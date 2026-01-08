zobrazit více
NVDA.US

NVDA.US

NVIDIA Corp.
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do NVIDIA Corp. s nulovými poplatky

Nvidia je často označována za bijící srdce umělé inteligence a vysokovýkonného výpočetnictví. Původně si získala jméno díky výkonným grafickým kartám pro hráče počítačových her, dnes však stojí za rozvojem deep learningu, autonomního řízení a zpracování dat ve velkém měřítku. Nvidia už dávno jen nenavrhuje čipy, místo toho staví digitální motory, které pohánějí nejchytřejší stroje současnosti.

Klíčové body

  • Nvidia se specializuje na vysokovýkonné GPU (grafické procesory).
  • Její čipy se používají v umělé inteligenci, datových centrech, gamingu i autonomních vozidlech.
  • Příjmy generuje z hardwaru, softwarových platforem i cloudových řešení.
  • Firma hraje ústřední roli v budoucnosti AI a akcelerovaného výpočetnictví.
  • Nvidia funguje na tzv. fabless modelu, výrobu čipů outsourcuje.
  • Její software CUDA je klíčový pro trénování AI modelů napříč odvětvími.

Obchodní model

Nvidia je mozkem moderních technologií. Společnost navrhuje a vyvíjí špičkové grafické procesory, které byly původně vytvořeny pro vykreslování herních světů, ale dnes jsou přetvořeny na motory pohánějící budoucnost umělé inteligence, vědeckého výzkumu a pokročilého výpočetnictví.

Nvidia své čipy sama nevyrábí. Funguje jako tzv. fabless návrhář, tedy vytváří složité a světově špičkové architektury a jejich fyzickou výrobu zajišťují specializované slévárny jako například TSMC. Nvidia je tak spíše architekt, nikoli stavební firma.

Příjmy společnosti přicházejí z více zdrojů:

  • prodeje GPU hráčům, designérům a datovým vědcům
  • vysokovýkonné výpočetní systémy, například řady DGX a HGX
  • softwarové platformy, zejména CUDA (Compute Unified Device Architecture), které umožňují vývojářům využít plný výkon hardwaru Nvidia
  • licence a poplatky od partnerů, kteří používají technologie navržené Nvidií
  • cloudové služby umělé inteligence, stále důležitější pro firmy hledající připravenou infrastrukturu pro strojové učení

Klíčová strategie Nvidie spočívá ve vytváření uceleného ekosystému AI od křemíku až po software. Společnost tak neprodává jen jednotlivé součásti, ale pohání celou budoucnost inteligentních strojů.

Obchodní segmenty

Datová centra

Tento segment je hlavním klenotem růstového příběhu Nvidie. Architektury Blackwell, Hopper a Ampere pohánějí vše od trénování modelů umělé inteligence (například ChatGPT) až po cloudové výpočty ve velkém měřítku. V éře AI fungují GPU od Nvidie jako mozkové buňky datových center po celém světě.

Gaming

Kořeny Nvidie sahají hluboko do světa her. Díky značce GeForce dominuje trhu a nabízí vysoce výkonné grafické procesory, které hráčům umožňují prozkoumávat detailní a realistické virtuální světy. Technologie jako ray tracing a DLSS (Deep Learning Super Sampling) nastavují nové standardy pro pohlcující herní zážitky.

Profesionální vizualizace

Architekti, animátoři a designéři využívají řešení Nvidie pod značkami Quadro a RTX, která přinášejí fotorealistické vykreslování, simulace a spolupráci na virtuálních projektech do každodenní praxe. Odvětví jako film, architektura nebo strojírenství se spoléhají na technologie Nvidie při proměně představ ve skutečnost.

Automotive

S tím, jak se vozidla stávají chytřejší, má Nvidia své místo i pod kapotou. Její platforma Drive poskytuje systémy pro autonomní řízení založené na AI, palubní zábavu i výpočetní technologie pro samořídící auta. Díky partnerstvím s tradičními výrobci i novými hráči v oblasti elektromobilů má tento segment potenciál stát se dlouhodobým motorem transformace.

OEM a licence

V tomto segmentu monetizuje Nvidia své duševní vlastnictví prostřednictvím poskytování technologií výrobcům hardwaru a partnerům. Zahrnuje to licencování čipů, hardwarové balíčky a integrovaná GPU řešení pro specializovaná odvětví. Jde o stabilní, i když menší pilíř příjmů.

Investiční charakteristiky

Nvidia je dnes vnímána jako základní kámen moderní výpočetní infrastruktury, zejména v oblastech umělé inteligence, gamingu a datových center. Působí v polovodičovém průmyslu, který je tradičně cyklický, ale díky silnému postavení v dlouhodobě rostoucích segmentech představuje v tomto ohledu výjimku.

Základ jejího podnikání tvoří GPU určené pro paralelní zpracování dat. Zatímco dříve sloužily téměř výhradně k zobrazování herní grafiky, dnes jsou nepostradatelné pro trénování AI modelů, provoz cloudových úloh, autonomní řízení i medicínské zobrazování.

Nvidia funguje na fabless modelu, tedy čipy navrhuje, ale jejich výrobu outsourcuje společnostem, jako je TSMC. Díky tomu lépe kontroluje kapitálové náklady, ale zároveň je vystavena riziku narušení dodavatelského řetězce.

Protože je Nvidia pevně zakotvená v odvětvích, která stále rychle rostou (AI, autonomní systémy a cloudové služby) těží z vysokého růstového profilu. Zůstává však citlivá na výkyvy poptávky v technologickém sektoru a zároveň je zranitelná vůči exportním omezením, konkurenci a omezené kapacitě výrobců čipů.

Klíčové body pro investory

  • Rychle rostoucí a inovacemi poháněný návrhář čipů s globálním vlivem.
  • Působí jak v cyklických, tak v dlouhodobě rostoucích odvětvích (AI, data, gaming).
  • Fabless model snižuje kapitálové náklady, ale zvyšuje závislost na dodavatelích.
  • Cena akcií často odráží budoucí očekávání, nejen aktuální výsledky.
  • Citlivost na tržní vývoj a geopolitická rizika spojená s exportem čipů.
  • Výkyvy poptávky v gamingu nebo podnikových AI řešeních mohou výrazně ovlivnit tržby.

Hlavní růstové katalyzátory a rizika

Katalyzátory pro růst

Rozšíření AI napříč odvětvími. Čipy Nvidie jsou základní infrastrukturou pro umělou inteligenci. Jak zdravotnictví, automobilový průmysl i finance nasazují AI nástroje, poptávka po čipech roste a z toho těží i Nvidia.

  • Růst datových center. Poskytovatelé cloudových služeb stále více využívají GPU pro trénování jazykových modelů a zpracování dat, což posiluje příjmy Nvidie z tohoto segmentu.
  • Uzamčení do softwarového ekosystému. Díky platformám jako CUDA nebo systémům DGX buduje Nvidia silnou softwarovou základnu, která drží vývojáře a výzkumníky uvnitř jejího ekosystému.
  • Adopce v automotive a robotice. S rozvojem autonomního řízení a robotiky se platforma DRIVE stává klíčovou součástí řešení pro automobilky i průmyslové firmy.
  • Nové produktové cykly. Každá nová generace GPU, například Hopper nebo Blackwell, přináší vyšší výkon a efektivitu, což vede k novým vlnám nákupů zákazníků.

Rizika

  • Citlivost na valuaci. Akcie Nvidie se obchodují za vysoké násobky. I malé zklamání ve výsledcích nebo slabší výhled mohou vést k prudším korekcím ceny akcií.
  • Exportní omezení a geopolitické napětí. Restrikce prodeje čipů do Číny či dalším velkým odběratelům mohou zásadně ovlivnit příjmy, zejména v segmentu datových center.
  • Narušení dodavatelského řetězce. Protože Nvidia sama nevyrábí, spoléhá na externí výrobce. Problémy u TSMC či jiných partnerů mohou způsobit zpoždění dodávek nebo růst nákladů.
  • Konkurenční hrozby. Intel, AMD a noví hráči v oblasti AI čipů (například Google s TPU nebo Amazon s Trainium) vyvíjejí alternativy k produktům Nvidie.
  • Cykličnost technologických výdajů. I přes zapojení do dlouhodobých trendů není Nvidia imunní vůči zpomalení podnikových investic, útlumu gamingu nebo makroekonomickým propadům.

Krátká historie společnosti a hlavní milníky

  • 1993: Nvidia vzniká v Kalifornii. Zakládá ji Jensen Huang spolu se dvěma společníky.
  • 1999: Uvedení GeForce 256, prvního GPU, které revolučním způsobem změnilo PC grafiku.
  • 2006: Spuštění platformy CUDA, která otevřela možnosti GPU i vývojářům mimo oblast her.
  • 2016: Přerod do oblasti výpočetních systémů pro umělou inteligenci, datových center a autonomních vozidel.
  • 2020: Nvidia se stává základním stavebním kamenem infrastruktury AI po celém světě.
  • Dnes: Nvidia vede v oblasti AI čipů a dál utváří digitální transformaci napříč sektory.

Proměna Nvidie z výrobce herních čipů na motor globální infrastruktury umělé inteligence je bezprecedentní. Její dominance v integraci hardwaru a softwaru a strategická přítomnost v rychle rostoucích technologických odvětvích z ní dělají pro mnoho dlouhodobých investorů jednu z nejvíce přesvědčivých voleb.

15:30 - 22:00

Zajímavá fakta

Výbušný růst hodnoty: Akcie Nvidie od roku 2015 vzrostly o tisíce procent a firma se zařadila mezi několik málo společností s tržní kapitalizací přesahující bilion dolarů, což podtrhuje její roli lídra v oblasti AI, datových center i herního průmyslu.

Klíčová role v umělé inteligenci: NVIDIA se stala synonymem pro pokrok v oblasti umělé inteligence. Její grafické procesory (GPU) jsou široce používány pro trénink a provozování modelů umělé inteligence. Investoři vidí obrovský potenciál v této oblasti, což přispívá k růstu hodnoty akcií.

Expanze do automobilového průmyslu: NVIDIA expanduje i do automobilového průmyslu, konkrétně do oblasti autonomního řízení. Její technologie Drive AGX je využívána předními automobilkami pro vývoj samořídících vozidel. Tento krok diverzifikuje příjmy společnosti a otevírá nové trhy, což je pozitivní zpráva pro investory.

Silná finanční pozice: NVIDIA je finančně stabilní společnost s robustními příjmy a zisky. Její finanční zdraví je klíčovým faktorem, který přitahuje dlouhodobé investory. Společnost pravidelně vykazuje silné čtvrtletní výsledky, což zvyšuje důvěru trhu v její ekonomickou stabilitu.

Akvizice a partnerství: NVIDIA aktivně hledá nové možnosti růstu prostřednictvím akvizic a partnerství. Například akvizice společnosti ARM Holdings, pokud bude schválena regulačními orgány, by mohla posílit její postavení v oblasti mobilních čipů a Internetu věcí (IoT). Takové strategické kroky jsou pozitivně vnímány investory.

Volatilita akciového trhu: Stejně jako mnoho technologických akcií, i akcie NVIDIA jsou citlivé na výkyvy na trhu. Makroekonomické faktory, jako jsou změny úrokových sazeb nebo globální ekonomické události, mohou ovlivnit jejich cenu. Investoři by měli být připraveni na možnou volatilitu a pečlivě sledovat tržní trendy.

Zakladatelské trio: Nvidii založili v roce 1993 Jensen Huang, Chris Malachowsky a Curtis Priem. Huang firmu dodnes vede a patří mezi nejdéle působící generální ředitele v technologickém světě.

Logo inspirované okem: Ikonické zelené logo symbolizuje vidění, což odkazuje na schopnost GPU zpracovávat obrazy a dnes také vnímat svět skrze AI, rozpoznávání objektů a autonomní technologie.

Superpočítače s DNA Nvidie: Většina nejvýkonnějších superpočítačů světa, například Summit či Leonardo, staví výkon na GPU Nvidie, jež pohánějí AI, klimatické modely i průlomové lékařské simulace.

FAQ

Máte nějaké dotazy?

Především za vývoj výkonných GPU využívaných v gamingu a výpočetních úlohách s umělou inteligencí. Její technologie je klíčová pro vykreslování grafiky, trénování modelů strojového učení i provoz superpočítačů.

Příjmy plynou z prodeje GPU, výpočetních platforem a softwaru. Společnost také licencuje své technologie a nabízí cloudové služby pro umělou inteligenci.

Je obojí. Zatímco proslula zejména hardwarem, vyvíjí také zásadní software jako CUDA, AI nástroje či simulační prostředí.

Hráči, výzkumníci v oblasti AI, poskytovatelé cloudových služeb, automobilky i nemocnice využívají čipy a platformy Nvidie k urychlení složitých výpočetních úloh.

Její GPU jsou navržena pro paralelní zpracování, které je klíčové pro trénování AI modelů. Nástroje Nvidie pomáhají zkracovat čas a snižovat energetické náklady při zpracování obrovských objemů dat.

Společnost čipy navrhuje interně, ale jejich výrobu zajišťují externí slévárny jako TSMC. Tento přístup je známý jako fabless model výroby polovodičů.

Nvidia pohání některá z největších datových center na světě. Poskytuje GPU platformy pro AI inference, trénování modelů, vykreslování videa i vysokovýkonné výpočty, čímž pomáhá efektivně škálovat cloudové služby.

CUDA je vlastní platforma a programovací model Nvidie pro paralelní výpočty. Umožňuje vývojářům využít plný výkon GPU a je zásadní pro urychlení vědeckých výpočtů, AI i 3D renderování.

Ano. Prostřednictvím platformy DRIVE dodává jak hardware, tak software pro samořídící vozy, včetně zpracování dat ze senzorů v reálném čase a rozhodovacích systémů založených na AI.

Rozhodně. GPU Nvidie pomáhají nemocnicím a výzkumným centrům urychlit medicínské zobrazování, genomiku i diagnostiku s podporou AI, což zvyšuje rychlost i přesnost péče o pacienty.

Buduje platformu Omniverse, která umožňuje spolupráci a simulace v reálném čase. Je určena pro digitální kopie produktů, virtuální prostředí i průmyslové aplikace metaverza.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

