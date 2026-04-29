BREAKING: Americká námořní blokáda zůstává v platnosti❗️WTI pokračuje nad 105 USD 🛢️ 📈

Ropný trh nyní prochází fází extrémní volatility. Kombinace šokově nízkých dat o amerických zásobách a eskalujícího napětí na Blízkém východě vystřelila ceny WTI během jediné seance o více než 5 % a posunula kotace směrem ke klíčovým více-měsíčním rezistencím. Podle nejnovější zprávy Axios Trump odmítl íránskou nabídku, znovu potvrdil blokádu Hormuzského průlivu a uvedl, že pokud Írán nebude jednat, zváží vojenskou akci.
Masivní odčerpání amerických zásob
Nejnovější report EIA přinesl data, která jasně ukazují na rychlé utažení fyzického trhu. Americké zásoby ropy se snížily o 6,23 milionu barelů, což je drtivý výsledek oproti odhadům pouze symbolického poklesu o 0,23 milionu. Rafinované produkty byly zasaženy ještě více:
- Benzín: pokles o 6,07 milionu barelů (očekávání -2,1 milionu).
- Destiláty: pokles o 4,49 milionu barelů (očekávání -2,1 milionu).
Takto hluboké odčerpání naznačuje, že se svět v podmínkách globálních otřesů zoufale obrací na americké zdroje, aby zaplnil výpadky v nabídce. Klíčové je, že prosincový kontrakt poprvé překonal 80 USD, což naznačuje, že trh ztrácí víru v rychlé vyřešení problémů s dodávkami.
Geopolitika: Trump a scénář „obléhání“ Íránu
Hlavním palivem probíhající rally nejsou jen statistická data, ale i zprávy z Washingtonu. Administrativa Donalda Trumpa vedla jednání se zástupci ropného sektoru o prodloužené blokádě Hormuzského průlivu, která by podle úniků mohla trvat měsíce. Představa několikaměsíčního „obléhání“ Íránu, které odřízne jednu z nejdůležitějších dopravních tras na světě, paralyzuje nabídkovou stranu trhu. Trh nyní započítává scénář, v němž je ropa z Blízkého východu trvale zablokována, a USA se staví do role klíčového, avšak silně přetíženého dodavatele. Ropa Brent se nedávno obchodovala o 6 % výše na 110,73 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 7,15 % na 106,70 USD.
Technická analýza: směrem k extrému
Cena WTI se rychle přibližuje ke kritické zóně rezistence mezi 105 a 110 USD.
- Býčí scénář: Průraz úrovně 106,80 USD (závěr svíčky ze začátku března) otevře cestu směrem k letošním maximům v oblasti 117–119 USD. Momentum je na straně kupců a uptrend, podporovaný 100hodinovým klouzavým průměrem, zůstává zachován. Navíc 50periodový průměr byl prolomen jen krátce.
- Medvědí scénář: Reakce nabídky v aktuální zóně by mohla vést k pohybu směrem dolů, přičemž první cíle leží v oblasti 98–100 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.