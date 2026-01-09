Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa

-
Společnost Alphabet Inc., mateřská firma Google, překonala Apple Inc. v tržní kapitalizaci a stala se tak druhou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě. Je to poprvé od roku 2019, kdy Alphabet převzal tento post od Applu, když jeho tržní hodnota dosáhla přibližně 3,9 bilionu USD, což těsně převyšuje hodnotu Applu asi 3,85 bilionu USD. Nejhodnotnější společností zůstává Nvidia s kapitalizací přesahující 4 biliony USD.
Růst díky umělé inteligenci
Růst tržní hodnoty Alphabetu je úzce spojen s jeho úspěchy v oblasti umělé inteligence. Vývoj a integrace pokročilých AI modelů, jako je Gemini, spolu s investicemi do vlastních AI čipů a cloudových technologií, přispěly k vyšší důvěře investorů. Alphabet tak přetahuje pozornost trhu od tradičních produktů směrem k dlouhodobému růstu založenému na AI inovacích.
Zatímco Apple nadále generuje významné příjmy z iPhonů a služeb, jeho tržní hodnota zaostávala za dynamikou akcií Alphabetu, které patřily mezi nejvýkonnější v rámci největších technologických firem. Tento posun odráží širší tendenci investorů klást větší důraz na technologické společnosti s hlubokou integrací AI.
Dopady na trh
Změna v pořadí nejhodnotnějších firem ukazuje, jak se mění struktura trhu s technologiemi, kde klíčovou roli hraje umělá inteligence, cloud a digitální reklama. Seznam největších firem nyní vede Nvidia, následovaný Alphabetem a Applem, což podtrhuje důležitost inovací a strategického zaměření na AI pro dlouhodobou hodnotu akcionářů.
