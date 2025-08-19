NATGAS klesá o 5 % kvůli hurikánu Erin v Atlantiku a chladnému počasí v USA ⛈️

Futures na zemní plyn Henry Hub v USA (NATGAS) dnes oslabují téměř o 6 % a propadají se na nejnižší úrovně za posledních devět měsíců. Pokles je způsoben vysokou produkcí, absencí předpovědí vln veder v USA a očekáváním slabší poptávky na začátku září. Dodatečným faktorem zatěžujícím ceny je pokles objemů plynu proudících do zařízení na export LNG.
Podle údajů LSEG vzrostla průměrná těžba plynu ve 48 sousedních státech USA v srpnu na 108,5 miliardy kubických stop denně (bcfd), oproti 107,8 bcfd v červenci. Předpovědi počasí naznačují, že podmínky zůstanou převážně normální i na začátku září, což je chladnější výhled než původně očekávaný. Horký začátek léta ustupuje mírnějším podmínkám, zatímco producenti zvýšili těžbu.
Zdroj: NOAA
Zásoby plynu v USA jsou aktuálně přibližně o 6 % nad sezónním průměrem a analytici očekávají, že zásoby budou v následujících týdnech dále růst rychlejším než obvyklým tempem. Poptávka po plynu by měla podle prognóz klesnout ze 110 bcfd tento týden na 105,7 bcfd příští týden, což je revize směrem dolů oproti pondělnímu výhledu.
Na denní bázi se očekávalo, že dodávky plynu do LNG terminálů vzrostnou v úterý na 15,3 bcfd z dvoutýdenního minima 14,2 bcfd v pondělí po omezeních v několika zařízeních, včetně Sabine Pass společnosti Cheniere Energy.
Hurikán Erin
Mezitím americké Národní centrum pro hurikány (NHC) předpovídá, že hurikán Erin v Atlantiku, který se v současnosti nachází poblíž Baham, bude tento týden směřovat na sever a poté na východ podél východního pobřeží USA, aniž by dosáhl pevniny.
Erin však může ve čtvrtek přinést podmínky tropické bouře a pravděpodobně ochladí teploty na východním pobřeží.
- NHC odhaduje, že Erin má 60% šanci, že se během týdne zesílí na cyklón při postupu na západ. Zatímco hurikány mohou někdy podpořit ceny plynu tím, že naruší těžbu v Mexickém zálivu, častěji naopak snižují poptávku tím, že uzavírají LNG exportní zařízení a přerušují dodávky elektřiny milionům domácností a podniků.
- To snižuje spotřebu plynu elektrárnami. Pouze asi 2 % celkové produkce plynu v USA pochází z offshore těžby v Mexickém zálivu, zatímco více než 40 % americké elektřiny se vyrábí v plynových elektrárnách. Hurikány mohou rovněž přispívat k chladnějším povětrnostním vzorcům.
Zdroj: xStation5
