BlackRock odepsal další investici ⚠️

-
BlackRock odepsal úvěr 25 mil. USD společnosti Infinite Commerce z 100 % na nulu.
-
Problémy zasahují sektor Amazon aggregatorů, který po pandemickém boomu zpomaluje.
-
91 % odpisů portfolia souvisí s investicemi z období 2021 a dříve.
-
Na trhu private credit (1,8 bil. USD) roste debata o riziku defaultů a kvalitě oceňování aktiv.
-
BlackRock odepsal úvěr 25 mil. USD společnosti Infinite Commerce z 100 % na nulu.
-
Problémy zasahují sektor Amazon aggregatorů, který po pandemickém boomu zpomaluje.
-
91 % odpisů portfolia souvisí s investicemi z období 2021 a dříve.
-
Na trhu private credit (1,8 bil. USD) roste debata o riziku defaultů a kvalitě oceňování aktiv.
Společnost BlackRock zaznamenala další výrazný odpis ve své divizi private credit. Fond BlackRock TCP Capital odepsal hodnotu soukromého úvěru ve výši přibližně 25 milionů USD společnosti Infinite Commerce Holdings – a to jen tři měsíce poté, co byl úvěr oceněn na 100 % nominální hodnoty.
Infinite Commerce je takzvaný Amazon aggregator, tedy firma, která skupuje menší online prodejce produktů – od kosmetiky až po domácí potřeby – a snaží se je škálovat na platformě Amazon. Tento segment zažil silný boom během pandemie, kdy prudce rostly online nákupy. V posledních letech však sektor čelí dluhovým restrukturalizacím a slabší poptávce.
Odpis přichází krátce poté, co se Infinite Commerce v srpnu sloučila s jiným agregátorem Razor Group, čímž vznikla nová dluhová struktura. Zajímavé je, že zatímco nové úvěry byly oceněny na paritu (100 centů za dolar), starší půjčky Razor Group byly dříve hodnoceny jako výrazně problematické.
Podobný krok udělal i další věřitel společnosti – fond Victory Park, který svou investici do Infinite Commerce ke konci roku zcela odepsal. Jako hlavní důvody uvedl slabší poptávku a vyšší náklady na zásoby, které zhoršily i obchodní tarify.
BlackRock zároveň oznámil částečný odpis i u společnosti SellerX, dalšího Amazon agregátora. Fond také snížil dividendu z 25 centů na 17 centů na akcii, což vedlo k výraznému poklesu ceny akcií.
Podle samotného BlackRocku pochází až 91 % všech snížení hodnoty portfolia z investic uzavřených v roce 2021 nebo dříve, které dnes negativně ovlivňují dlouhodobě vyšší úrokové sazby. Ty totiž výrazně zvyšují náklady na financování a zhoršují schopnost zadlužených firem splácet dluh.
Tyto události znovu otevírají debatu o rizicích v rychle rostoucím trhu private credit, jehož velikost se odhaduje na přibližně 1,8 bilionu USD. Kritici upozorňují především na problém zpožděného oceňování nelikvidních úvěrů, kdy se problémy firem projeví v hodnotách portfolií až se značným odstupem.
Napětí na trhu zvyšují také rostoucí obavy z defaultů. Analytici banky UBS nedávno varovali, že míra nesplácení může dosáhnout až 15 %, což by znamenalo výrazné ochlazení sektoru. Někteří lídři odvětví však takový scénář odmítají. CEO Apollo Global Management Marc Rowan sice očekává „očistný proces“ v sektoru, zatímco šéf Ares Management Mike Arougheti považuje předpověď o 15% defaultu za přehnanou.
Graf BLK.US (D1)
Akcie BlackRock se obchodují kolem 1051,25 USD a pohybují se pod klouzavými průměry, což naznačuje krátkodobě slabší technické nastavení. Cena se nachází pod EMA 50 (1084,30 USD) i SMA 100 (1089,09 USD), které nyní vytvářejí důležitou rezistenční zónu. RSI dosahuje hodnoty 43,5, tedy se nachází pod neutrální hranicí 50, což naznačuje přetrvávající prodejní tlak, ale zároveň ještě neindikuje přeprodaný stav. To znamená, že trh má stále prostor pro další pohyb oběma směry. Z technického pohledu je nyní klíčové sledovat oblast kolem 1050 USD, která funguje jako krátkodobá podpora. Její prolomení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k 1015 USD, případně až k zóně kolem 973 USD. Naopak pro obnovení růstového trendu by se cena musela vrátit nad oblast 1085–1090 USD, kde se nachází oba sledované klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Boeing roste díky zprávám o možné obří objednávce 737 MAX z Číny 📈
Wall Street se snaží zastavit hlubší pokles 🗽Marvell Technology skáče o 10 %
Oracle plánuje propustit až 30 000 zaměstnanců 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakem kvůli konfliktu na Blízkém východě 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.