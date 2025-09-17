Bank of America zvyšuje minimální mzdu na 25 USD za hodinu – splnila závazek z roku 2021

Bank of America oznámila, že od října 2025 zvýší minimální hodinovou mzdu ve Spojených státech na 25 USD, čímž naplnila svůj slib z roku 2021. Jedná se o nárůst o 67 % oproti roku 2018, kdy byla minimální mzda ještě 15 USD/hod.
Tímto krokem se druhá největší banka v USA snaží podpořit dlouhodobé kariérní vyhlídky svých zaměstnanců, uvedla Sheri Bronstein, personální ředitelka společnosti. Změna se bude týkat všech hodinových pracovníků – jak na plný, tak i částečný úvazek.
Nová mzda znamená, že minimální roční plat pro zaměstnance na plný úvazek překročí hranici 50 000 USD ročně, což je důležitý signál v době, kdy americký pracovní trh čelí výzvám – včetně slabého růstu pracovních míst a rostoucí nezaměstnanosti.
Podle nedávného průzkumu Bank of America Institute jsou právě nízkopříjmové domácnosti nejvíce zasaženy zpomalením trhu práce. Jejich čisté mzdy rostly v srpnu nejpomalejším tempem od roku 2016, což ohrožuje spotřebitelské výdaje.
Zvýšení mezd nejen podporuje zaměstnance, ale také pomáhá bance v náboru a udržení pracovníků v konkurenčním prostředí, kde společnosti váhají s náborem kvůli ekonomické nejistotě. BofA se tak nadále profiluje jako zaměstnavatel, který klade důraz na stabilitu a dlouhodobou udržitelnost pracovní síly.
Graf BAC.US (D1)
Akcie Bank of America se aktuálně obchodují na úrovni 50,68 USD, což představuje nové lokální maximum a potvrzení silného rostoucího trendu. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (48,36 USD) i SMA 100 (46,13 USD), které obě strmě rostou – to značí technicky zdravé býčí nastavení. RSI dosahuje hodnoty 61,9, tedy se nachází v pozitivní zóně, ale stále pod úrovní překoupenosti, což poskytuje prostor pro pokračování růstu.
Z dlouhodobého pohledu cena akcie prorazila předchozí rezistence z konce roku 2021 a přiblížila se psychologické hranici 51 USD. Pokud dojde k potvrzení průrazu s rostoucím objemem, mohla by cena akcií pokračovat k vyšším úrovním – potenciálně k historickým maximům. Naopak nejbližší podpory se nachází na úrovních 48,30 USD (EMA 50) a dále kolem 46 USD (SMA 100), kde by mohli do trhu znovu vstoupit kupci v případě korekce.
Zdroj: xStation5
