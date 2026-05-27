Írán naznačil návrat dopravy přes Hormuz, ropa prudce ztrácí 📉

- Íránská státní televize informovala o návrhu dohody, podle kterého by se doprava přes Hormuzský průliv mohla normalizovat do jednoho měsíce.
- Brent reagoval poklesem téměř o 5 % pod 95 USD za barel a za týden ztrácí více než 8 %.
- Trh odprodává geopolitickou prémii, protože roste naděje na dohodu mezi USA a Íránem.
- Rizikem zůstává, že návrh je neoficiální a není jasné, zda s podmínkami souhlasí i americká strana
- Íránská státní televize informovala o návrhu dohody, podle kterého by se doprava přes Hormuzský průliv mohla normalizovat do jednoho měsíce.
- Brent reagoval poklesem téměř o 5 % pod 95 USD za barel a za týden ztrácí více než 8 %.
- Trh odprodává geopolitickou prémii, protože roste naděje na dohodu mezi USA a Íránem.
- Rizikem zůstává, že návrh je neoficiální a není jasné, zda s podmínkami souhlasí i americká strana
Cena ropy výrazně oslabila poté, co íránská státní televize informovala o neoficiálním návrhu dočasné mírové dohody mezi USA a Íránem. Podle tohoto návrhu by se námořní doprava přes Hormuzský průliv mohla vrátit k normálu do jednoho měsíce od finalizace dohody. Právě Hormuz je jedním z nejcitlivějších míst světového energetického trhu, protože přes něj proudí významná část globálních dodávek ropy a zkapalněného plynu.
Reakce trhu byla okamžitá. Brent podle uvedených informací klesl téměř o 5 % a dostal se pod hranici 95 USD za barel. Za celý týden už odepsal více než 8 %, protože obchodníci stále více sázejí na to, že mezi USA a Íránem může dojít k dohodě. Pokles ceny ukazuje, že z trhu rychle mizí část geopolitické prémie, která byla do ropy započítána kvůli obavám z narušení dopravy v regionu.
Návrh dohody podle íránské televize počítá také s tím, že USA zruší námořní blokádu íránských přístavů a americké námořnictvo opustí vody v okolí Íránu. Tyto body jsou ale politicky velmi citlivé a zatím není jasné, jak aktuální návrh je ani zda s jeho podmínkami americká strana souhlasí. Trh tak reaguje především na možnost diplomatického průlomu, nikoliv na definitivně potvrzenou dohodu.
Jedním z nejspornějších bodů zůstává samotný dohled nad dopravou v Hormuzském průlivu. Návrh počítá s tím, že Írán a Omán vytvoří mechanismus pro kontrolu lodní dopravy. Spojené státy však dlouhodobě trvají na tom, že plavidla musí mít zajištěn volný průchod. Právě tato otázka může rozhodnout o tom, zda se diplomatické jednání skutečně promění v dohodu, nebo zda půjde pouze o další nedotažený návrh.
Pro ropný trh je tato zpráva zásadní, protože uklidnění situace kolem Hormuzu by mohlo snížit riziko výpadků dodávek a stabilizovat námořní dopravu v regionu. Pokud by se doprava skutečně vrátila k normálu během jednoho měsíce, tlak na růst cen ropy by výrazně zeslábl. Naopak jakékoli zpochybnění dohody, odmítnutí ze strany USA nebo nové napětí v oblasti by mohlo ropu rychle vrátit výše.
Z investičního pohledu jde o typickou situaci, kdy ropa prudce reaguje na změnu geopolitických očekávání. Předchozí růst cen byl zčásti postaven na obavách z omezení dodávek. Jakmile se objevila možnost diplomatického řešení, investoři začali tuto rizikovou prémii rychle odprodávat. To může mít dopad i na další trhy, včetně akcií energetických společností a měn exportérů ropy.
Pokles ropy může být pozitivní zprávou pro spotřebitele i centrální banky, protože levnější energie pomáhají tlumit inflační tlaky. Pokud by se Brent udržel níže, mohlo by to částečně zmírnit obavy z růstu cen pohonných hmot a výrobních nákladů. Na druhé straně ale prudký propad ropy může zhoršit náladu v energetickém sektoru a snížit očekávání zisků u těžařských firem.
Celkově zpráva z Íránu posílila naději, že napětí kolem Hormuzského průlivu může postupně polevit. Trh však zatím pracuje s neoficiálním návrhem, jehož aktuálnost i podpora ze strany USA zůstávají nejisté. Ropa proto může zůstat velmi volatilní a citlivá na jakékoli další informace z diplomatických jednání.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zlato i stříbro klesají 📉
+17 % do konce roku? Goldman sází na americké akcie📈
Ropa prohlubuje ztráty a testuje lokální minima 🚩 Piper Sandler sází na odraz
NZD nejsilnější měnou po jestřábím překvapení ze strany RBNZ 📄
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.