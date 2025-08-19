📉 US100 klesá o 1,4 %

Výprodej technologií táhne Wall Street dolů; defenzivní tituly rostou
Korekce v technologickém sektoru následuje po solidních výsledcích Home Depot, které přispívají k debatě o budoucím snižování sazeb v USA. Futures na Nasdaq 100 (US100) vedou poklesy, zatímco US30 a US500 se drží lépe díky nižší expozici vůči technologickým akciím. Dnešní ztráty táhnou především polovodiče a softwarové společnosti.
Klíčové pohyby:
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
- Nvidia (NVDA.US) oslabuje o více než 3 %, podobně Taiwan Semiconductor a Broadcom, jehož akcie klesají téměř o 4 %.
- Intel (INTC.US: +7 %) roste poté, co americká vláda a japonská SoftBank oznámily plány na nákup kombinovaného 10% podílu v hodnotě přibližně 2 miliard USD.
- V softwaru akcie Palantiru (PLTR.US) klesají téměř o 10 %, pod tlakem jsou i Oracle (ORCL.US) a Applovin (APP.US). Výjimkou je Palo Alto Networks (PANW.US: +4 %), které po zveřejnění výsledků posiluje.
Futures na Nasdaq 100 dnes klesají téměř o 1,4 %, přičemž RSI se propadlo pod 20, což signalizuje přeprodané podmínky. Prodejní objemy dominují již několik hodin. Zdroj: xStation5
Sektorová volatilita v rámci S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Největší zisky zaznamenávají developeři a sektor spotřebního zboží denní potřeby. Optimismus v realitním sektoru podporují lepší než očekávaná data o zahájené výstavbě domů a komentáře ministra financí Scotta Bessenta, že snižování sazeb Fedu by mělo primárně podpořit trh bydlení. Výsledky Home Depot navíc doplnily obraz solidní dynamiky tržeb u velkých maloobchodních řetězců a jejich odolnosti vůči Trumpovým clům. Přestože tržby, prodeje i zisky mírně zaostaly za očekáváním, společnost zachovala svůj výhled i přes nejistoty spojené s cly a možným koncem obchodního příměří mezi USA a Čínou. Tento optimismus by mohl přesunout pozornost investorů zpět k defenzivním akciím, které zaostávaly kvůli neochvějné důvěře v technologický sektor. Zisky jsou rovněž podporovány očekáváním snížení sazeb.
Stále však kombinace relativně solidních makrodat z USA a přetrvávajících inflačních rizik — potvrzených posledním indexem PPI, průzkumem Michiganské univerzity a nyní i výsledky maloobchodníků — může naznačovat, že Fed se bude vyhýbat příliš brzkému uvolnění politiky, a to i přes rostoucí Trumpův tlak na centrální banku.
Americké ministerstvo obchodu dnes přidalo dalších 407 položek na seznam cel a tarifů na hliník a ocel. Data ukazují, že americké firmy spojené s mědí zvyšují ceny, přičemž Trumpovy hrozby tarifů byly citelně zmírněny. Výrobci kabelů těží z této „cenové síly“ a další odvětví je mohou následovat.
PLTR.US (interval D1)
Akcie Palantiru dnes vedou poklesy mezi velkými společnostmi, když testují 50denní EMA (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.