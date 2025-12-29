KKR usiluje o stažení japonské společnosti Yomeishu z burzy – zahájení odkupu plánuje na leden

-
KKR získalo exkluzivní práva k vyjednávání o odkupu Yomeishu a jejímu stažení z burzy.
-
Odkup všech akcií by mohl začít již v lednu 2026, pokud se dohodne podmínky s Yuzawa KK (27,99 % podíl).
-
Yomeishu vlastní hodnotná aktiva v Tokiu a Naganu a zvažuje privatizaci od začátku roku.
-
Očekává se, že rostoucí vliv aktivistů a reformy corporate governance povedou k dalším podobným transakcím.
-
Americká investiční společnost KKR & Co. získala exkluzivní vyjednávací práva k odkupu veškerých akcií japonského výrobce bylinných tonik Yomeishu Seizo Co. a jeho následnému stažení z burzy. Podle informací agentury Bloomberg má KKR v plánu dokončit jednání o ceně a dalších podmínkách v průběhu ledna 2026 a následně zahájit veřejnou nabídku odkupu akcií (tender offer).
Tržní hodnota Yomeishu podle aktuálních dat dosahuje přibližně 79 miliard jenů (cca 506 milionů USD). Záměrem KKR je převzít 100 % akcií a firmu převést do soukromého vlastnictví.
Úspěch transakce však závisí na postoji hlavního akcionáře – investiční společnosti Yuzawa KK, která vlastní 27,99 % akcií. Její souhlas je klíčový pro zahájení nabídky. Yuzawa získala tento podíl letos v březnu, kdy jej odkoupila od farmaceutického koncernu Taisho Pharmaceutical Holdings.
Proces možného odkupu probíhá již delší dobu. Yomeishu letos najalo jako finančního poradce společnost Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, aby posoudila různé kapitálové strategie včetně varianty privatizace. Firma navíc disponuje významnými aktivy – včetně 11patrové administrativní budovy v prestižní čtvrti Shibuya v Tokiu, kde sídlí její vedení, a velkým výrobním závodem a maloobchodními prostory v prefektuře Nagano.
O Yomeishu projevilo zájem více investičních fondů v rámci dvou aukcí, ale KKR vzešlo jako preferovaný partner. Pokud jednání s Yuzawou dopadnou pozitivně, může být nabídka realizována velmi brzy.
Transakce zapadá do širšího trendu rostoucí aktivity private equity fondů v Japonsku, který je tažen reformami v oblasti firemního řízení a tlaky aktivistických investorů. Tento trend v posledních letech nabírá na síle a očekává se jeho další pokračování.
Graf KKR.US (D1)
Akcie americké investiční společnosti KKR & Co. se aktuálně obchodují na ceně 130,56 USD a po předchozím silném růstu vstoupily do fáze korekce. Cena se aktuálně drží na úrovni 100denního klouzavého průměru (SMA 100) – 130,76 USD, zatímco EMA 50 se nachází mírně níže na 128,16 USD. Tato zóna kolem 128–131 USD tak tvoří klíčovou technickou oblast podpory, která rozhodne o dalším směru. RSI dosahuje hodnoty 53,3, což značí neutrální nastavení trhu s lehkou tendencí k býčímu výhledu.
Z cenového pohledu došlo po dosažení lokálního maxima u ~144 USD k výběru zisků a plynulé korekci, která se zatím zastavila právě na oblasti technických průměrů. Pokud se této zóně podaří udržet jako support, může dojít k novému růstovému odrazu. Naopak průraz pod 128 USD by otevřel prostor k hlubší korekci – potenciálně k úrovním kolem 121–123 USD.
Zdroj: xStation5
