3 trhy, které sledovat příští týden (08.08.2025)

Ačkoli se vysoká cla na většinu zahraničních produktů v USA stala realitou, globální obchodní turbulence zdaleka nekončí. Administrativa Donalda Trumpa nadále uvaluje nová cla na konkrétní zboží a hrozí cly z čistě politických důvodů. Tento týden končí platnost pozastavení extrémně vysokých cel na Čínu, přičemž je velmi pravděpodobné, že jednání budou prodloužena. Zatímco trhy byly v poslední době taženy především silnými výsledky amerických firem, pozornost se nyní přesouvá k možnému vrcholnému setkání Trump–Putin o míru na Ukrajině. Proto se tento týden vyplatí sledovat trhy jako US500, GOLD a OIL.
US500
Silné firemní výsledky a potenciální výjimky z cel pro společnosti, které investují a vyrábějí v USA, posunuly americké indexy blízko historických maxim. US500 i US100 jsou méně než 1 % od svých rekordů. Výsledková sezóna se blíží ke konci, příští týden už reportuje jen několik menších firem z indexu S&P 500. Tržní pozornost se tak přesune k makroekonomickým datům. Klíčovou událostí z pohledu USA bude úterní zveřejnění dat o CPI inflaci, které naznačí pravděpodobnost zářijového rozhodnutí Fedu. V pátek dorazí data o maloobchodních tržbách, spotřebitelské důvěře a průmyslové produkci.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
GOLD
Ukazuje se, že USA nevyjímají dovoz zlata z cel, což na konci minulého týdne vyvolalo nervózní reakci trhu a poslalo futures blízko historických maxim. Zlato si vede silně tváří v tvář hrozbě amerických cel, protože investoři nechtějí navyšovat dolarové rezervy. Úterý je termínem konce pozastavení extrémně vysokých cel na Čínu. I když je možné prodloužení jednání, nelze vyloučit, že Čína by mohla čelit i sekundárním clům souvisejícím s opatřeními proti Rusku, které nyní vydělává především z exportu energií. USA již rozhodly o dodatečných 25% clech na Indii za dovoz ruské ropy.
OIL
Ropa má za sebou nejdelší sérii poklesů v tomto roce, a to navzdory obavám, že americká sekundární cla na Rusko by mohla zpřísnit nabídku. Dosud se tato sekundární cla dotkla pouze Indie, ale nelze vyloučit další opatření. Donald Trump by se mohl setkat s Vladimirem Putinem ve Spojených arabských emirátech, aby projednali mír nebo alespoň příměří na Ukrajině. Půjde o první setkání na tak vysoké úrovni a očekává se, že Trump buď ohlásí velký úspěch, nebo pohrozí silným tlakem na Rusko, aby ho donutil k mírové dohodě. Ať už bude výsledek jakýkoli, volatilita na ropném trhu může být mimořádně vysoká. Trh bude také sledovat středeční data o zásobách ropy v USA, zatímco v úterý vyjde měsíční zpráva OPEC.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.