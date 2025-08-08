Apple roste o 4 %, dominuje BigTech a posouvá US100 na 24 700 bodů 📈

Akcie Apple (AAPL.US) dnes rostou o 4 %, což z nich činí nejvýkonnější titul mezi hlavními americkými indexy. V poslední době několik analytických firem zvýšilo své doporučení na akcie společnosti s odkazem na silné produktové katalyzátory – včetně uvedení iPhone Air, chystaného iPhone 20 příští rok a nových produktů s AI funkcemi. Nejnovější upgrade přišel od Melius Research, která vidí potenciál růstu až na 260 USD za akcii tohoto giganta z Cupertina.
- Navzdory rally se akcie Applu stále obchodují o 15 % níže než předchozí maxima poblíž 260 USD. Nejnovější čtvrtletní výsledky ukázaly 10% meziroční růst tržeb – nejsilnější od prosince 2021. Prodeje v Číně vzrostly o 4 % meziročně, což trh překvapilo a začalo to přispívat nejen k celkovému růstu, ale i k změně investorského sentimentu ohledně vyhlídek Applu v regionu.
- Apple má představit nové AI funkce ve svých produktech, zatímco prodeje iPhonů vzrostly ve čtvrtletí o 13 % meziročně. Prodeje Maců překonaly očekávání trhu o 10 %, když dosáhly 8 miliard USD. Společnost se navíc pravděpodobně vyhne clům z éry Donalda Trumpa díky závazku investovat 600 miliard USD do výroby v USA během následujících čtyř let.
Čistý zisk i tržby byly o více než 5 % nad odhady Wall Street a zdá se, že významná část zákazníků stále čeká na nákup produktů Applu, aby otestovala chystané AI funkce. Na jedné straně to představuje významnou příležitost pro zlepšení marží a monetizaci služeb s vysokou marží. Na druhé straně, pokud nové funkce zklamou, Apple by mohl mít problém udržet si status růstové akcie – zejména s P/E poměrem kolem 30.
Z historického pohledu je valuace Applu aktuálně blízko svého dlouhodobého průměru, zatímco společnost má stále více růstových katalyzátorů: zlepšení prodejů v Číně, silnou poptávku po iPhonech, nabitý produktový plán a AI inovace.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Apple pokračuje ve své konzistentní strategii zpětného odkupu akcií, čímž postupně snižuje počet akcií v oběhu.
Zdroj: Charlie Bilello, X
Dnešní růst akcií Apple pomáhá posunout index US100 na 24 700 bodů.
Zdroj: xStation5
