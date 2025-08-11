Akcie Barrick Mining klesají po ztrátě kontroly nad dolem v Mali 📊

Společnost Barrick Mining Corporation (GOLD.US) dnes před otevřením trhu zveřejnila výsledky za 2Q25. Firma vykázala růst tržeb podpořený pozitivním trendem na trhu se zlatem, nicméně výrazný pokles objemu prodejů kvůli odpisu souvisejícímu se ztrátou kontroly nad dolem v Mali představuje silně negativní signál.
Barrick oznámil tržby ve výši 3,68 miliardy USD, což je meziroční růst o 16 %. Tento růst však nebyl tažen vyšším objemem, který meziročně klesl zhruba o -19 %. Prudký pokles je způsoben vyloučením dolu Loulo-Gounkonto v Mali z konsolidace výsledků poté, co byl „dočasně“ převzat vojenskou juntou vládnoucí Mali. Ačkoli společnost stále drží 80% podíl v dole, rozhodovací proces ohledně provozu byl firmě zcela odebrán, a proto musela dle účetních pravidel provést odpis v hodnotě 1,04 miliardy USD. Zároveň byly z výsledků vyloučeny i objemy těžby zlata z tohoto dolu, což přispělo k poklesu prodejů ve 2Q25 na 770 tisíc uncí.
Ačkoli se jedná o jednorázový náklad, vyloučení může pro firmu představovat významnou výzvu v nadcházejících čtvrtletích. Při téměř 20% poklesu objemu prodejů zlata zůstává hlavním faktorem výsledků pozitivní cenový trend na trhu, který sice zatím nevykazuje známky obratu, avšak nemusí si udržet stejnou dynamiku, jakou jsme viděli od začátku roku.
Odpis byl trhem přijat negativně a převažoval nad solidním 16% meziročním růstem cash flow.
FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA 2Q25
Upravený zisk na akcii: 0,47 USD (+46 % r/r); oček.: 0,46 USD
Tržby: 3,68 mld. USD (+16 % r/r); oček.: 3,68 mld. USD
Upravená EBITDA: 2,32 mld. USD
Reálná cena zlata za unci: 3 295 USD
Prodeje zlata: 770 tis. uncí (-19 % r/r); oček.: 791 971 uncí
Těžba zlata: 797 tis. uncí; oček.: 800 082 uncí
Těžba mědi: 59 tis. tun (+37 % r/r)
Volný cash flow: 395 mil. USD (+16 % r/r); oček.: 363 mil. USD
Kapitálové výdaje: 934 mil. USD (+14 % r/r)
Vzhledem ke ztrátě kontroly nad dolem v Mali nemůže společnost plně využít příležitostí spojených s aktuálním býčím trhem se zlatem. Přesto je třeba připomenout, že kov se aktuálně obchoduje poblíž historických maxim a těží z rekordní poptávky ze strany fondů a centrálních bank, což Barricku umožňuje zlepšovat prodeje i přes pokles objemu.
Barrick Mining Corp (1D)
Akcie Barrick Mining otevřely se ztrátou přes 5,5 %, avšak od začátku seance jsme byli svědky převahy poptávky, která posunula kotace směrem ke zmenšení cenového gapu. Dnešním výsledkům předcházel býčí impuls z minulého týdne, který akcii vyvedl z mírné měsíční konsolidace v pásmu 20,5–22 USD.
Zdroj: xStation
