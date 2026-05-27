Zlato i stříbro klesají 📉

- Drahé kovy oslabují kvůli obavám z vyšší inflace a déle zvýšených úrokových sazeb.
- Nejistota kolem politiky Fedu posiluje tlak na zlato, které nenese žádný úrokový výnos.
- Slabost zasahuje celý segment, nejen zlato, ale také stříbro, platinu a palladium.
- Zlato klesá i přes pokles ropy Brent o zhruba 4 %, protože trh se více soustředí na sazby a dolar.
- Drahé kovy oslabují kvůli obavám z vyšší inflace a déle zvýšených úrokových sazeb.
- Nejistota kolem politiky Fedu posiluje tlak na zlato, které nenese žádný úrokový výnos.
- Slabost zasahuje celý segment, nejen zlato, ale také stříbro, platinu a palladium.
- Zlato klesá i přes pokles ropy Brent o zhruba 4 %, protože trh se více soustředí na sazby a dolar.
Drahé kovy se dostaly pod tlak, protože investoři znovu přehodnocují výhled inflace a úrokových sazeb. Zlato sice bývá vnímáno jako ochrana proti inflaci i geopolitickému riziku, současná situace je však složitější. Pokud vyšší inflační očekávání nutí centrální banky držet sazby déle na zvýšených úrovních, roste atraktivita úročených aktiv a zároveň může posilovat americký dolar. Pro zlato je to nepříznivá kombinace, protože samo nenese žádný úrokový výnos.
Zlato klesá druhou seanci v řadě, zatímco investoři sledují dopady napětí mezi USA a Íránem na inflaci a měnovou politiku. Trh se obává, že přetrvávající inflační rizika mohou oddálit případné uvolnění politiky Fedu, případně zvýšit pravděpodobnost dalšího utažení. Slabost se přitom netýká pouze zlata. Pod tlakem jsou také stříbro, platina a palladium, což naznačuje širší výprodej v celém segmentu drahých kovů.
Důležitým signálem byla i slova prezidenta Fedu v Minneapolisu Neela Kashkariho, který zdůraznil potřebu soustředit se na inflační rizika a nechtěl jasně naznačit načasování dalšího pohybu sazeb. Právě tato nejistota je pro zlato nepříjemná. Pokud Fed nebude chtít rychle snižovat sazby, nebo pokud trh začne více započítávat možnost dalšího utažení, drahé kovy mohou zůstat pod tlakem.
Podobnou výzvu řeší také Evropa. Zástupci ECB sledují, zda jsou energetické šoky pouze dočasné, nebo zda se začnou propisovat do širší inflace. Nizozemský centrální bankéř Olaf Sleijpen uvedl, že právě vytrvalost energetického šoku bude důležitá pro další rozhodování ECB. Vyšší inflační očekávání v eurozóně by tak mohla znamenat opatrnější přístup centrální banky a delší období restriktivnější měnové politiky.
Zajímavé je, že zlato klesá i přesto, že ropa výrazně oslabuje. Cena ropy Brent klesla zhruba o 4 % díky pozitivním zprávám o pokroku v jednání mezi USA a Íránem a možném uklidnění situace kolem Hormuzského průlivu. Za běžných okolností by levnější ropa mohla tlumit inflační obavy a tím zlatu pomáhat. Tentokrát je ale reakce trhu opatrnější, protože investoři více sledují nejistotu kolem sazeb a sílu dolaru než samotný pokles energií.
Graf GOLD (D1)
Na denním grafu zlato oslabuje na úroveň kolem 4 464 USD a připisuje denní pokles zhruba 0,94 %. Technicky je důležité, že cena se nachází pod EMA 50 na hodnotě 4 661 USD i pod SMA 100 na hodnotě 4 711 USD. Oba klouzavé průměry se tak mění v rezistenční oblast, kterou budou kupci potřebovat znovu získat, aby se technický obraz začal zlepšovat.
Aktuálně se zlato drží v konsolidačním pásmu, které je z grafu dobře patrné přibližně mezi 4 400–4 700 USD. Cena se nyní nachází blízko spodní části této oblasti, což znamená, že trh testuje důležitou zónu podpory. Pokud se kupcům podaří oblast kolem 4 400 USD ubránit, může následovat pokus o návrat k EMA 50 u 4 661 USD. Právě tam by se ukázalo, zda jde pouze o krátký odraz, nebo o začátek silnějšího návratu kupců.
Objemový profil naznačuje, že v pásmu kolem 4 400–4 500 USD probíhala výrazná obchodní aktivita. To z této oblasti dělá důležitý rozhodovací prostor. Udržení ceny nad touto zónou by mohlo naznačit, že investoři stále využívají poklesy k nákupům. Naopak proražení pod 4 400 USD by bylo negativním signálem a mohlo by otevřít prostor k hlubšímu poklesu.
Slabost je patrná také u stříbra, které v grafu klesá o přibližně 2,46 %. To je důležité, protože stříbro často reaguje dynamičtěji než zlato. Jeho silnější pokles může signalizovat, že investoři nesnižují pouze expozici vůči bezpečným aktivům, ale zároveň zohledňují i obavy z průmyslové poptávky. V takovém prostředí bývá stříbro zranitelnější než zlato.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Írán naznačil návrat dopravy přes Hormuz, ropa prudce ztrácí 📉
+17 % do konce roku? Goldman sází na americké akcie📈
Ropa prohlubuje ztráty a testuje lokální minima 🚩 Piper Sandler sází na odraz
NZD nejsilnější měnou po jestřábím překvapení ze strany RBNZ 📄
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.