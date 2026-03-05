Akcie týdne: Broadcom díky AI dosahuje rekordů

- Společnost Broadcom dosáhla v 1. čtvrtletí fiskálního roku 2026 rekordních tržeb, které překonaly očekávání analytiků v oblasti polovodičů a softwarové infrastruktury.
- Upravený zisk na akcii a provozní zisk překonaly prognózy, přičemž vysoké provozní marže a EBITDA potvrdily nákladovou efektivitu a ziskovost.
- Silná likvidita a zdravá kapitálová struktura poskytují flexibilitu pro ambiciózní investice do umělé inteligence a růst síťové infrastruktury.
- Vlastní čipy pro umělou inteligenci, včetně akcelerátorů a síťových komponent, zaznamenávají rostoucí poptávku, podporovanou partnerstvím se společnostmi OpenAI, Anthropic, Google a Meta.
- Segment softwarové infrastruktury byl posílen aktualizacemi platformy a vývojem proprietárního softwaru, což vedlo ke zlepšení klientských řešení a zvýšení konkurenční výhody.
- Program zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard USD podporuje důvěru investorů a zvyšuje atraktivitu společnosti.
- Akcie Broadcomu od začátku roku 2025 překonávají index Nasdaq 100 a S&P 500, což odráží důvěru investorů a pozitivní reakci trhu na AI a strategické segmenty.
- Ocenění ukazuje stabilizaci P/E při relativně stabilních cenách akcií, což naznačuje zralost a vyvážený vztah mezi fundamenty a tržní cenou
- Dlouhodobé vyhlídky zůstávají silné, společnost je dobře připravena na další růst tržeb a tvorbu hodnoty, zejména v oblasti AI, polovodičů a síťové infrastruktury
Společnost Broadcom zahájila fiskální rok 2026 působivým způsobem a potvrdila svou rostoucí roli v globálním ekosystému umělé inteligence. Výrobce polovodičů nadále prokazuje svou schopnost kombinovat technologické inovace se silnými finančními výsledky. Díky rostoucí poptávce po akcelerátorech AI a pokročilých síťových řešeních pro datová centra se segment AI stal klíčovým motorem růstu společnosti. Vzhledem k zrychlujícím se globálním investicím do umělé inteligence se společnost Broadcom jeví jako dobře připravená plně využít nadcházejícího nárůstu poptávky a posílit svou roli strategického partnera pro největší technologické hráče.
Finanční výsledky společnosti Broadcom za 1. čtvrtletí fiskálního roku 2026
V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026 společnost Broadcom opět prokázala svou schopnost kombinovat růst tržeb s vysokou provozní efektivitou. Společnost dosáhla solidních finančních výsledků, které byly primárně poháněny rostoucí poptávkou po zakázkových akcelerátorech AI a síťových čipech. Segment polovodičů zůstává hlavním zdrojem tržeb, zatímco softwarová infrastruktura poskytuje stabilitu a podporuje dlouhodobou růstovou strategii společnosti. Upravený provozní zisk a EBITDA naznačují schopnost společnosti Broadcom generovat značné hotovostní prostředky a zároveň pokračovat v investicích do budoucnosti. Výdaje na výzkum a vývoj i kapitálové investice podtrhují důsledné zaměření společnosti na nové technologie při zachování finanční disciplíny.
Klíčové finanční výsledky za 1. čtvrtletí fiskálního roku 2026:
- Tržby: 19,31 mld. USD (odhad 19,26 mld. USD)
- Upravený zisk na akcii: 2,05 USD (odhad 2,03 USD)
- Tržby z polovodičových řešení: 12,52 mld. USD (odhad 12,31 mld. USD)
- Tržby z infrastruktury softwaru: 6,80 mld. USD (odhad 6,86 mld. USD)
- Provozní zisk: 12,83 mld. USD (odhad 12,62 mld. USD)
- EBITDA: 13,13 mld. USD (odhad 12,83 mld. USD)
- Výdaje na výzkum a vývoj: 1,52 mld. USD (odhad 1,58 mld. USD)
- Kapitálové výdaje (CapEx): 250 milionů USD (odhad 215,7 milionů USD)
Role společnosti Broadcom v oblasti AI a klíčoví klienti
Společnost Broadcom postupně transformuje své podnikání směrem k trhu AI a stává se významným hráčem v oblasti zakázkových akcelerátorů a síťových čipů. Společnost spolupracuje s předními technologickými firmami, jako jsou OpenAI, Anthropic, Google a Meta, a poskytuje komponenty nezbytné pro nasazení a škálování pokročilých modelů AI. Generální ředitel společnosti Broadcom zdůrazňuje, že společnost má plnou kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem, což zajišťuje důvěru v dosažení ambiciózního cíle 100 miliard USD v příjmech souvisejících s AI do roku 2027.
Výhled společnosti Broadcom na 2. čtvrtletí a pokračující růst AI
Společnost Broadcom vstupuje do druhého čtvrtletí fiskálního roku 2026 s silnou dynamikou a prognózou tržeb ve výši přibližně 22 miliard USD, což je výrazně nad očekáváním analytiků. Společnost pokračuje v expanzi v segmentu zakázkových čipů pro AI, včetně akcelerátorů a síťových komponent, které podporují datová centra a pokročilé výpočetní systémy. Prodeje klíčovým partnerům, jako jsou OpenAI, Anthropic, Google a Meta, rostou rychleji, než se očekávalo, a nové generace čipů budou postupně uváděny na trh. Broadcom si zajistil výrobní kapacitu a připravenost dodavatelského řetězce, což dává jistotu, že dosáhne svých ambiciózních cílů v oblasti tržeb pro rok 2027.
Zároveň Broadcom posiluje svůj segment softwarové infrastruktury aktualizací síťových platforem a vývojem vlastního softwaru, což mu umožňuje nabízet klientům komplexní řešení. Nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard USD dále posiluje důvěru investorů a investiční atraktivitu společnosti.
Prognóza pro 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026:
- Tržby: přibližně 22 miliard USD, což překračuje konsensus analytiků ve výši 20,53 miliard USD
- Pokračující expanze v oblasti zakázkových čipů AI, včetně akcelerátorů a síťových komponent
- Růst prodeje klíčovým partnerům, jako jsou OpenAI, Anthropic, Google a Meta
- Posílení softwarové infrastruktury prostřednictvím aktualizací platforem a vývoje vlastního softwaru
- Nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard USD pro posílení důvěry investorů
Finanční analýza
Finanční výsledky společnosti Broadcom za poslední čtvrtletí jasně ukazují rostoucí trend tržeb a výrazné zlepšení ziskovosti. Tržby nadále rostou a dosahují rekordních úrovní, což potvrzuje účinnost strategie společnosti v rychle se vyvíjejících segmentech polovodičů a softwarové infrastruktury. Vysoké provozní a čisté marže odrážejí efektivní řízení nákladů a silnou konkurenční pozici společnosti Broadcom.
Efektivita řízení kapitálu se nadále zlepšuje. Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) převyšuje náklady na kapitál (WACC), což dokazuje schopnost společnosti Broadcom generovat trvalou hodnotu pro akcionáře. Rostoucí EBITDA zdůrazňuje rostoucí schopnost společnosti generovat hotovost, což umožňuje další investice a programy zpětného odkupu akcií.
Dalším důkazem síly společnosti Broadcom je výkonnost jejích akcií ve srovnání s širším trhem. Od začátku roku 2025 kumulativní výnos společnosti Broadcom jasně překonal hlavní technologické a široké tržní indexy, jako jsou S&P 500 a Nasdaq 100. Po počátečním období vyšší volatility vstoupily akcie do fáze silného růstu a dosáhly špičkových výnosů výrazně převyšujících indexy.
Z hlediska ocenění se poměr P/E pro příští čtyři čtvrtletí postupně normalizuje. Během předchozího období rychlého růstu cen akcií se tento násobek výrazně zvýšil, což odráželo vysoká očekávání investorů ohledně budoucích finančních výsledků. V poslední době poměr P/E poklesl, zatímco cena akcií zůstala relativně stabilní, což naznačuje zlepšení prognóz zisků a postupné snižování růstové prémie v ocenění. Tento trend naznačuje zralost ocenění společnosti a vyváženější vztah mezi tržní cenou a fundamentálními ukazateli.
Společnost Broadcom se jeví jako stabilní a ziskový účastník trhu, který neustále zlepšuje provozní efektivitu a disponuje silnými finančními základy pro další růst, zejména v oblasti technologií umělé inteligence a síťové infrastruktury.
Výhled ocenění
Představujeme ocenění společnosti Broadcom Inc. metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Tato analýza slouží pouze pro informační účely a neměla by být považována za investiční radu nebo přesné ocenění.
Broadcom je předním globálním hráčem v oblasti polovodičů a síťové infrastruktury, který poskytuje zakázkové čipy AI, akcelerátory a síťová řešení pro datová centra a podnikové klienty. Společnost těží z rostoucí poptávky po čipech podporujících AI a síťové infrastruktuře a strategické investice do vývoje zakázkových čipů a softwaru vytvářejí pevné základy pro další růst.
Společnost Broadcom si udržuje vysokou ziskovost a technologický náskok před konkurencí, čímž snižuje tržní rizika a umožňuje sebevědomé dlouhodobé plánování. Analýza DCF odhaduje hodnotu jedné akcie Broadcomu na 435,72 USD, zatímco aktuální cena je 317 USD, což znamená potenciální nárůst o 37 procent. To ukazuje, že společnost má nejen solidní finanční základy, ale také nabízí atraktivní vyhlídky pro investory, kteří sázejí na pokračující růst v oblasti umělé inteligence a síťové infrastruktury.
