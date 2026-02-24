Denní shrnutí: Technologie táhnou Wall Street vzhůru, zatímco Teherán usiluje o příměří

- Obchodování na druhé straně Atlantiku se vyvíjí jednoznačně pozitivně, hlavní indexy Wall Street se po včerejších ztrátách silně zotavily. Nasdaq Composite vzrostl o více než 1 %, S&P 500 získal přibližně 0,8 % a Dow Jones Industrial Average vzrostl o zhruba 0,9 %.
- Událostí dne je bezpochyby oznámení víceleté dohody mezi společnostmi Advanced Micro Devices a Meta Platforms o dodávkách infrastruktury pro umělou inteligenci. Zpráva o tomto rozsáhlém kontraktu posílila ceny akcií obou společností a vyvolala silnou reakci trhu, což podtrhuje rozsah a význam této dohody pro další rozvoj odvětví umělé inteligence.
- Akcie softwarových společností se rovněž zotavily po oznámení řady partnerství se společností Anthropic, což zmírnilo dřívější obavy investorů z možných narušení souvisejících s umělou inteligencí.
- Nálada na trhu se výrazně uklidnila po předchozích turbulencích způsobených rozhodnutím Nejvyššího soudu USA, že cla uložená vládou jsou nezákonná.
- V Evropě také většina trhů zakončila den v kladných číslech. CAC 40 vzrostl o téměř 0,3 %, DAX získal přes 0,1 %, zatímco FTSE 100 uzavřel s mírným poklesem a IBEX 35 klesl o více než 0,35 %.
- V únoru dosáhl index spotřebitelské důvěry zveřejněný organizací The Conference Board ve Spojených státech 91,2 bodu, čímž překonal jak prognózu (87,4 bodu), tak předchozí hodnotu (89 bodů). Lepší než očekávaný výsledek může signalizovat zlepšení sentimentu amerických spotřebitelů.
- Na devizovém trhu pozorujeme jasnou slabost japonského jenu, který ztrácí půdu pod nohama vůči hlavním měnám, přičemž pár USD/JPY dnes vzrostl o přibližně 0,7 %. Oslabení jenu je mimo jiné způsobeno obavami investorů o fiskální stabilitu Japonska a plánovaným rozšířením vládních výdajů.
- Na trhu s drahými kovy pozorujeme relativně malé výkyvy. Zlato kleslo o 1,3 % a pohybuje se kolem 5 160 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o 0,7 % a je pod 87,5 USD za unci.
- Na trhu s průmyslovými kovy je situace odlišná. Kontrakty na měď vzrostly téměř o 2,5 % a kontrakty na nikl vzrostly téměř o 4 %.
- Íránský náměstek ministra zahraničí Majid Takht-Ravanchi uvedl, že Teherán je připraven podniknout „všechny nezbytné kroky“ k dosažení dohody se Spojenými státy před dalším kolem jednání v Ženevě, což investoři vnímali jako znamení možného uklidnění geopolitického napětí. V reakci na tato prohlášení ceny ropy klesají, protože se snížila riziková prémie spojená s konfliktem na Blízkém východě.
- Na trhu s kryptoměnami pozorujeme mírný pokles. Bitcoin klesl o 0,6 % a je pod hranicí 64 300 USD, zatímco Ethereum kleslo o 0,2 % a pohybuje se kolem 1 850 USD.
Právě se stalo: útok na Írán a dopady na ekonomiku a finanční trhy
Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?
Tři trhy, které sledovat příští týden (27.02.2026)
Pšenice na nejvyšší úrovni za 8 měsíců 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.