Akcie Robert Half vyskočily o více než 24 % po silných výsledcích za 4. čtvrtletí

Akcie Robert Half vzrostly o více než 24 % po zveřejnění silných výsledků za Q4 2025.
Upravený zisk na akcii činil 0,32 USD, tržby byly nad očekáváním trhu.
Příznivý výhled na Q1 2026 signalizuje zlepšení situace na trhu práce.
Výsledky naznačují možnou stabilizaci v sektoru dočasného zaměstnávání.
Akcie společnosti Robert Half Inc. (NYSE: RHI) dnes prudce vzrostly o více než 24 %, poté co firma zveřejnila čtvrtletní zisk nad očekáváním analytiků. Tento výrazný růst představuje jednu z největších jednodenních změn v historii společnosti a signalizuje obnovenou důvěru investorů po sérii slabších čtvrtletí.
Zdroj: xStation5
Zisk a tržby překonaly očekávání
Robert Half vykázal za čtvrté čtvrtletí upravený zisk ve výši 0,32 USD na akcii, zatímco analytici očekávali zhruba 0,30 USD. Tržby dosáhly přibližně 1,302 miliardy USD, což také mírně překonalo odhady. Přestože jsou příjmy stále pod historickými maximy, výsledky naznačují možný obrat v trendu a stabilizaci poptávky, zejména v segmentu dočasného zaměstnávání a firemních služeb.
Pozitivní výhled a tržní reakce
Generální ředitel M. Keith Waddell uvedl, že růst tržeb pokračoval i v lednu 2026, což podpořilo naděje na další zlepšení. Společnost zároveň zveřejnila pozitivní výhled na první čtvrtletí, který naznačuje pokračující růst. Trh reagoval velmi příznivě, protože investoři hledali známky stabilizace ve slabším trhu práce.
Návrat důvěry po obtížném období
Dnešní růst akcií výrazně převýšil vývoj hlavních indexů a ukazuje, že investoři obnovují důvěru v sektor náboru a personálních služeb, který v posledních čtvrtletích čelil tlaku kvůli zpomalující ekonomice a omezenému náboru zaměstnanců ve firmách.
