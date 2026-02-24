AMD roste o 14 % díky AI mega-dohodě se společností Meta Platforms 📈

Společnost Meta Platforms (META.US) oznámila pětiletý program nákupu infrastruktury pro umělou inteligenci založené na procesorech AMD o celkovém výkonu 6 gigawattů, který má být zahájen v druhé polovině roku 2026. Jedná se o jednu z největších transakcí v oblasti infrastruktury AI v současném cyklu kapitálových výdajů a významné potvrzení toho, že Advanced Micro Devices se řadí mezi „tier-1“ dodavatele hyperscalerů po boku Nvidie – akcie AMD vzrostly v předobchodním obchodování v USA o více než 14 %. V posledních týdnech společnosti těží z rozvoje infrastruktury AI a jasně překonávají segment softwaru.
Na základě této dohody se společnost Meta zavázala koupit od AMD AI výpočetní výkon v hodnotě více než 100 miliard dolarů, čímž si zajistí kapacitu až 6 GW na pět let a potenciálně získá přibližně 10% podíl ve společnosti AMD. Tato dohoda posiluje pozici AMD vůči Nvidii na rychle se rozvíjejícím trhu s čipy pro AI a zahrnuje zakázkové čipy pro AI i akciové opce vázané na budoucí vývoj ceny akcií AMD. Jedná se o součást širší strategie Marka Zuckerberga v oblasti AI: Meta rychle rozšiřuje kapacitu datových center a diverzifikuje dodavatele, přičemž výdaje na infrastrukturu AI by letos měly dosáhnout až 135 miliard dolarů.
AMD se stává významným příjemcem AI
- Podle generální ředitelky AMD Lisy Su se očekává, že celková hodnota série transakcí dosáhne „desítek miliard” dolarů na gigawatt, což znamená, že víceleté investiční výdaje Meta na tento konkrétní program by mohly dosáhnout desítek miliard – nebo potenciálně i více než 100 miliard dolarů – v závislosti na konečné konfiguraci a složení hardwaru.
- Struktura dohody přesahuje rámec standardní dodavatelské smlouvy: Meta obdrží opční listy na nákup 160 milionů akcií AMD, které budou postupně nabývat platnosti v závislosti na milnících projektu a podmínkách ceny akcií. Pokud budou tyto opční listy uplatněny, mohla by se Meta stát významným akcionářem, což podtrhuje, že obě strany považují tento vztah za dlouhodobé strategické partnerství.
- Trhy reagovaly okamžitě a pozitivně, přičemž akcie AMD v předobchodním obchodování prudce vzrostly. Tento krok odráží očekávání významného „nárůstu“ výnosů souvisejících s umělou inteligencí a zlepšení důvěryhodnosti AMD v segmentu akcelerátorů. Akcie Meta vzrostly jen mírně, což naznačuje, že investoři vnímají tuto dohodu jako soulad s dříve oznámenou strategií v oblasti výpočetního výkonu, nikoli jako neočekávané zvýšení rizika.
- Důvod Meta je jasný: komponenty budou přizpůsobeny jejím potřebám a společnost získá vliv na plán a design budoucích generací čipů. Z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a efektivity inferencí může být tento model „společného návrhu“ klíčový pro optimalizaci spotřeby energie a nákladů na token/úkol.
- Komentáře Santosha Janardhana, vedoucího globální infrastruktury společnosti Meta, naznačují, že hardware AMD by měl podporovat především inferenci, tedy fázi nasazení trénovaných modelů do produkce. Jedná se o oblast, kde vysoká energetická účinnost a předvídatelná dostupnost kapacity mají tendenci být důležitější než špičkový výkon při tréninku.
- Meta potvrzuje přístup multi-sourcing: bude pokračovat ve vývoji vlastních interních čipů AI, zachová nákupy od Nvidie a přidá AMD. V praxi to signalizuje, že hyperscalers považují akcelerátory za strategický zdroj spíše než za komoditu a aktivně diverzifikují riziko závislosti na dodavatelském řetězci a dodavatelích.
- Pro AMD nejde pouze o objem, ale také o zlomový bod v oblasti reputace: Meta je již druhým největším zákazníkem AMD a nová dohoda by se mohla stát významným motorem růstu v nadcházejících letech. Vzhledem k velikosti AMD (tržby v loňském roce činily přibližně 34,6 miliardy dolarů) by i dodatečné nízké dvouciferné miliardy ročních tržeb v průběhu nasazení významně změnily trajektorii AMD na trhu akcelerátorů.
- Celkově struktura a rozsah partnerství naznačují, že Meta a AMD předpokládají scénář, ve kterém se monetizace hyperscaler AI promítne do víceletého investičního supercyklu – navzdory rostoucí debatě o riziku „bubliny“ kapitálových výdajů na AI.
AMD.US (D1)
Akcie AMD nedávno klesly téměř o 25 % z maxim a nyní testují oblast ~191 USD (EMA200). Dohoda s Meta se zdá být krátkodobou úlevou a pomáhá akcím znovu se ukotvit v fundamentálně podporovaném vzestupném trendu.
Zdroj: xStation5
