BREAKING: ISM ve službách nad očekáváním

15:00 – USA, data ISM a továrních objednávek (duben/květen)
Data ISM (květen)
- Ceny ISM ve službách: 71,3 (předchozí: 70,7)
- PMI ISM ve službách: 54,5 (očekávání: 53,7; předchozí: 53,6)
- Zaměstnanost ISM ve službách: 47,9 (předchozí: 48,0)
- Podnikatelská aktivita ISM ve službách: 57,7 (předchozí: 55,9)
- Nové objednávky ISM ve službách: 57,3 (předchozí: 53,5)
Tovární objednávky (duben)
- Tovární objednávky: 4,8 % (očekávání: 4,6 %; předchozí: 1,8 %)
- Tovární objednávky bez dopravy: 1,3 % (předchozí: 1,8 %)
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby bez dopravy: 1,1 % (předchozí: 1,1 %)
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby bez obrany: 8,1 % (předchozí: 8,1 %)
Komentář trhu
Data vyšla pozitivně pro celkový obraz americké ekonomické aktivity, ale zároveň nepříznivě z pohledu inflace a očekávání rychlého snižování úrokových sazeb.
Klíčové závěry:
- Zrychlení sektoru služeb: Nejdůležitějším údajem byl PMI ISM ve službách na úrovni 54,5 bodu, jasně nad očekáváním 53,7 bodu i předchozím výsledkem 53,6 bodu. To naznačuje, že americký sektor služeb nejen zůstává v expanzi, ale pravděpodobně zrychluje.
- Přetrvávající inflační tlak: Na druhé straně je nejproblematičtějším prvkem cenový index ISM ve službách na úrovni 71,3 bodu, oproti předchozím 70,7 bodu. Jde o velmi vysokou úroveň a signál přetrvávajícího cenového tlaku ve službách. Pro Fed je to klíčové, protože inflace ve službách bývá obvykle odolnější než inflace u zboží.
- Silné složky poptávky: Při pohledu do detailů zprávy ISM vypadají složky poptávky robustně. Podnikatelská aktivita vzrostla na 57,7 bodu z 55,9 bodu a nové objednávky se zvýšily na 57,3 bodu z 53,5 bodu. To je důležité, protože to ukazuje, že růst ve službách je tažen skutečnou poptávkou, nikoli jen růstem cen.
- Slabé místo v zaměstnanosti: Slabým článkem zůstává zaměstnanost ve službách na úrovni 47,9 bodu, mírně pod předchozí hodnotou 48,0 bodu.
- Solidní tovární objednávky: Data o průmyslových objednávkách jsou také solidní. Tovární objednávky meziměsíčně vzrostly o 4,8 %, čímž překonaly očekávání 4,6 % i předchozí výsledek 1,8 %. Za zmínku stojí, že objednávky bez dopravy vzrostly pouze o 1,3 % oproti předchozím 1,8 %. Stále jde o růst, ale po očištění o nejvolatilnější kategorii je slabší.
Navzdory těmto výrazným překvapením zůstává reakce trhu umírněná. EURUSD se obchoduje v úzkém cenovém kanálu.
Graf EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5, 03.06.2026
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