71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
POLYGON

POLYGON - POLYGON

Instrument, jehož cena je založena na kotacích měnového páru POLYGON vůči americkému dolaru.
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do CFD na POLYGON

Polygon, dříve známý jako Matic Network, je moderní blockchainový protokol, který zlepšuje škálovatelnost a propojení v ekosystému Ethereum. Díky technologii sekundární vrstvy umožňuje rychlejší a levnější transakce a řeší tak dlouhodobý problém Etherea s přetížením sítě a vysokými poplatky.

V platformě XTB je Polygon (POL) dostupný jako pákový CFD instrument založený na cenových kotacích této kryptoměny. Obchodování s finanční pákou je rizikové a může vést ke ztrátě kapitálu.

Polygon slouží jako komplexní rámec pro vývoj a propojení blockchainů kompatibilních s Ethereem. Vývojářům nabízí nástroje pro tvorbu decentralizovaných aplikací, které zůstávají plně interoperabilní s Ethereem. Umožňuje tak využít jeho silné zabezpečení, ale zároveň těžit z vyšší rychlosti a nižších nákladů na transakce.

Projekt si získal mezinárodní uznání díky klíčové roli při škálování Etherea a strategickým partnerstvím s technologickými giganty, jako je Meta (Instagram), která využívá infrastrukturu Polygonu pro NFT integrace a digitální identitu založenou na blockchainu.

Polygon byl založen v roce 2017 vývojáři Jaynti Kananim, Sandeepem Nailwalem a Anuragem Arjunem. Původně fungoval pod názvem Matic Network, ale v únoru 2021 byl přejmenován na Polygon, aby lépe vystihl jeho širší ambici. Tou je přerod z jediné škálovací vrstvy do multichainového ekosystému podobného projektům Polkadot, Cosmos nebo Avalanche, avšak pevně zakotveného v základech Etherea.

Dnes Polygon funguje jako agregátor sekundárních vrstev. Propojuje více blockchainů i mimo síť Ethereum a tím se stal klíčovou infrastrukturou pro decentralizovaný internet, kde se spojuje škálovatelnost, efektivita a dostupnost pro novou generaci blockchainových inovací.

Klíčové poznatky o Polygonu (POL)

  • Polygon posiluje škálovatelnost a propojení Etherea díky pokročilé technologii druhé vrstvy.
  • Platforma umožňuje rychlé a levné transakce a řeší tak problémy Ethereum s přetížením sítě a vysokými poplatky.
  • Byl založen v roce 2017 vývojáři Jaynti Kananim, Sandeepem Nailwalem a Anuragem Arjunem. V roce 2021 prošel rebrandingem z Matic Network na Polygon, aby se rozšířil do multichainového ekosystému.
  • Strategická partnerství, například s Meta Platforms (Instagram), urychlila jeho přijetí v širším měřítku a posílila pozici Polygonu v oblasti metaverse.
  • Konsensus proof-of-stake zajišťuje síti bezpečnost, energetickou efektivitu a udržitelnost, díky čemuž se Polygon řadí mezi klíčovou infrastrukturu pro Web3 a NFT po celém světě.

Největší držitelé POL a provozovatelé sítě Polygon

  • Zakladatelé a vývojářský tým: Stejně jako u mnoha jiných blockchainových projektů drží zakladatelé a klíčový vývojový tým Polygonu významné množství původního tokenu POL (dříve MATIC). Jejich podíly jsou motivací k dlouhodobému rozvoji a stabilitě projektu, což podporuje inovace i spolehlivost sítě.
  • Validátoři a stakeři: Polygon funguje na principu konsensu proof-of-stake (PoS), takže validátoři a stakeři, kteří zajišťují bezpečnost a provoz sítě, drží značné množství tokenů POL. Jejich úloha při ověřování transakcí a správě sítě z nich dělá klíčové účastníky celého ekosystému.
  • Raní investoři a poradci: Část počáteční emise tokenů byla rozdělena mezi první investory, poradce a strategické partnery, kteří projekt podpořili v jeho začátcích. Tito účastníci zůstávají důležitou součástí správy a dalšího vývoje Polygonu.

Investoři do projektu Polygon

Polygon zaujal pozornost známých investorů i velkých institucí, které v něm vidí dlouhodobý růstový potenciál.

  • Mark Cuban, miliardář a majitel basketbalového týmu Dallas Mavericks, veřejně podpořil Polygon a tím zvýšil jeho povědomí v technologickém i finančním světě.
  • Sequoia Capital India, jedna z nejvýznamnějších investičních společností na světě, svým vstupem potvrdila institucionální důvěru a strategickou podporu projektu.
  • Binance Labs, investiční divize globální kryptoměnové burzy Binance, patřila mezi první podporovatele Polygonu a pomohla urychlit jeho rozvoj i širší přijetí na trhu.

Rok 2021: období prudkého růstu Polygon (POL)

Rok 2021 znamenal pro Polygon zásadní zlom. K jeho rozmachu přispěl zejména boom v oblasti decentralizovaných financí (neboli DeFi) a tokenů NFT. NFT jsou jedinečné digitální tokeny, které potvrzují vlastnictví konkrétního digitálního předmětu.

  • Růst DeFi projektů: Jak sektor DeFi rychle rostl, mnoho protokolů přešlo na síť Polygon, aby využilo nižších poplatků a rychlejších transakcí. To vedlo k výraznému nárůstu počtu uživatelů i celkovému objemu peněz v protokolu.
  • Masové přijetí: Mezi největší projekty, které integrovaly Polygon, patří Aave, SushiSwap nebo Curve Finance. Díky nim získali uživatelé přístup k levnějším a rychlejším transakcím a zároveň se zvýšila likvidita napříč ekosystémem.
  • Rozmach NFT: Rostoucí popularita NFT výrazně podpořila expanzi Polygonu. Mnoho tvůrců i tržišť si tuto síť vybralo díky nízkým nákladům a vysoké rychlosti, což umožnilo efektivnější vydávání i obchodování s digitálními sběratelskými předměty.

Investiční charakteristiky Polygon (POL)

Polygon patří mezi nejvýznamnější projekty zaměřené na škálování blockchainu. Byl vytvořen s cílem zrychlit, zlevnit a zefektivnit transakce v síti Ethereum. Spojuje technologické inovace, institucionální partnerství a praktické využití, díky čemuž se řadí mezi dlouhodobě perspektivní aktiva ve světě Web3.

  • Výhoda škálovatelnosti: Infrastruktura Polygonu jako sekundární vrstvy výrazně snižuje přetížení sítě Ethereum a umožňuje zpracování tisíců transakcí za sekundu s minimálními náklady.
  • Ekosystém vývojářů: Na síti Polygon působí rozsáhlá a aktivní komunita vývojářů, která vytváří tisíce aplikací v oblasti DeFi, her i NFT. Polygon tak patří mezi nejpoužívanější blockchainy s reálným využitím.
  • Silná partnerství: Spolupráce s firmami jako Meta (Instagram), Adobe, Reddit či Starbucks posílila pozici Polygonu jako mostu mezi tradičními technologiemi a světem Web3.
  • Závazek k udržitelnosti: Polygon dosáhl v roce 2022 uhlíkové neutrality a dále pracuje na dosažení uhlíkové negativity, čímž reaguje na rostoucí poptávku po ekologicky odpovědných blockchainových projektech.
  • Deflační ekonomika: Mechanismus pálení tokenů POL, zavedený spolu s integrací EIP-1559 z Etherea, postupně snižuje celkovou nabídku, což může dlouhodobě podporovat růst jejich hodnoty.

Hlavní růstové faktory a rizika Polygon (POL)

Růstový potenciál Polygon (POL)

  • Rozšiřování spolupráce s firmami: Stále více globálních značek a podniků začíná využívat infrastrukturu Polygonu, což může urychlit jeho praktické nasazení a posílit poptávku po jeho technologiích.
  • Vylepšení sítě Ethereum: Další zefektivnění základní vrstvy Ethereum může ekosystém Polygonu doplňovat, nikoli s ním soutěžit, a tím posílit jeho dlouhodobou užitečnost.
  • Růst Web3 a DeFi: Stoupající popularita decentralizovaných financí, NFT a metaverza podporuje rozvoj Polygonu, který se stal preferovanou platformou pro škálovatelná blockchainová řešení.
  • Technologie ZK-Rollup a agregace: Investice do moderních technologií, jako je Polygon zkEVM, představují důležité milníky, které mohou zásadně zlepšit výkon a efektivitu sítě.
  • Růst vývojářské a institucionální základny: Rozšiřující se komunita vývojářů, investorů a firemních partnerů posiluje síťové efekty Polygonu a podporuje jeho adopci napříč tržními cykly.

Klíčová rizika Polygon (POL)

  • Závislost na ekosystému Ethereum: Úspěch Polygonu úzce souvisí se stavem a vývojem sítě Ethereum. Zásadní změny v její struktuře nebo poptávce by mohly nepřímo ovlivnit využívání Polygonu.
  • Silná konkurence: Projekty jako Arbitrum, Optimism nebo Avalanche představují významné soupeře v oblasti škálovacích řešení, což zvyšuje tlak na udržení vývojářů i likvidity v rámci sítě.
  • Regulační nejistota: Jak se po celém světě vytváří pravidla pro digitální aktiva a blockchainovou infrastrukturu, může způsob klasifikace tokenu POL ovlivnit jeho dostupnost a vnímanou důvěryhodnost mezi investory.
  • Technická rizika: Přestože Polygon dodržuje vysoké bezpečnostní standardy, případná zranitelnost v chytrých kontraktech nebo mostech mezi sítěmi by mohla narušit důvěru uživatelů a krátkodobě ovlivnit hodnotu sítě.
  • Centralizace držby tokenů: Vysoká koncentrace tokenů POL u validátorů, raných investorů nebo institucí může vyvolávat obavy z omezené decentralizace a ovlivnit dlouhodobé řízení projektu.

Partnerství s Meta Platforms

V roce 2022 oznámil Polygon strategické partnerství se společností Meta Platforms (dříve Facebook) a její globálně populární sítí Instagram. Tato spolupráce představovala důležitý krok k rozšíření technologií blockchainu a NFT mezi běžné uživatele.

  • Integrace s Instagramem: Meta si pro zavedení NFT funkcí vybrala právě Polygon. Díky tomu mohou uživatelé na svých profilech zobrazovat a ověřovat digitální sběratelské předměty. Polygon se tak stal pomyslným mostem mezi světem sociálních sítí a inovacemi Web3 a zároveň umožnil milionům uživatelů snadný vstup do oblasti digitálního vlastnictví.
  • Škálovatelnost a udržitelnost: Meta se rozhodla pro Polygon především kvůli jeho důrazu na efektivitu, nízké poplatky a ekologický přístup. Architektura druhé vrstvy umožňuje rychlé a levné transakce, což je klíčové pro masové rozšíření NFT. Polygon navíc usiluje o uhlíkovou neutralitu, což je v souladu s dlouhodobými cíli udržitelnosti společnosti Meta.
  • Rozvoj metaverza: Partnerství s Meta posílilo pozici Polygonu jako klíčové infrastruktury pro metaverzum. Síť nyní podporuje digitální aktiva, herní ekosystémy i interaktivní aplikace a pomáhá budovat novou generaci internetového prostředí, kde se propojuje sociální interakce, finance a vlastnictví.

Shrnutí projektu Polygon a kryptoměny POL

Polygon je blockchainová platforma sekundární vrstvy, která rozšiřuje a propojuje sítě kompatibilní s Ethereem. Nabízí rychlé, levné a ekologicky šetrné transakce, čímž řeší hlavní omezení Etherea a umožňuje plynulý vývoj decentralizovaných aplikací. Založen byl v roce 2017 a dnes tvoří klíčovou infrastrukturu světa Web3. Pohání projekty v oblasti DeFi, NFT i metaverse a spolupracuje například s Meta (Instagram).

2.00% z tržní ceny
-
-
-
24 hodin od soboty 4:00 do pátku 22:00

Zajímavá fakta

Rebranding: Polygon původně vznikl jako projekt Matic Network (MATIC). V roce 2021 prošel přejmenováním, aby lépe vystihl rozšířenou vizi multichainového ekosystému. V roce 2024 došlo i ke změně názvu tokenu z MATIC na POL.

Škálování druhé vrstvy: Polygon funguje jako řešení sekundární vrstvy, které zpracovává transakce mimo hlavní řetězec Etherea. Tím snižuje přetížení sítě a výrazně omezuje náklady na poplatky za transakce.

 

Bezpečnost prostřednictvím Etherea: Přestože Polygon funguje mimo hlavní řetězec, dědí bezpečnost Etherea pomocí systému proof-of-stake a síti validátorů. Díky tomu si udržuje vysokou úroveň důvěry a stability.

Partnerství s Meta Platforms: V roce 2022 navázal Polygon spolupráci se společností Meta, včetně přímé integrace s Instagramem. Cílem bylo rozvíjet využití NFT a metaverza pro širokou veřejnost.

 

Kompatibilita s EVM: Polygon je plně kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM), což vývojářům umožňuje snadno převádět své aplikace z Etherea na rychlejší a levnější síť Polygonu.

 

Fond pro rozvoj ekosystému: Projekt zřídil speciální fond na podporu startupů a vývojářů budujících aplikace na síti Polygon. Tento krok podporuje inovace a dlouhodobě udržitelný růst ekosystému.

 

Polygon je blockchainový projekt sekundární vrstvy, který zrychluje a zefektivňuje síť Ethereum. Zpracovává transakce mimo hlavní řetězec, čímž snižuje přetížení a poplatky za transakce, přičemž si zachovává kompatibilitu a bezpečnost díky základní vrstvě Etherea. Vývojářům tak umožňuje vytvářet škálovatelné decentralizované aplikace s nižšími náklady a rychlejším potvrzením transakcí.

 

Přejmenování projektu v roce 2021 odráželo rozšířenou vizi přeměnit původní škálovací řešení sekundární vrstvy na multichainový ekosystém podobný sítím Polkadot nebo Cosmos, avšak založený na ověřeném zabezpečení Etherea. Nový název symbolizoval ambici propojit různé blockchainy a podpořit jejich vzájemnou spolupráci.

 

Polygon založili v roce 2017 tři indičtí vývojáři Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal a Anurag Arjun. Jejich cílem bylo vyřešit problém škálovatelnosti Etherea a vytvořit rámec, který umožní rychlejší a levnější vývoj blockchainových aplikací.

 

Polygon vyniká kompatibilitou s Ethereem, vysokou škálovatelností a nízkými poplatky. Funguje jako jeho rozšíření a vývojářům nabízí stejné prostředí pro programování, ale s rychlejšími a levnějšími transakcemi. Konsensus proof-of-stake zajišťuje efektivitu i bezpečnost celé sítě.

 

Polygon patří mezi ekologicky nejšetrnější blockchainové projekty. Jako jedna z prvních velkých sítí dosáhla uhlíkové neutrality a dále pracuje na dosažení uhlíkové negativity. Kompenzuje emise ze svého provozu a podporuje projekty zaměřené na ochranu klimatu.

 

V roce 2022 Polygon navázal spolupráci se společností Meta Platforms, která si ho vybrala pro integraci funkcí NFT do Instagramu. Uživatelé by tak brzy mohli zobrazovat a obchodovat své digitální sběratelské předměty přímo na profilech. Tím Polygon posílil svou roli v oblasti metaverza a přiblížil blockchain milionům běžných uživatelů.

Ano. Polygon je plně kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM), což vývojářům umožňuje snadno přenášet své aplikace z Etherea bez nutnosti úprav kódu. Díky tomu je oblíbenou volbou pro projekty, které chtějí efektivně rozšířit svou škálovatelnost.

 

Polygon využívá konsensus proof-of-stake, kde validátoři a delegátoři uzamykají tokeny POL, aby pomáhali zabezpečit síť. Validátoři potvrzují transakce a vytvářejí nové bloky, zatímco delegátoři získávají odměny za podporu důvěryhodných validátorů.

 

Polygon podporuje široké spektrum aplikací od platforem DeFi a tržišť NFT po herní projekty a podniková řešení. Díky rychlosti, nízkým nákladům a přívětivému prostředí pro vývojáře patří k nejrozšířenějším škálovacím řešením v blockchainovém průmyslu.

 

Polygon se chce stát klíčovou infrastrukturou světa Web3 a propojit různé blockchainy do jednotného ekosystému. Díky silné institucionální podpoře, aktivnímu rozvoji a rostoucímu počtu reálných využití zůstává Polygon dlouhodobě perspektivním projektem, který odpovídá na rostoucí poptávku po škálovatelných blockchainových řešeních.

 

Kryptoměna CFD (Contract For Difference) je finanční nástroj, který investorům umožňuje spekulovat na pohyb ceny konkrétní kryptoměny, jako je Bitcoin nebo Ethereum, aniž by ji skutečně vlastnili.

Obchodování s kryptoměnami nabízí mnoho různých brokerů, ale výběr nejlepšího brokera pro vás bude záviset na vašich individuálních potřebách a preferencích. Některé věci, které je třeba zvážit při výběru brokera pro obchodování s kryptoměnami, zahrnují: poplatky, platební metody, snadnost použití, bezpečnost a pověst. Nejlepší je porovnat funkce a poplatky nabízené různými brokery a najít toho, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Životaschopnost kryptoměn jako investice závisí na individuální toleranci k riziku a investičních cílech. Kryptoměny mohou být velmi volatilní, což může vést jak k vysokým ziskům, tak ke ztrátám. Stále nejsou z velké části regulovány žádným finančním úřadem, takže s sebou nesou vyšší míru rizika než tradičnější investice.

Určit „nejlepší” kryptoměnu pro začátečníky není možné, protože vhodnost konkrétní investice závisí na finančních cílech a toleranci k riziku jednotlivce. Je důležité, aby jednotlivci před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí důkladně prozkoumali a zvážili své možnosti.

