🚩 Futures na pomerančový džus poblíž několikaletých minim – co ukazuje report CoT?

Futures na pomerančový džus (ORANGE) obchodované na burze ICE se pohybují poblíž několikaletých minim, zatímco nejnovější report Commitments of Traders pro futures na mražený koncentrovaný pomerančový džus (FCOJ) ukazuje výraznou změnu ve spekulativním pozicování. Velcí spekulanti v kategorii Managed Money zůstávají v čisté short pozici, během uplynulého týdne však současně navýšili long pozice a výrazně omezili short pozice. Jejich čistá pozice se tak posunula o 444 kontraktů býčím směrem. Vzhledem k celkovému open interest na úrovni pouhých 9 794 kontraktů je tento pohyb dostatečně výrazný na to, aby jej bylo obtížné považovat pouze za statistický šum.
Producenti a další komerční účastníci zároveň výrazně zvýšili své short pozice, zatímco kategorie Other Reportables zůstává pevně na straně long pozic. Struktura CoT zatím nesignalizuje úplný obrat trendu, ale spekulativní pozicování ve FCOJ je znatelně méně medvědí.
- Managed Money zůstává v čisté short pozici 1 136 kontraktů: fondy drží 2 379 long kontraktů oproti 3 515 short kontraktům.
- Týdenní změna pozic Managed Money je jednoznačně pozitivní: fondy přidaly 200 long kontraktů a uzavřely 244 short kontraktů, čímž zlepšily svou čistou pozici o 444 kontraktů.
- Kategorie Producer/Merchant/Processor/User zvýšila short pozice o 528 kontraktů a zároveň snížila long pozice o 47 kontraktů.
- Other Reportables zůstávají výrazně v čisté long pozici: 2 390 long kontraktů oproti pouhým 169 short kontraktům představuje čistou pozici +2 221 kontraktů.
- Open interest klesl o 127 na 9 794 kontraktů, přičemž čtyři největší obchodníci kontrolují až 42 % hrubých short pozic.
Zdroj: CFTC
Managed Money: Stále medvědí, ale směr toků se mění
Managed Money zůstává nejdůležitější kategorií pro hodnocení spekulativního sentimentu. Fondy aktuálně drží 2 379 long kontraktů, 3 515 short kontraktů a 251 spreading pozic, což znamená čistou short pozici 1 136 kontraktů. Short pozice představují 35,9 % celkového open interest, zatímco long pozice 24,3 %.
Týdenní změna je podstatně zajímavější než samotná absolutní úroveň pozic. Managed Money zvýšila long pozice o 200 kontraktů a současně snížila short pozice o 244 kontraktů. Čistá pozice se tak zlepšila o 444 kontraktů, z přibližně -1 580 na -1 136.
Fondy současně omezují medvědí sázky a zvyšují expozici vůči potenciálnímu růstu. Jde o silnější signál než zlepšení způsobené výhradně uzavíráním short pozic. Zatím však nejde o úplný obrat sentimentu, protože Managed Money zůstává jednoznačně v čisté short pozici.
Komerční účastníci zvyšují zajištění pomocí short pozic
Kategorie Producer/Merchant/Processor/User, která zahrnuje producenty, obchodníky a další účastníky přímo zapojené do fyzického trhu, drží 1 656 long kontraktů a 3 267 short kontraktů. Výsledkem je čistá short pozice přibližně 1 611 kontraktů. Za poslední týden long pozice klesly o 47 kontraktů, zatímco short pozice výrazně vzrostly o 528.
Tento pohyb nelze interpretovat stejně jako růst short pozic u spekulativních fondů. Pro producenty, zpracovatele a uživatele fyzické komodity jsou futures především nástrojem pro řízení cenového rizika.
Nárůst komerčních short pozic proto může odrážet vyšší aktivitu v oblasti zajištění, nikoli přímé očekávání poklesu cen FCOJ. Toto rozlišení je při interpretaci pozic CoT na komoditních trzích zásadní.
Other Reportables zůstávají výrazně býčí
Nejvýraznější jednostranné pozicování lze aktuálně pozorovat v kategorii Other Reportables. Tato skupina drží 2 390 long kontraktů oproti pouhým 169 short kontraktům, což představuje výraznou čistou long pozici +2 221 kontraktů.
Za poslední týden vzrostly long pozice o dalších 64 kontraktů, zatímco short pozice byly sníženy až o 303. Long pozice této skupiny nyní představují 24,4 % celkového open interest, zatímco short pozice pouze 1,7 %.
Other Reportables aktuálně představují jasnou protiváhu k medvědímu pozicování Managed Money. Tuto kategorii však nelze považovat za ekvivalent hedgeových fondů, protože zahrnuje velké reportované obchodníky, kteří nejsou zařazeni do ostatních hlavních kategorií CFTC.
Nízký open interest zvyšuje význam změn v pozicování
Celkový open interest dosahuje 9 794 kontraktů, což je o 127 méně než v předchozím týdnu. FCOJ zůstává relativně malým futures trhem, což znamená, že toky v řádu několika stovek kontraktů mohou mít výrazně větší dopad než na nejlikvidnějších komoditních trzích.
Samotné týdenní zlepšení čisté pozice Managed Money o 444 kontraktů představuje přibližně 4,5 % celkového open interest. Čtyři největší obchodníci navíc kontrolují 42,0 % hrubých short pozic, zatímco osm největších až 56,7 %.
Vysoká koncentrace short pozic zvyšuje náchylnost trhu k potenciálně dynamickému uzavírání short pozic. Pokud by několik velkých účastníků současně snížilo svou short expozici, relativně omezená hloubka trhu FCOJ by mohla výsledný cenový pohyb zesílit.
Co nám CoT report říká o pomerančovém džusu?
Klíčovým prvkem současné situace je rozdíl mezi absolutní úrovní a dynamikou spekulativního pozicování. Managed Money nadále drží výraznou čistou short pozici, ale během jediného týdne ji zlepšila až o 444 kontraktů kombinací navyšování long pozic a snižování short pozic.
Následující CoT reporty proto budou obzvlášť důležité. Pokud budou fondy nadále zvyšovat long expozici a současně snižovat short pozice, mohlo by to signalizovat postupný obrat spekulativního pozicování, nikoli pouze jednorázové uzavírání short pozic. Ještě silnějším signálem by byl posun Managed Money směrem k neutrální čisté pozici doprovázený růstem open interest.
Pozicování ve FCOJ zůstává v absolutním vyjádření medvědí, ale spekulativní toky jsou zřetelně méně medvědí. Zatím to nepotvrzuje trvalý obrat trendu, ale tempo snižování short pozic činí z pozicování fondů jeden z nejdůležitějších faktorů, které je třeba sledovat v nadcházejících CoT reportech.
Graf ORANGE (interval D1)
Po prudkém poklesu, který začal na přelomu let 2024 a 2025, se trhu s pomerančovým džusem nepodařilo dosáhnout trvalejšího oživení a již řadu měsíců zůstává v downtrendu. Opakované pokusy o růst byly zastaveny poblíž „linie nejmenšího odporu“, která se aktuálně nachází kolem úrovně 150. Kontrakt se nyní obchoduje poblíž nedávných minim, na cenových úrovních naposledy zaznamenaných na začátku roku 2022. Z technického hlediska přetrvávání nižších cenových úrovní znamená, že širší trend zůstává pod tlakem navzdory nedávnému zlepšení spekulativního pozicování. Dnešní obchodní seance futures ORANGE začíná ve 14:05 českého času.
Zdroj: xStation5
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