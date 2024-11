Bitcoin dosáhl rekordní výše díky slibům Trumpa ohledně kryptoměn

Bitcoin dosáhl rekordní výše přes 93 000 USD, což odráží optimismus ohledně pro-krypto slibů prezidenta-elekta Donalda Trumpa. Po jeho volebním vítězství se investoři hrnou do kryptoměn v naději, že nová administrativa vytvoří příznivější regulační prostředí. Trump naznačil plány na jmenování krypto poradního sboru, nahrazení předsedy SEC Garyho Genslera a vytvoření „strategických národních zásob bitcoinu“. Bitcoin vzrostl od voleb o více než 30 % a od začátku roku o 122 %, přičemž jeho tržní kapitalizace nyní překonala hodnotu stříbra.

Analytici očekávají, že cena bitcoinu by mohla brzy dosáhnout hranice 100 000 USD, zejména díky rostoucímu zájmu investorů a rekordním denním přílivům do ETF na bitcoin. Přesto však někteří analytici varují, že kryptoměny jsou vysoce spekulativní a volatilní investice, která je obtížně hodnotitelná tradičními finančními metrikami. Navíc, pokud Trumpovy tarifní politiky povedou k inflaci, mohla by Federální rezerva zvýšit úrokové sazby, což by mohlo oslabit poptávku po bitcoinu a dalších digitálních aktivech.



Bitcoin dosahuje nového historického maxima nad 92 000 USD s podporou EMA a Bollingerových pásem. Zdroj: xStation5