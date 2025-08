Apple roste o 5,90 % po oznámení dalších investic v USA ve výši 100 miliard USD 💰

Apple (AAPL) ve středu posílil o 5,90 % a dosáhl ceny 215 USD za akcii poté, co prezident Donald Trump oznámil, že technologický gigant investuje dalších 100 miliard USD do americké výroby. Celkový domácí závazek tak dosahuje 600 miliard USD během čtyř let. Iniciativa má za cíl přesunout větší část dodavatelského řetězce Apple do Spojených států, zejména pokud jde o klíčové komponenty. Generální ředitel Tim Cook by se měl zúčastnit akce v Bílém domě v rámci agendy administrativy „America First“. Investice zahrnuje novou továrnu v Houstonu a různé dodavatelské projekty napříč zemí. Jedním z cílů Apple je omezit riziko navrhovaného 25% cla na iPhony montované v zahraničí, zejména v Indii.

Oznámení zlepšilo celkovou náladu na trhu, když americké akciové indexy zaznamenaly růst: US500 vzrostl o 0,80 % a US100 si připsal 1,25 %. Investiční závazek přichází v době rostoucího tlaku na Apple, aby snížil svou závislost na zahraniční výrobě a vyhnul se sankčním clům – zejména po rozhodnutí Trumpovy administrativy zdvojnásobit cla na indické zboží na 50 %.

Apple plánuje zaměřit své investice v USA na prémiové produkty a infrastrukturu pro umělou inteligenci, nikoli na masovou výrobu zařízení. I když se nejedná o úplný přesun výroby, strategické sladění mezi Cookem a prezidentem může zajistit výjimky z cel a ochránit ziskové marže, což by mohlo Applu poskytnout konkurenční výhodu vůči rivalům jako Samsung.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: