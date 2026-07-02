📈 Bitcoin roste nad 62 tisíc USD

Bitcoin se po slabších než očekávaných datech Non-Farm Payrolls (NFP) z USA prudce posunul výše, když vzrostl z oblasti kolem 61 000 USD na 62 000 USD. Sentiment na trhu dále podpořila zpráva, že japonská investiční společnost MetaPlanet nakoupila dalších 2 823 BTC v hodnotě přibližně 170 milionů USD. Velký nákup posílil důvěru, že institucionální poptávka po Bitcoinu zůstává neporušená, a zároveň přispěl k částečnému short squeeze, což zvýšilo obchodní aktivitu a podpořilo růst. Pokud bude nákupní momentum pokračovat, další hlavní cíle směrem vzhůru leží v pásmu 73 000–77 000 USD, zatímco někteří dlouhodobí analytici nadále poukazují na možný pohyb směrem k 200 000 USD v příštích letech. Výhled Bitcoinu však zůstává silně závislý na makroekonomických podmínkách, včetně politiky Fedu, inflačních trendů a celkové chuti k riziku. Citigroup zároveň včera snížila svůj 12měsíční cenový cíl pro Bitcoin na 82 000 USD, což stále znamená zhruba 35% potenciál růstu ze současných úrovní.
Klíčové body
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Citi snížila svůj 12měsíční cenový cíl pro Bitcoin ze 112 000 USD na 82 000 USD a zároveň snížila výhled pro Ethereum z 3 175 USD na 2 240 USD.
- Banka jako hlavní důvody opatrnějšího výhledu uvedla slabší poptávku investorů, přetrvávající odlivy z ETF a pomalé tempo přijímání kryptoměnové legislativy v USA.
- Bitcoin zůstává zhruba 50 % pod svým historickým maximem z října 2025 a nadále se obchoduje pod svými dlouhodobými klouzavými průměry.
- Citi nyní očekává nulové čisté přílivy do kryptoměnových ETF v příštím roce, zatímco dříve předpokládala čisté přílivy ve výši 10 miliard USD.
- Ve svém recesním scénáři Citi vidí pokles Bitcoinu na 53 000 USD, což znamená zhruba 15% pokles ze současných cen.
Bitcoin (D1)
Bitcoin od podzimu 2025 zaznamenal tři hlavní medvědí impulsy. V obou předchozích poklesech se cena nakonec zotavila nad 38,2% Fibonacciho retracement, což by v současném cyklu znamenalo odraz přibližně k 67 000 USD. Hlavními úrovněmi rezistence jsou nyní 61,8% Fibonacciho retracement poblíž 73 000 USD a 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200), znázorněný červenou linií, který se aktuálně nachází kolem 77 000 USD. Počáteční support zůstává v zóně 57 000–58 000 USD, kde kupující vstoupili na trh na přelomu června a července. Dnešní slabší než očekávaná zpráva z amerického trhu práce, která ukázala růst zaměstnanosti o necelých 60 tisíc pracovních míst oproti očekávání více než 100 tisíc, poskytla další krátkodobý katalyzátor pro odraz Bitcoinu.
Zdroj: xStation5
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