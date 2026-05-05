BREAKING: Data z amerického ISM dávají větší prostor pro holubičí postoj Fedu 💡

US ISM Services PMI Skutečnost 53,6 (Očekávání 53,7, Předchozí 54,0)
- US ISM Services Prices Paid Skutečnost 70,7 (Očekávání 73,5, Předchozí 70,7)
- US ISM Services Employment Skutečnost 48,0 (Očekávání 48,3, Předchozí 45,2)
- US ISM Services New Orders Skutečnost 53,5 (Očekávání 57,3, Předchozí 60,6)
Měnový pár EURUSD po mírně holubičích datech z Fedu roste.
Zdroj: xStation
Odpoledne zveřejněná makroekonomická data z USA přinesla smíšený, ale celkově pozitivní obraz stavu americké ekonomiky. Prodeje nových domů v březnu výrazně pozitivně překvapily a dosáhly 682 tisíc oproti odhadu 652 tisíc, což představuje meziměsíční růst o 7,4 % po prudkém poklesu o 17,6 % v únoru. Tento silný odraz naznačuje, že trh s bydlením vykazuje určitou odolnost navzdory přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám. Index ISM ve službách za duben mezitím dosáhl 53,6 bodu, mírně pod březnovými 54,0 body a konsensuálním odhadem 53,7 bodu, stále však zůstává bezpečně nad hranicí 50 bodů oddělující expanzi od kontrakce. Důvod k obavám může představovat složka nových objednávek, která klesla na 53,5 bodu oproti očekávaným 57,3 bodu, což může signalizovat určité zpomalení poptávky v nadcházejících měsících. Březnová data JOLTS ukázala 6,866 milionu volných pracovních míst, tedy mírně nad odhady (6,835 milionu), což ukazuje na stále solidní, i když postupně ochlazující se trh práce.
