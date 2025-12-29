Hyundai se pravděpodobně nevrátí do Ruska – možnost zpětného odkupu továrny končí

-
Jihokorejská automobilka Hyundai se pravděpodobně nezapojí do zpětného odkupu své bývalé továrny v Rusku, kterou prodala v roce 2024 místnímu podniku AGR Automotive Group. Podle zdroje agentury Reuters není firma v pozici, kdy by mohla možnost odkupu využít, a to především kvůli pokračující válce na Ukrajině a přetrvávajícím sankcím ze strany Západu.
Továrna v Petrohradu, kterou Hyundai provozovala společně s přidruženou značkou Kia, byla jednou z největších zahraničních investic v ruském automobilovém sektoru. Výroba zde byla zastavena v březnu 2022, měsíc po ruské invazi na Ukrajinu. Následné západní sankce paralyzovaly dodavatelské řetězce a platební toky, čímž znemožnily další fungování závodu.
Hyundai prodal závod za symbolických 140 000 wonů (cca 97 USD) s dvouletou opcí na zpětný odkup. Tato lhůta vyprší v lednu 2026, a firma zatím oficiálně nerozhodla, zda ji využije. Interní zdroj však naznačil, že současná situace návratu brání: „Není to situace, kdy bychom mohli akcie odkoupit zpět... válka musí nejprve skončit.“
Nejde přitom o ojedinělý případ. Jiné automobilky, jako například Mazda, již své právo na zpětný odkup nevyužily. Další firmy jako Renault, Ford, Nissan nebo Mercedes-Benz mají podobné opce s platností do let 2027–2029, zatímco Toyota a Volkswagen své ruské aktivity prodaly bez jakékoli možnosti návratu.
Továrny bývalých západních výrobců dnes slouží převážně k montáži čínských vozů, často pod ruskými značkami. Závod Hyundai momentálně vyrábí auta pod značkou Solaris, což byl dříve populární model jihokorejské značky.
Hyundai a Kia patřily před válkou k dominantním zahraničním výrobcům v Rusku, kde v roce 2019 prodaly více než 400 000 vozů, což odpovídalo zhruba 23 % trhu. Přibližně polovina této produkce vznikala přímo v ruském závodě.
Dnes však ruský trh ovládají především čínské automobilky, které v roce 2024 prodaly téměř 1 milion vozů z celkových 1,57 milionu prodaných automobilů. Domácí produkce se sice mírně zotavuje, ale původní dominance značek jako Hyundai je nenávratně pryč.
Graf HYUD.DE (D1)
Akcie společnosti Hyundai se aktuálně obchodují na úrovni 50,40 EUR a technicky zůstávají v klesajícím trendu. Cena se nachází pod klouzavými průměry – EMA 50 (52,25 EUR) i SMA 100 (54,62 EUR), což značí nadále slabé technické nastavení. RSI se pohybuje na hodnotě 43,0, tedy stále pod neutrální hranicí, ale mimo pásmo přeprodanosti, což značí, že akcie mají teoreticky prostor k růstu, ale bez zřetelného nákupního impulsu.
Z pohledu cenového vývoje akcie krátkodobě otestovaly lokální minimum pod úrovní 48 EUR a odrazily se zpět nad 50 EUR, což může naznačovat snahu o stabilizaci. Významnou rezistencí bude oblast kolem 52,25 EUR, kde se nachází EMA 50. Její překonání by bylo prvním signálem možného obratu trendu.
Zdroj: xStation5
