále větší oblibu u velkých poskytovatelů. Další zakázky v datových centrech mohou podpořit růst podnikové části.
  • Integrace Xilinx: Posiluje pozici AMD v oblasti vestavěných řešení, letectví, automobilového průmyslu a průmyslových zařízení a rozšiřuje zákaznickou základnu.
  • Nové generace čipů: Každá generace procesorů Ryzen a EPYC i grafických karet Radeon zlepšuje výkon i úspornost, což přitahuje nové výrobce počítačů a podnikové zákazníky.
  • Prodejní cykly konzolí: AMD dodává čipy na míru pro Xbox a PlayStation. Nové hry a modernizace konzolí mohou zajišťovat opakované příjmy z herního segmentu.
  • Rozvoj umělé inteligence a adaptivních řešení: Přestože není lídrem jako Nvidia, investuje AMD do čipů schopných zpracovávat úlohy AI a díky akvizici Xilinx také do programovatelných obvodů pro specializované použití.

Rizika

  • Citlivost na makroekonomiku: AMD je zranitelné vůči cyklům spotřební elektroniky. Pokles poptávky po počítačích či konzolích může mít výrazný dopad na příjmy.
  • Cenový tlak: Tvrdá konkurence s Intelem a Nvidií často nutí AMD k cenovým ústupkům, což snižuje marže.
  • Problémy v dodavatelském řetězci: Stejně jako Nvidia je AMD závislé na výrobních závodech, zejména TSMC. Jakékoli výpadky nebo zpoždění mohou zpomalit uvedení produktů.
  • Závislost na čínském trhu: Regulace exportu a geopolitické napětí s Čínou, která je pro AMD klíčovým trhem, mohou ohrozit růst v segmentu spotřební elektroniky i serverů.
  • Složitost integrace akvizic: Spojení s firmou Xilinx sice přináší diverzifikaci, ale také nároky na úspěšné začlenění, které může zatěžovat vedení a oddálit očekávané přínosy.

AMD a revoluce umělé inteligence

Po desetiletí byla firma AMD vnímána jako outsider. V procesorech hrála druhé housle proti Intelu a sledovala, jak Nvidia ovládá trh grafických karet. Tento příběh se ale rychle mění. V centru proměny stojí trend umělé inteligence. Od roku 2023 AMD začala budovat silnou pozici na trhu akcelerátorů AI.

MI300X: vlajkový AI čip AMD

Instinct MI300X je špičkový grafický čip AMD zaměřený na AI.

  • 192 GB paměti HBM3.
  • Určený pro velké jazykové modely, trénování i vyhodnocování (tedy úlohy na úrovni ChatGPT).
  • Zájem projevují významní technologičtí hráči, například Microsoft a Meta.

Ekosystém ROCm

  • ROCm je otevřená softwarová platforma AMD pro práci s umělou inteligencí.
  • Kompatibilní s nástroji jako PyTorch nebo TensorFlow.
  • Přitahuje vývojáře i poskytovatele cloudových služeb, kteří hledají otevřenou a cenově výhodnou alternativu.

AI v noteboocích

Díky čipům Ryzen AI přináší AMD neuronové jednotky i do běžných počítačů.

  • Překlady v reálném čase, chytré nástroje pro práci s obrázky, hlasoví asistenti bez potřeby cloudu.
  • Zpracování dat s důrazem na soukromí, vše probíhá přímo v zařízení.

Proč je to důležité pro investory

Vstup AMD do oblasti umělé inteligence není vedlejší projekt, ale zásadní obchodní příležitost.

  • Celkový trh s akcelerátory AI má do roku 2027 přesáhnout 400 miliard dolarů.
  • I menší podíl na trhu znamená pro AMD výrazný růst.
  • Společnost se rozšiřuje nad rámec procesorů do segmentů s vysokým tempem růstu i vysokými maržemi.

Pro investory je strategie AMD v oblasti AI jedním z nejsilnějších růstových katalyzátorů v polovodičovém sektoru.

Zajímavosti

  • Od outsidera k inovátorovi: AMD se dlouhodobě poměřovalo s většími rivaly, ale procesory Ryzen a EPYC posílily její pozici ve špičkovém výpočetním výkonu.
  • Konzole poháněné AMD: Microsoft Xbox Series X i Sony PlayStation 5 fungují na míru vyvinutých čipech AMD.
  • Efektivita fabless modelu: AMD navrhuje špičkové procesory, ale nevyrábí je. Výrobu zadává například TSMC a soustředí se na design a rychlé uvedení na trh.
  • Akvizice Xilinx: v roce 2022 dokončila AMD akvizici společnosti Xilinx v hodnotě 49 miliard dolarů, čímž posílila svou pozici v adaptivních a vestavěných řešeních.
  • Růst řady EPYC: serverové procesory EPYC si získaly oblibu u velkých poskytovatelů cloudu, jako jsou Amazon a Google, díky výkonu a úspornosti.
  • Dlouhá historie: společnost vznikla v roce 1969 a prošla obdobími boomu i útlumu. Dnes patří k nejsilnějším a nejinovativnějším návrhářům čipů na světě.

Krátká historie a klíčové milníky

  • 1969: založení AMD v Kalifornii jako alternativního dodavatele polovodičů
  • 90. léta: stává se klíčovým konkurentem Intelu na trhu procesorů x86
  • 2006: akvizice ATI Technologies, vstup na trh grafických karet
  • 2017: uvedení procesorů Ryzen a EPYC, nová pozice v oblasti výkonných čipů
  • 2022: akvizice společnosti Xilinx, rozšíření do adaptivních výpočetních řešení
  • Současnost: AMD je globálním návrhářem čipů napříč spotřebitelskými i podnikových segmenty
Globální studená válka o čipy. Jak Čína mění...

18. prosince 2025

Denní shrnutí: Trhy mírně rostou navzdory...

12. listopadu 2025

US OPEN: Wall Street vyčkává na konec vládní...

12. listopadu 2025
FAQ

Máte nějaké dotazy?

AMD navrhuje procesory (CPU), grafické karty (GPU) a další výpočetní čipy používané v noteboocích, herních systémech, serverech i vestavěných aplikacích.

AMD soupeří s Intelem v oblasti procesorů a s Nvidií na trhu grafických karet. V datových centrech čelí také konkurenci od společností jako ARM a specializovaných startupů.

AMD čipy pouze navrhuje a samotnou výrobu zadává specializovaným výrobním závodům, například TSMC. Díky tomu se může soustředit na rychlé inovace bez obrovských kapitálových nákladů na vlastní továrny.

Čipy AMD používají značky počítačů jako HP, Dell nebo Lenovo. Využívají je také herní konzole Xbox a PlayStation i poskytovatelé cloudu, například Amazon Web Services nebo Google Cloud.

Po uvedení procesorů Ryzen a EPYC získala společnost významný podíl na trhu spotřebitelských počítačů i podnikových serverů, a to díky výkonu a energetické úspornosti.

Díky akvizici Xilinx získala AMD přístup k programovatelným obvodům FPGA, čímž rozšířila své působení v letectví, telekomunikacích a průmyslových aplikacích.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

