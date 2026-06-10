⚠️ Konec levných peněz v Evropě? ECB zítra mění kurz

- ECB zítra pravděpodobně zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 %
- Byl by to první krok nahoru od roku 2023 po osmi po sobě jdoucích snížení
- Hlavním důvodem obratu je energetický šok způsobený konfliktem s Íránem
- Klíčovým signálem bude guidance Lagardové a aktualizované prognózy ECB
- Trhy mají do konce roku naceněno alespoň jedno další zvýšení sazeb
- ECB zítra pravděpodobně zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 %
- Byl by to první krok nahoru od roku 2023 po osmi po sobě jdoucích snížení
- Hlavním důvodem obratu je energetický šok způsobený konfliktem s Íránem
- Klíčovým signálem bude guidance Lagardové a aktualizované prognózy ECB
- Trhy mají do konce roku naceněno alespoň jedno další zvýšení sazeb
Evropská centrální banka stojí na prahu zásadného obratu. Po osmi po sobě jdoucích snížení úrokových sazeb, kterými se snažila oživit zpomalující se evropskou ekonomiku, se zítřejší zasedání Řídící rady nese v úplně jiném duchu. Trhy oceňují téměř stoprocentní pravděpodobnost, že ECB zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 procenta. Byl by to první krok nahoru od roku 2023 a jasný signál, že éra levných peněz v eurozóně se definitivně uzavírá.
Za tímto obratem stojí především energetický šok vyvolaný válečným konfliktem s Íránem a napětím v Hormuzském průlivu. Ceny energií v eurozóně prudce vzrostly, což tlačí celkovou inflaci nahoru a komplikuje ECB původně nastavený kurz uvolňování měnové politiky. Na dubnovém zasedání centrální banka sazby ještě ponechala na místě, ale výslovně varovala, že riziko růstu inflace a zpomalení ekonomického růstu se současně prohlubuje. Od té doby se situace nezměnila ve prospěch spotřebitelů ani investorů. Samotné rozhodnutí o zvýšení o 25 bazických bodů trhy plně očekávají, proto nebude překvapením. Klíčovým momentem zítřka bude vystoupení prezidentky Christine Lagardové a především aktualizované makroekonomické prognózy zaměstnanců ECB. Právě ty naznačí, zda banka vidí inflační tlak jako dočasný jev spojený s energetickým šokem, nebo jako hlubší problém vyžadující další zpřísňování. Trhy mají do konce roku naceněno alespoň jedno další zvýšení.
Pro evropské akciové trhy jde o citlivý moment. Dražší peníze tradičně zatěžují ocenění firem, zejména těch s vysokou zadlužeností nebo dlouhým investičním horizontem. Německý index DAX dnes oslabuje, přičemž investoři vyčkávají na signály Lagardové.
GRAF: Vývoj indexu DAX (DE40, M30)
Zdroj: xStation5
Pro běžné Evropany má rozhodnutí ECB konkrétní dopady. Zdražování hypoték, vyšší úroky na spotřebních úvěrech, ale i atraktivnější zhodnocení na spořicích účtech - to vše jsou přímé důsledky měnověpolitického obratu. Tržní Euribor, od kterého se odvíjí většina variabilních hypoték v eurozóně, bude růst spolu se sazbami ECB. Peněžní trhy v současnosti odhadují, že depozitní sazba ECB by mohla do konce roku stoupnout až na 2,7 procenta, což by implikovalo celkem tři zvýšení v roce 2026. Podle průzkumu mezi ekonomy sdílí očekávání zítřejšího zvýšení 74 z 80 oslovených odborníků - konsenzus, který je v měnové politice skutečně vzácný.
Otázkou zůstává, co přijde po červnu. Někteří ekonomové varují, že ECB riskuje zopakování chyby z roku 2011, kdy zvýšila sazby v reakci na energetickou inflaci, jen aby je vzápětí musela opět snižovat. Pokud se geopolitická situace na Blízkém východě rychle uklidní a energetické ceny klesnou, centrální banka se může ocitnout v nepříjemné pozici. Právě proto bude zítřejší tisková konference Lagardové sledována stejně pozorně jako samotné rozhodnutí o sazbách.
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