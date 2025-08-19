Denní shrnutí: Technologie táhnou Wall Street dolů, jen překonává měny G10, energie klesají (19.08.2025)

- Wall Street zaznamenává korekci způsobenou výprodejem technologických akcií. Nasdaq (US100: -1,2 %) vede poklesy, následuje Russell 2000 (US2000: -0,75 %) a S&P 500 (US500: -0,5 %), zatímco Dow Jones (US30) se obchoduje beze změny.
- Palantir (-8,3 %) a hlavní producenti polovodičů (AMD: -5,1 %, Nvidia: -2,9 %, Broadcom: -3,5 %) táhnou poklesy, s výjimkou Intelu, který posiluje po zprávě, že americká vláda a japonská SoftBank plánují koupit 10% podíl ve společnosti.
- Francouzská agentura AFP informovala, že Vladimir Putin během včerejšího telefonátu s Donaldem Trumpem navrhl Moskvu jako možné místo setkání s prezidentem Ukrajiny.
- V USA překvapila data o zahájené výstavbě domů směrem vzhůru (1,43 mil. vs. odhad 1,29 mil., předchozí 1,36 mil.), což podpořilo akcie realitního sektoru.
- V Kanadě inflace klesla v souladu s očekáváním na 1,7 % (předchozí 1,9 %), zatímco jádrová měsíční inflace zklamala (0,1 % vs. očekávání 0,4 %, předchozí 0,1 %). Slábnoucí růst cen spolu s oslabením trhu práce posouvají očekávání ohledně Bank of Canada směrem k obnovení snižování sazeb (aktuálně 2,75 %; poslední snížení v březnu).
- Navzdory počátečním ztrátám zakončily evropské indexy v plusu, přičemž Euro Stoxx 50 (EU50) krátce překonal klíčovou úroveň 5500 bodů a dosáhl nejlepší úrovně od března. Mezi lídry růstu patřily rakouský AUT20 (+1,6 %), polský W20 (+1,05 %), švýcarský SUI20 (+0,87 %) a francouzský FRA40 (+0,84 %), zatímco futures na DAX (DE40) stagnovaly.
- Na FX trzích zůstal dolarový index stabilní. Japonský jen byl nejsilnější měnou G10, posílil vůči USD (USDJPY: -0,25 %). Euro (EURUSD: 1,165) a švýcarský frank (USDCHF: 0,807) se obchodovaly beze změny, zatímco kanadský dolar oslabil po datech CPI (USDCAD: +0,4 %).
- Futures na zemní plyn klesly o více než 5 % na devítiměsíční minima kvůli vysoké produkci, chladnějším předpovědím počasí v USA a hurikánu Erin, který by mohl snížit poptávku elektráren a ochladit podmínky na východním pobřeží. OIL oslabil o 1,2 %.
- Futures na kávu vzrostly o více než 2 % kvůli nepříznivému počasí v Brazílii, kde mrazy a nízké teploty poškozují produkci i kvalitu zrn, což zatěžuje výhled pro příští sklizeň.
- Kryptoměny klesly v souladu s oslabením amerických akcií. Bitcoin se propadl k úrovni 113 000 USD, zatímco Ethereum kleslo pod 4 200 USD. Navzdory vyhlídkám na ETF založené na Dogecoinu token rovněž oslabil o více než 5 %.
