BREAKING: EURUSD mírně roste po datech PMI ve službách v eurozóně 💡

Eurozóna (finální údaj)
- PMI ve službách: 50,2 (odhad 50,1; předchozí 50,1) — mírně nad prognózou, jen těsně se drží nad hranicí expanze
- Kompozitní PMI: 50,7 (odhad 50,5; předchozí 50,5) — malé zvýšení oproti odhadu, ekonomika bloku zůstává nad hranicí 50 bodů
Německo
- PMI ve službách: 50,9 (odhad 51,2; předchozí 51,2) — mírně pod očekáváním, ale stále v pásmu expanze
- Kompozitní PMI: 51,9 — v souladu s odhady, bez překvapení
Francie
- PMI ve službách: 48,8 (odhad 48,3; předchozí 48,3) — mírně nad očekáváním, ale stále hluboko v pásmu kontrakce ve službách
- Kompozitní PMI: 48,8 — v souladu s odhadem, ekonomika se smršťuje druhý měsíc po sobě
Itálie
- PMI ve službách: 48,8 (odhad 50,9; předchozí 52,3) — výrazně negativní překvapení, prudký propad pod hranici 50 bodů z úrovně solidní expanze
- Kompozitní PMI: 49,2 (odhad 51,3; předchozí 52,1) — stejně zklamávající výsledek, výrazné zpomalení aktivity
Španělsko
- PMI ve službách: 53,3 (odhad 50,6; předchozí 51,9) — jasně pozitivní překvapení, sektor služeb zrychluje
- Kompozitní PMI: 52,4 (odhad 50,5; předchozí 51,5) — Španělsko bylo v březnu jednoznačně nejsilnější ekonomikou eurozóny
Březnová data PMI vykreslují obraz výrazně rozdělené Evropy: Španělsko jasně zrychluje, Německo se jen těsně drží v expanzi, zatímco Francie a Itálie — dvě z největších ekonomik bloku — sklouzly do kontrakce, přičemž Itálie zaznamenala obzvlášť výrazné zhoršení oproti minulému měsíci. Pro ECB jsou tato čísla mimořádně nepříjemná v prostředí, kdy inflace vyskočila na 2,5 % — centrální banka nyní musí hledat rovnováhu mezi bojem proti rostoucím cenám energií a rizikem, že významnou část eurozóny stáhne do recese. Data potvrzují, že energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě dopadá na jednotlivé země asymetricky, což dále komplikuje vedení jednotné měnové politiky pro celou měnovou unii. Euro po zveřejnění dat mírně posiluje.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.