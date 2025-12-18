Brazilské banky uzavírají největší bankrotovou dohodu v historii země se ztrátou 3,6 miliardy USD

-
Pět brazilských bank odepsalo 3,6 miliardy USD v rámci bankrotové dohody s Novonor SA (dříve Odebrecht).
-
Nevýkonné úvěry budou převedeny do fondu IG4 Capital, výměnou za deriváty s možností budoucích výnosů.
-
Banky si ponechají šanci na částečné zotavení, pokud cena Braskem vzroste.
-
IG4 získá kontrolu nad Braskem, Novonor si ponechá jen 4% nehlasující podíl.
-
Pět největších brazilských bank – Itau Unibanco, Banco Bradesco, Santander Brasil, Banco do Brasil a státní rozvojová banka BNDES – se dohodlo na odpisu pohledávek v hodnotě 20 miliard BRL (cca 3,6 miliardy USD) v rámci urovnání největšího bankrotu v historii Brazílie.
Dohoda se týká krachujícího konglomerátu Odebrecht SA, dnes přejmenovaného na Novonor SA, kterému banky v minulosti poskytly rozsáhlé úvěry kryté akciemi petrochemické společnosti Braskem SA. Tyto úvěry budou nyní převedeny do fondu spravovaného firmou IG4 Capital, která se specializuje na restrukturalizaci dluhů. Výměnou banky obdrží deriváty s nejistou výtěžností, které jim dávají právo na podíl z budoucích výnosů, pokud IG4 prodá Braskem za vyšší cenu.
Banky musely tyto nevýkonné úvěry podle brazilských pravidel plně odepsat, takže většina ztrát byla již dříve zaúčtována. Pokud by cena akcií Braskem v budoucnu vzrostla – například díky zlepšení v řízení nebo růstu cen petrochemických produktů – mohly by banky část ztrát dodatečně kompenzovat.
Restrukturalizační dohoda přichází po pěti letech náročných jednání, které začaly poté, co Odebrecht v roce 2019 požádal o ochranu před věřiteli se závazky přesahujícími 98,5 miliardy BRL. Pád konglomerátu byl důsledkem širokého korupčního skandálu "Car Wash", který v Brazílii ochromil stavebnictví, vedl k uvěznění řady vrcholných manažerů a dramatickému ztrátě přístupu k veřejným zakázkám.
Novonor si po dohodě ponechá 4% podíl bez hlasovacích práv v Braskem, zatímco IG4 získá většinový hlasovací podíl a bude Braskem sdíleně řídit s Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).
V době své nejvyšší hodnoty v roce 2021 měly akcie Braskem vlastněné Novonorem hodnotu přes 20 miliard BRL. Dnes má tento podíl hodnotu jen 2,3 miliardy BRL, což ilustruje dramatický pokles hodnoty zajištění, který vedl banky k přijetí ztráty.
