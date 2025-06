Akcie BP prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí, Shell naznačuje historickou dohodu 📌

Akcie BP na americkém trhu vzrostly až o 9,30 % poté, co deník Wall Street Journal (WSJ) informoval, že Shell zahájil předběžná jednání o převzetí svého londýnského konkurenta. Ačkoli zatím nebyla potvrzena žádná dohoda a podmínky nejsou známy, zpráva přichází uprostřed rostoucích spekulací, že BP – pod tlakem let slabých výsledků a aktivistického investora Elliott Management – by se mohla stát cílem akvizice. Shell údajně zvažuje výhody takového obchodu již od května, i když jeho mluvčí zdůraznil, že firma se nadále soustředí na výkon a zjednodušení struktury.

Pokud by k akvizici došlo, jednalo by se o jeden z největších obchodů v evropské historii, který by mohl vytvořit ropného giganta schopného konkurovat americkým společnostem ExxonMobil a Chevron. Spojená společnost by produkovala téměř 5 milionů barelů ropného ekvivalentu denně a dominovala by trhu se zkapalněným zemním plynem. Analytici však varují, že transakce by byla velmi nákladná – mohla by vyžadovat 20% prémii nad současnou valuaci BP ve výši 58 miliard liber – a mohla by vyvolat obavy antimonopolních úřadů v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot.

