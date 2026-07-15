🔼 Bitcoin vyskočil nad 65 tis. USD

Bitcoin vystoupal nad nejvyšší úroveň od 22. června 2026, prorazil hranici 65 000 USD a postupně obrací medvědí narativ, který se objevil po jeho poklesu pod 60 000 USD. V posledních týdnech se BTC znovu rychle odrazil poté, co krátce klesl pod 60 000 USD. Investoři doufají, že pozitivní sentiment může být udržitelnější, protože korelace Bitcoinu s akciemi, americkým dolarem a ropou dále klesá.
Našel Bitcoin dno? ETF nabízejí první pozitivní signály
Po osmi po sobě jdoucích týdnech odlivů se americké spotové bitcoinové ETF konečně vrátily do pozitivního teritoria a přilákaly přibližně 197 mil. USD čistých přílivů. Ačkoli tato částka zůstává skromná ve srovnání s více než 4 mld. USD, které z fondů odešly v červnu, řada analytiků ji vnímá jako první známku stabilizace tržního sentimentu. Podle Bloombergu se tržní narativ postupně mění z „Kdo ještě zbývá k prodeji?“ na „Dochází už prodejní tlak?“
- Americké spotové bitcoinové ETF ukončily osmitýdenní sérii odlivů a zaznamenaly přibližně 197 mil. USD čistých přílivů.
- V červnu došlo k rekordním odlivům přesahujícím 4 mld. USD, takže nedávné přílivy jsou spíše signálem stabilizace než začátkem nového býčího trhu.
- Navzdory poklesu Bitcoinu po vyšších cenách ropy a obnoveném napětí na Blízkém východě se institucionální investoři okamžitě nehrnuli k východu.
- Podle Glassnode může Bitcoin vytvářet lokální dno v pásmu 57 000–63 000 USD, pokud se neobjeví žádný významný makroekonomický šok.
- FRNT Financial označila pozitivní toky do ETF za první „zelené výhonky“, ale upozornila, že je stále příliš brzy na vyhlášení trvalého obratu trendu.
- Zároveň 30denní průměrný denní objem obchodování amerických spotových bitcoinových ETF klesl o 78 %, zhruba z 5,8 mld. USD na vrcholu na konci roku 2025 na dnešních přibližně 1,25 mld. USD.
- Glassnode se domnívá, že pokles obchodní aktivity odráží přesun pozornosti institucionálních investorů směrem k jiným třídám aktiv.
Trh stále čeká na návrat silné poptávky
Ačkoli se zdá, že prodejní tlak polevuje, analytici zdůrazňují, že trh zatím nedostal výrazný poptávkový impuls. Objem obchodování zůstává utlumený, zatímco někteří z největších strukturálních kupců Bitcoinu snížili svou aktivitu. Současná stabilizace ceny tak může představovat pouze ranou fázi dlouhodobého procesu tvorby dna.
- On-chain data ukazují, že dlouhodobí držitelé se vrátili k akumulaci, zatímco slabší ruce nadále realizují ztráty.
- Glassnode uvádí, že dlouhodobí držitelé realizují ztráty nejrychlejším tempem od konce roku 2022, což je vzorec, který historicky odpovídal závěrečným fázím medvědích trhů.
- Přílivy do ETF zůstávají mnohem menší než kapitál, který z fondů v posledních měsících odešel, takže zatím nepotvrzují udržitelný návrat institucionální poptávky.
- Strategy, dříve MicroStrategy, jeden z největších strukturálních kupců Bitcoinu, nedávno pozastavil své nákupy, což zvyšuje význam přílivů do ETF pro podporu cen.
- Tagus Capital citovaná Bloombergem se domnívá, že pozitivní toky do ETF pomáhají vytvořit cenové dno, ale zatím nesignalizují začátek nového býčího trhu.
- Klíčovou výzvou pro investory je nyní identifikovat signály, které potvrdí, že nejhorší fáze výprodeje skutečně skončila.
Bitcoin (interval D1)
Při pohledu na poslední dva významné sestupné impulsy Bitcoinu cena v prvním čtvrtletí obnovila downtrend poté, co vzrostla k 38,2% Fibonacciho retracementu poblíž 98 000 USD. Během druhé korekce BTC zpočátku zamířil níže po dosažení 38,2% Fibonacciho úrovně kolem 74 000 USD, ale nakonec postoupil přibližně k 83 000 USD, což odpovídalo 61,8% retracementu. Pokud budou Fibonacciho úrovně nadále formovat současné oživení, další klíčová rezistence leží poblíž 67 000 USD, kde se nachází 38,2% retracement, následovaná 61,8% retracementem kolem 75 500 USD. Obě úrovně jsou měřeny z medvědího impulsu, který začal v květnu letošního roku. Na spodní straně zůstává klíčovou zónou supportu oblast 57 000–60 000 USD a stojí za zmínku, že Bitcoin se během roku 2026 už dvakrát odrazil z úrovní pod tímto pásmem.
Zdroj: xStation5
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