Maersk omezuje služby a konflikt na Blízkém východě dál narušuje dopravu 🚢

-
Maersk pozastavil linky FM1 a ME11 kvůli bezpečnostním rizikům.
-
Zastaveny byly i místní služby v Perském zálivu a linka ME1 vynechá Jebel Ali.
-
Doprava přes Hormuzský průliv je téměř ochromená.
-
Konflikt zvyšuje riziko dalších problémů v globálních dodavatelských řetězcích.
-
Společnost Maersk dočasně pozastaví další dvě kontejnerové linky kvůli bezpečnostním rizikům na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu. Jde o službu FM1, která spojuje Dálný východ s Blízkým východem, a linku ME11 mezi Blízkým východem a Evropou. Firma krok označila za preventivní opatření na ochranu zaměstnanců po novém vyhodnocení rizik.
Nejde přitom o první omezení. Maersk už dříve přerušil rezervace z části států v Perském zálivu a na Blízkém východě, protože útoky na Írán a následné protiútoky dál komplikují obchod v jednom z nejdůležitějších dopravních uzlů světa. Nově byly zastaveny také místní shuttle služby v oblasti Perského zálivu a linka ME1 vynechá zastávku v dubajském přístavu Jebel Ali, který patří mezi nejvýznamnější kontejnerové přístavy mimo Asii.
Vývoj ukazuje, jak rychle se regionální konflikt přelévá do globálních dodavatelských řetězců. Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila a obchodní tok v této klíčové trase zůstává výrazně omezený. Pro region je to citelný zásah, protože centra jako Dubaj stojí právě na obchodu, logistice, dopravě, financích a turistice.
Pokud by omezení trvala delší dobu, dopady by se mohly projevit daleko za hranicemi regionu. Prodloužené přepravní časy, vyšší náklady a větší nejistota v logistice by mohly znovu zasáhnout i globální firmy závislé na plynulých dodávkách zboží mezi Asií, Evropou a Blízkým východem.
Graf MAERSK.DK (D1)
Akcie společnosti Maersk se obchodují poblíž 16 850 DKK a pokračují v silném růstovém trendu. Cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 leží na 15 274,09 DKK a SMA 100 na 14 263,80 DKK, což potvrzuje stabilní převahu kupců. RSI se pohybuje na úrovni 62,9, tedy v pozitivním pásmu, ale stále ještě bez vstupu do překoupené zóny. To naznačuje, že růst má stále prostor pokračovat. Z pohledu důležitých úrovní bude klíčové sledovat, zda se akcie udrží nad pásmem 16 300 až 16 500 DKK, které nyní funguje jako nejbližší podpora po průrazu výše. Pokud tento prostor vydrží, může trh znovu atakovat a případně překonat hranici 16 850 DKK. Naopak při hlubší korekci by další podporu představovala oblast kolem 15 274 DKK na EMA 50.
Zdroj: xStation5
