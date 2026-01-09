OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance

-
OneStream bude převzat firmou Hg za 6,4 miliardy USD a opět se stane soukromou společností.
-
Akcionáři obdrží 24 USD za akcii, což odpovídá 31% prémii.
-
Firma plánuje urychlit vývoj AI funkcí a inovací mimo tlak veřejného trhu.
-
Novou investorskou strukturu tvoří Hg, General Atlantic a Tidemark.
-
Společnost OneStream, poskytovatel softwaru pro řízení podnikových financí, se dohodla na převzetí private equity firmou Hg v hodnotě přibližně 6,4 miliardy USD. Transakce bude provedena v hotovosti a po jejím dokončení se OneStream vrátí do soukromého vlastnictví, méně než dva roky po svém vstupu na burzu v červenci 2024.
Akcionáři OneStream obdrží 24 USD za akcii, což představuje přibližně 31% prémii oproti předchozí tržní ceně. Očekává se, že transakce bude dokončena v první polovině roku 2026, po schválení regulačními orgány.
Zrychlení rozvoje díky umělé inteligenci
OneStream provozuje platformu, která sjednocuje klíčové finanční procesy, včetně konsolidace, finanční uzávěrky, reportingu, plánování a predikcí. Umělá inteligence se stala středobodem strategie společnosti, přičemž vedení zdůrazňuje, že návrat do soukromého vlastnictví umožní rychlejší inovace bez tlaku na čtvrtletní výsledky.
Generální ředitel Tom Shea uvedl, že díky této změně bude společnost lépe vybavena pro naplňování své dlouhodobé vize v oblasti AI řízeného finančního řízení.
Nová investorská struktura
Majoritním hlasovacím akcionářem se stane firma Hg, která bude doplněna významnými menšinovými investory – General Atlantic a Tidemark. Tato investorská struktura má OneStreamu pomoci těžit z rostoucí poptávky po finančních nástrojích založených na umělé inteligenci, která se rychle prosazuje ve velkých podnicích po celém světě.
V současnosti má OneStream více než 1 700 zákazníků globálně, včetně řady společností z žebříčku Fortune 500.
Reakce trhu a širší trend
Oznámení o akvizici vyvolalo výrazný růst akcií OneStream o více než 28 %, což signalizuje pozitivní přijetí transakce ze strany investorů. Tento krok také potvrzuje širší trend, kdy private equity firmy častěji investují do technologických platforem pro finanční řízení s důrazem na umělou inteligenci.
Zdroj: xStation5
