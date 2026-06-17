BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉

V souladu s očekáváním trhu se FOMC rozhodl ponechat sazby beze změny, přičemž cílové pásmo pro sazbu federálních fondů zůstává na úrovni 3,50–3,75 %. Rozhodnutí bylo jednomyslné.
Obrázek 1: Americké úrokové sazby a výnosy dluhopisů (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Mnohem důležitější než samotné rozhodnutí je však Dot Plot, tedy projekce budoucího vývoje úrokových sazeb členů FOMC. V nové prognóze došlo k výraznému posunu celé trajektorie sazeb směrem vzhůru.
Revize je podstatně výraznější, než trh očekával. Lze ji jednoznačně označit za jestřábí posun v postoji výboru.
Polovina členů FOMC (9 z 18) nyní očekává alespoň jedno zvýšení sazeb do konce letošního roku. Třetina členů (6 z 18) dokonce považuje za základní scénář dvě zvýšení sazeb.
Obrázek 2: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Zdroj: FOMC, 17.06.2026
Přecenění očekávání na americkém úrokovém trhu je velmi výrazné. Trh nyní plně započítává jedno zvýšení sazeb do konce roku a za základní scénář považuje dvě zvýšení sazeb do poloviny roku 2027.
Prohlášení FOMC
Samotné prohlášení bylo poměrně neobvyklé. Přestože nový předseda Kevin Warsh v posledních dnech zdůrazňoval, že chce omezit příliš detailní komunikaci Fedu, rozsah této změny překvapil.
Celý dokument má pouze 132 slov a jeho přečtení zabere přibližně 35 sekund.
Fed šokoval trhy: Pomalejší růst, nárůst inflace a sazby „výše po delší dobu“
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
Denní shrnutí: Otřese Fed trhy?
Přinese Warsh návrat nižších sazeb?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.