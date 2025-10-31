Atlassian překonal prognózy tržeb a zisků v 1. čtvrtletí 2026

- Společnost Atlassian hlásí 21% růst tržeb v prvním čtvrtletí roku 2026 díky silné expanzi cloudu a rostoucímu využívání umělé inteligence.
Společnost Atlassian oznámila výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2026, které překonaly očekávání analytiků jak v oblasti tržeb, tak zisku. Tržby společnosti dosáhly 1,43 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 21 % a překonává prognózu 1,40 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 1,04 USD, což je výrazně nad konsensem 0,84 USD. Nejsilnější růst zaznamenal segment cloudových služeb, který generoval tržby ve výši 998 milionů USD, což představuje meziroční nárůst o 26 % a přibližně 70 % celkových tržeb. Stejně působivé bylo i přijetí nástrojů umělé inteligence společnosti, jejichž měsíční počet aktivních uživatelů dosáhl 3,5 milionu, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 50 % a posiluje pozici společnosti Atlassian jako strategické platformy umělé inteligence pro podnikové zákazníky.
Hlavní finanční údaje
- Celkové tržby: 1,43 miliardy USD (+21 % meziročně)
- Upravený zisk na akcii (EPS non-GAAP): 1,04 USD (konsensus 0,84 USD)
- Tržby z cloudových služeb: 998 milionů USD (+26 % meziročně)
- Provozní zisk non-GAAP: 322,7 milionu USD
- Provozní zisk GAAP: ztráta 96,3 milionu USD (včetně 55,7 milionu USD restrukturalizačních nákladů)
- Prognóza tržeb pro 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026: 1,535–1,543 miliardy USD (prognóza analytiků 1,51 miliardy USD)
Společnost dosáhla významného provozního obratu, když se z provozní ztráty ve výši 32 milionů USD ve stejném čtvrtletí loňského roku dostala na provozní zisk ve výši 322,7 milionů USD podle ne-GAAP. Výsledky podle GAAP stále vykazovaly provozní ztrátu ve výši 96,3 milionů USD, především kvůli restrukturalizačním nákladům ve výši 55,7 milionů USD. Vedení společnosti předpokládá tržby ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2026 v rozmezí 1,535 až 1,543 miliardy USD, což překračuje tržní očekávání ve výši 1,51 miliardy USD, a oznámilo nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 2,5 miliardy USD, který navazuje na předchozí autorizaci ve výši 1,5 miliardy USD. Za zmínku stojí, že generální ředitel prodal akcie v hodnotě 1,25 milionu USD v rámci předem dohodnutého plánu 10b5-1 těsně před zveřejněním výsledků, což může vyvolat otázky, ale nemění to dlouhodobý výhled společnosti.
Reakce trhu byla pozitivní, akcie po zveřejnění výsledků vzrostly o téměř 8 procent, což odráží důvěru investorů ve strategii Atlassianu zaměřenou na cloud a růst v oblasti umělé inteligence. Pro retailové investory je důležité sledovat stabilitu příjmů z cloudu, pokračující adopci nástrojů umělé inteligence a dopad programu zpětného odkupu akcií na cenu akcií. Mezi klíčová rizika patří přetrvávající provozní ztráty podle GAAP, možná volatilita ceny akcií v důsledku prodejů akcií ze strany generálního ředitele a vysoká závislost na příjmech z cloudu a umělé inteligence, které by mohl ovlivnit pomalejší přechod podniků na cloud nebo regulační vývoj v oblasti umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
