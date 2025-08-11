Bitcoin roste a blíží se historickým maximům

Bitcoin zahájil den silným růstem, který přiblížil největší kryptoměnu světa k novému historickému maximu. Tento růst směrem k rekordním úrovním podporují pokračující nákupy firem navyšujících své bitcoinové rezervy, růst amerických spotových ETF a změna sentimentu po zavedení nových amerických cel na dovoz zlatých slitků.
Firmy navyšují své bitcoinové rezervy
Růst ceny je částečně způsoben rostoucím zájmem velkých investorů o kryptoměny. Takzvané „digital asset treasury“ společnosti (obchodované subjekty zaměřené na akumulaci kryptoměn) podle údajů společnosti Coingecko dosud nashromáždily bitcoinové rezervy v hodnotě 113 miliard USD. Největším představitelem tohoto přístupu je společnost Microstrategy, která drží 628 791 bitcoinů, což představuje přibližně 3 % celkové nabídky Bitcoinu.
Donald Trump dál podporuje cenu Bitcoinu
K poslednímu růstovému impulzu přispělo několik faktorů, včetně výkonného nařízení prezidenta Donalda Trumpa, které ve čtvrtek podepsal a které Američanům umožňuje investovat prostředky z penzijních plánů 401(k) do kryptoměn. Jedná se o významný krok pro digitální aktiva: podle údajů Investment Company Institute držely 401(k) plány k září loňského roku aktiva v hodnotě 8,9 bilionu USD, což může motivovat významnou část těchto prostředků k investicím do digitálních aktiv.
Kromě toho, vzhledem k problémům v dodavatelských řetězcích a politickým rizikům pro zlato v důsledku nedávných cel prezidenta, získává Bitcoin mezi investory pozici bezhraničního a bezcelního uchovatele hodnoty.
Dalším důvodem růstu Bitcoinu je tlak prezidenta na Fed, aby v nadcházejících měsících agresivně snižoval úrokové sazby, což by díky rostoucí poptávce investorů podpořilo riziková aktiva.
Pozice na Bitcoinu a Etheru jsou výrazně koncentrovány na zářijové a prosincové splatnosti, což odpovídá načasování snižování sazeb a pokračující adopci ze strany tradičního finančního systému.
