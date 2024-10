Akcie TSMC se po zvýšení prognóz pro rok 2024 dostaly na nová maxima 📈

ADR společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US), kótované na burze v USA, aktuálně posilují o 7 % poté, co společnost vykázala rekordní čistý zisk za třetí čtvrtletí díky silné poptávce po chytrých telefonech a čipech s umělou inteligencí. Největší světový výrobce čipů oznámil, že čtvrtletní čistý zisk meziročně vzrostl o 54 % na 325,26 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá 10,10 miliardy USD. To překonalo konsensuální odhad analytiků, který činil 298,00 miliardy tchajwanských dolarů. Rekordní byly zároveň i tržby společnosti TSMC, které za čtvrtletí vzrostly o 39 % na 759,69 miliardy tchajwanských dolarů. Po takto dobrých výsledcích se společnost rozhodla zvýšit své prognózy zisku pro čtvrté čtvrtletí letošního roku, a tím i pro celý rok.

PŘEDPOVĚĎ NA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ

Tržby ve výši 26,1 až 26,9 miliardy dolarů, očekávalo se 24,94 miliardy dolarů.

Hrubá marže 57 % až 59 %, očekávalo se 54,7 %.

Provozní marže 46,5 % až 48,5 %, očekávalo se 44,3 %.

VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ

Čistý zisk 325,3 miliardy tchajwanských dolarů, meziročně +54 %, očekávalo se 299,3 miliardy tchajwanských dolarů

Hrubá marže 57,8 % oproti 53,2 % q/q, očekávaných 54,8 %.

Provozní zisk 360,77 miliardy tchajwanských dolarů, +58 % r/r, očekávání 330,82 miliardy tchajwanských dolarů

Provozní marže 47,5 % oproti 42,5 % q/q, očekávaná marže 44,6 %

Tržby 759,69 miliardy tchajwanských dolarů, +39 % r/r, očekávání 751,06 miliardy tchajwanských dolarů

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Tržby v roce 2024 vzrostou v dolarovém vyjádření o téměř 30 %.

Společnost nadále zaznamenává „extrémně silnou“ poptávku související s umělou inteligencí

V reakci na takto silné výsledky se akcie před otevřením Wall Street obchodovaly na nových maximech. Kromě toho akcie společnosti Nvidia (NVDA.US) rovněž vzrostly o téměř 3 %. Zdroj: xStation