Denní shrnutí: Akcie i zlato pod tlakem, USA budou pokračovat v útocích na Írán (10.06.2026)

Americké akciové futures navázaly na včerejší ztráty poté, co prezident Trump oznámil pokračování útoků na Írán. Největší poklesy zaznamenal Nasdaq (US100: -1,6 %), následovaný indexy Dow Jones (US30: -1,2 %) a S&P 500 (US500: -1 %).
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🌎 Válka mezi USA a Íránem
- Trump zvýšil tlak na Teherán a varoval před další vojenskou akcí poté, co obvinil Írán ze sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem.
- Současně naznačil ochotu uzavřít „smysluplnou“ jadernou dohodu a uvedl, že její dosažení je blízko. Zároveň však obvinil Írán z obstrukcí a zdůraznil, že jakákoli dohoda musí trvale zabránit Teheránu v získání jaderných zbraní.
📉🇺🇸 Akcie — USA
- Výprodeje vedou společnosti z oblasti AI a polovodičů: Qualcomm (-6,6 %), Broadcom (-4,9 %), Western Digital (-5,3 %), AMD (-4,6 %) a Nvidia (-2,2 %).
- Pod tlakem jsou také průmyslové společnosti: Caterpillar (-6 %), Honeywell (-3,4 %) a Boeing (-2,9 %).
- Super Micro Computer oslabil o 18 % po oznámení navýšení kapitálu o 7 miliard USD, a to navzdory zveřejnění objednávek AI serverů v hodnotě 39 miliard USD. Investoři ocenili silnou poptávku, ale negativně reagovali na riziko ředění akcií a obavy o marže.
- Cracker Barrel vzrostl o 23 % poté, co výsledky za 3. fiskální čtvrtletí překvapily přechodem z očekávané ztráty do zisku. Společnost překonala odhady tržeb, zvýšila celoroční výhled, získala lepší doporučení od Wells Fargo a těžila z přesunu kapitálu do defenzivních spotřebitelských titulů.
📉🇪🇺 Akcie — Evropa
- Nejslabším evropským indexem byly futures na DAX (DE40: -1,4 %), které stáhly dolů především společnosti SAP (-3,2 %) a Siemens (-2,2 %).
- Poklesy zaznamenaly také francouzský CAC40 (FRA40: -0,95 %) a britský FTSE 100 (UK100: -0,5 %).
- Nejodolnější zůstává švýcarský index SMI (SUI20: -0,2 %) díky vysokému zastoupení defenzivního zdravotnického sektoru.
🏦 Makroekonomika — Inflace a centrální banky
- Americká inflace CPI byla v souladu s očekáváními. Celková inflace dosáhla 0,5 % meziměsíčně a 4,2 % meziročně (oproti předchozím 3,8 %), zatímco jádrová inflace činila 0,3 % meziměsíčně a 2,9 % meziročně.
- Přetrvávající inflační tlaky snižují pravděpodobnost brzkého snížení sazeb Fedu a podporují scénář „vyšší sazby po delší dobu“.
- Bank of Canada ponechala úrokové sazby podle očekávání na úrovni 2,25 %. Centrální banka upozornila na kombinaci slabého ekonomického růstu a přetrvávající inflace. Další kroky budou záviset na příchozích datech.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent (OIL: +2,2 %) rostla díky pozitivnímu reportu EIA (pokles zásob ropy o 7,23 milionu barelů oproti očekávaným 2,2 milionu) a pokračujícímu napětí mezi USA a Íránem.
- Průzkum agentury Reuters zároveň ukázal, že produkce OPEC klesla na přibližně 16,13 milionu barelů denně, což představuje nejnižší úroveň za více než dvě desetiletí.
- Zlato prolomilo klíčový support na 4 200 USD za unci (GOLD: -3,3 % na 4 115 USD). Následovalo ho i stříbro, jehož futures kontrakty oslabily o 0,9 % na 64,80 USD za unci.
🪙 Měny
- Nejsilnější měny: euro (EURUSD: +0,15 % na 1,1550), britská libra (GBPUSD: +0,18 %) a norská koruna (USDNOK: -0,4 %).
- Nejslabší měny: japonský jen (USDJPY: +0,12 %, EURJPY: +0,2 %) a australský dolar (AUDUSD, AUDNZD: -0,1 %).
₿ Kryptoměny
- Bitcoin posílil o 0,5 % na 62 110 USD.
- Ethereum oslabilo o 0,7 % na 1 640 USD.
Konflikt v Íránu nemusí skončit
Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
🔴 US100 ztrácí téměř 4 %
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