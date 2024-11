Bitcoin opět překonává rekordy 🗽Splní Trump americký sen o Bitcoinu?

Rok 2024 patří bitcoinu a zájem investorů o největší z kryptoměn opět roste, protože cena stoupá. Na jaře Bitcoin „dosáhl“ nových historických maxim, když se dostal na téměř 74 000 dolarů. Nyní, po značných poklesech a nejistotě v létě, se opět přiblížil rekordním hodnotám „v předvečer“ amerických prezidentských voleb, jejichž výsledek bude znám v noci z 5. na 6. listopadu.

Sympatie, které kryptoměnový trh chová k Donaldu Trumpovi, jenž vede v průzkumech v prezidentském klání, pohánějí letošní býčí trh. Není divu, protože sám Trump hodlá vytvořit vlastní blockchainové „rodinné impérium“ World Liberty Financial. V důsledku toho se zdá, že je Bitcoin vydán na milost a nemilost výsledku amerických voleb. Čeká kryptoměny v případě vítězství Donalda Trumpa skutečná „revoluce“? Nebo se trh příliš optimalizoval kolem „Trumpova obchodu“?

Bitcoin je velmi citlivý na změnu dynamiky oceňovanou pravděpodobností vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. V důsledku zvýšení Harrisových šancí se od druhé poloviny minulého týdne cena propadla z přibližně 73 500 USD na dnešních 68 000 USD. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fondy ETF nestačí?

První polovina roku byla pro bitcoin ve znamení debutu a spekulací kolem dopadu ETF a čtvrtého půlení. Burzovně obchodované fondy soustavně akumulovaly BTC a vzhledem k téměř 30% korekci Bitcoinu z jeho maxim prodaly relativně málo rezerv, v srpnu Druhá polovina proběhla v rytmu amerických prezidentských voleb. Trh si některé věci rád zjednodušuje a v tomto případě vidí Kamalu Harrisovou jako zastánkyni tradičních financí, jejíž demokratická administrativa nebude mít zvláštní zájem podporovat Bitcoin dalšími programy nebo úlevami pro kryptoměnové společnosti.

Tento pesimismus se však zdá být značně zjednodušující. Vždyť právě za vlády demokratů bylo umožněno obchodování s ETF fondy vytvořenými giganty, jako jsou BlackRock a Fidelity. V konečném důsledku tedy není vůbec zřejmé, že Harris a demokraté budou proti bitcoinu nějak zvlášť vystupovat. Nicméně trh vidí republikány a Trumpa jako skupinu, která může rozpustit dárkový pytel pro Bitcoin a přinést do odvětví zcela nový závan čerstvého vzduchu a „konsolidovat jej“ pod americkou vlajkou.

V lednu letošního roku došlo v USA ke spuštění ETF, což vedlo k čistému přílivu více než 23,6 miliardy dolarů do bitcoinu. To je přibližně o 15 % více než čistý příliv do „vlajkové lodi“ SPDR ETF na index S&P 500. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Americký sen o Bitcoinu

Není divu, že situace, kdy (možná) budoucí americký prezident bude spojen s trhem kryptoměn optikou vlastního zájmu, se příznivcům Bitcoinu zamlouvá. Koneckonců debut ETF je již jen historií a investoři mají vždy chuť na další. Jak se ukazuje, je o co bojovat, protože „agresivní“ program podpory Bitcoinu zahrnuje nákup samotných Spojených států... A nic nenasvědčuje tomu, že by Trump měl něco proti tomuto nápadu.

Sice se ukázalo, že zájem o token WLFI, spojený s World Liberty Financial a Trumpovou rodinou, je nižší (projekt snížil cílové financování o 90 % z 300 milionů dolarů plánovaných na začátku na 30 milionů dolarů nyní), ale samotný fakt, že Trump jasně označil blockchain za alternativu k tradičnímu bankovnictví a institucím, které začaly zneužívat svou moc, uvádí trh BTC do party nálady (přetočení Satoshiho vize).

Podle Axiosu již svět použil cca 44 miliard dolarů na zajištění decentralizovaných půjček (De-Fi). Na pozadí bankovního sektoru je to stále stopová částka. Trump zde hledá svou obchodní příležitost a podporu Bitcoinu vyjádřil i během svého plamenného projevu v červnu, kdy slíbil, že za jeho vlády USA neprodají žádný z přibližně 210 000 BTC, které drží (cca 1 % všech BTC). Trump rovněž kritizoval USA za to, že se zbavily části svých rezerv BTC.

První vážné kroky na podporu Bitcoinu již byly učiněny. Republikánka Cynthia Lummisová předložila návrh zákona, který navrhuje vytvoření národní strategické rezervy pro bitcoiny, „Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act“. Existence rezervy BTC by stabilizovala exponenciálně rostoucí deficit USA, který již dosáhl téměř 36 bilionů dolarů.

Podle nového zákona by se USA snažily nashromáždit 5 % celkové cílové zásoby bitcoinů, tedy asi 1 milion BTC. Nástroje, které by to umožnily, jsou již k dispozici v podobě ETF. Nákupy by probíhaly po dobu 5 let, přičemž každý rok by se mělo nashromáždit 200 000 BTC. Pokud do této skládačky přidáme aspekt půlení (snižování nabídky každé 4 roky) a nákupy na trhu prostřednictvím ETF, není těžké uhodnout, že trh doufá, že Trump urychlí dlouhodobý nabídkový šok.

Po chvíli oslabení, které následovalo po tzv. halvingu (omezení nabídky nových BTC a odměn těžařů na polovinu každé zhruba čtyři roky), Bitcoin opět vykazuje určitou podobnost s historickými vrcholy halvingu a začátkem čtvrtého čtvrtletí roku zahájil cyklický růst. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Souhrn

Trh se pravděpodobně nemýlí, když se domnívá, že Trumpovo zvolení by mohlo pomoci „vyřešit pytel nových darů“ pro odvětví kryptoměn. V tuto chvíli je těžké vyčíslit přínosy nad rámec upevnění pozice samotného Bitcoinu. Připomeňme, že v roce 2016 Trump vyhrál volby, přestože mu průzkumy dávaly proti Hillary Clintonové sotva 15% šanci. Tentokrát se tedy trhy možná mýlí, když Harrise podceňují.

Přinejmenším v krátkodobém horizontu bude to, co se stane s Bitcoinem, záviset na výsledku voleb. Bude však vítězství demokratů vnímáno jako velká rána pro toto odvětví? Ne nutně. Koneckonců právě za vlády demokrata Joea Bidena dosáhl Bitcoin nových historických maxim a vzrostl z přibližně 4 000 USD v březnu 2020 na dnešních téměř 70 000 USD.

A co víc, „Trumpův obchod“ je především o posilování dolaru, upevňování inflace a zvyšování výnosů (protekcionismus). Z historického hlediska nebylo makro pozadí pro Bitcoin nijak zvlášť příznivé. Příchod desetiletých výnosů k magické 5% hranici může naznačovat významné změny v pozici velkých spekulantů a institucí (tzv. Niederhofferovo pravidlo). Nezapomínejme také, že Trump nebude vládnout „nedělitelně“; v Kongresu budou republikáni nadále soupeřit s demokraty.

V tuto chvíli víme jedno. Bitcoin se zalíbil Donaldu Trumpovi a republikáni s jeho pomocí mohou vytvořit právní rámec, který pomůže nejen Bitcoinu, ale i přijetí technologie blockchain a dalších menších kryptoměn. Pokud volby vyhraje Harris, může být dočasná korekce nevyhnutelná.

Bitcoin graf (denní interval)

Při pohledu na denní graf ceny BTC vidíme, že cena po mnoha neúspěšných pokusech (červené kruhy na vrcholech svíček) opustila střednědobý klesající cenový kanál (březen - říjen). V současné době opět testuje horní hranici zmíněného cenového kanálu na úrovni 68 000 USD jako support. Cena třikrát ubránila úroveň 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z ledna 2024 poblíž 50 000 USD a také EMA-200 (červená linie).

Od srpnových lokálních minim vzrostl Bitcoin o téměř 20 % a jeho kapitalizace opět dosahuje 1,36 bilionu dolarů, přičemž celková kapitalizace trhu s kryptoměnami činí 2,2 bilionu dolarů. Proražení nad cenový kanál je potenciálním potvrzením býčí vlajkové formace, a pokud dojde k dalšímu impulsu směrem vzhůru, je možné otestování oblasti kolem 78-80 tisíc dolarů.

V případě scénáře vítězství Kamaly Harrisové může impuls směrem dolů vést k otestování oblasti 64 tisíc dolarů, kde se nachází významný support mezi úrovní STHRP na řetězci a 23,6 Fibo retracementu na úrovni 62 tisíc dolarů.

Bitcoin denominovaný v měně euro dosáhl v říjnu nového ATH nad 68 tis. Bitcoin od 1. ledna 2024 vzrostl o více než 55 %, zatímco index Nasdaq 100, který dosahuje historických maxim, posílil o 21 % a zlato o 27 %.

Zdroj: xStation5

