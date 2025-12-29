Airbus finišuje ve zběsilém tempu, aby splnil snížený roční cíl dodávek

-
Airbus v prosinci výrazně zrychlil dodávky, aby splnil revidovaný roční cíl 790 letadel.
-
Zatím dodáno ~90 strojů, dalších 35 je připraveno; cíl vyžaduje 133 dodávek v měsíci.
-
Problémy s A320 donutily firmu snížit původní plán o 30 jednotek.
-
Dodávky jsou klíčové pro cash flow i důvěru trhu – Airbus nechce riskovat další ztrátu kredibility.
-
Evropský výrobce letadel Airbus SE v závěru roku dramaticky zrychlil tempo výroby a dodávek letadel ve snaze dosáhnout revidovaného cíle 790 dodaných strojů za rok 2025. Podle zdrojů agentury Bloomberg firma během prosince již předala přibližně 90 civilních letadel, a dalších asi 35 je připraveno k dodání, protože mají za sebou úspěšné akceptační lety se zákazníky.
Přestože byl původní cíl o 30 jednotek vyšší, Airbus doufá, že se mu podaří splnit aspoň revidovaný plán a vyhnout se tak blamáži z nesplněného cíle, jenž byl přehodnocen kvůli problémům s modelovou řadou A320. Ta čelila odvolání kvůli softwarové aktualizaci a navíc se objevily nedostatky u panelů trupu, které vyžadovaly dodatečné inspekce.
Podle zdrojů blízkých vedení firmy neexistují v tuto chvíli náznaky, že by měl být cíl opět snížen. Oficiální výsledky za prosinec a celý rok by měly být zveřejněny na začátku ledna, kdy Airbus také představí nový cíl pro rok 2026.
Letos je prosincový finiš mimořádně důležitý – ke splnění cíle musí Airbus v posledním měsíci roku dodat celkem 133 letadel, což je téměř dvojnásobek listopadového výkonu. I když firma pravidelně zrychluje tempo výroby na konci roku, aktuální úsilí je podle znalců takřka bezprecedentní.
Dodávky letadel jsou klíčovým finančním ukazatelem, protože generují největší část hotovosti a signalizují stabilitu dodavatelského řetězce. Airbus dlouhodobě čelí problémům s včasným zajištěním součástek – od interiérových prvků až po motory – což často brzdí předání hotových strojů zákazníkům.
Na druhé straně americký konkurent Boeing se pozvolna dostává z vleklé krize, zvyšuje produkci a zaznamenává nárůst objednávek. V tom mu pomáhá i politická podpora prezidenta Donalda Trumpa, který využívá firmu jako nástroj ekonomické diplomacie při dojednávání mezinárodních kontraktů.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus (AIR.FR) se aktuálně obchodují na úrovni 195,88 EUR a technicky se nachází v neutrálním až lehce negativním rozpoložení. Cena zůstává pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (198,56 EUR) i SMA 100 (196,59 EUR), což naznačuje, že trh zatím postrádá silný růstový impuls. RSI se pohybuje na hodnotě 46,2, tedy mírně pod neutrální úrovní, a nesignalizuje ani překoupení, ani přeprodanost. Trh je tak technicky připraven na pohyb kterýmkoli směrem, podle toho, jaké impulzy přijdou.
Cena se v posledních dnech několikrát pokusila prorazit nad úroveň 196–198 EUR, kde se nachází těsné seskupení obou klouzavých průměrů, ale tyto pokusy byly zatím neúspěšné. Tato zóna tedy funguje jako silná rezistence, jejíž prolomení by mohlo otevřít cestu zpět k úrovním okolo 204–208 EUR. Naopak v případě selhání a poklesu pod poslední minima kolem 190 EUR, by se výhled opět přiklonil k medvědímu scénáři s možným cílem u hladiny 182 EUR.
Zdroj: xStation5
