Zlato bojuje o růst. Smíšené zprávy z Íránu a jestřábí Fed brzdí kupce

Cena zlata zahájila nový týden mírným růstem, kupcům se však nepodařilo udržet výraznější zisky. Trh vyhodnocuje protichůdné informace o možném jednání mezi Spojenými státy a Íránem a současně čeká na sérii amerických makroekonomických dat, která mohou ovlivnit další postup americké centrální banky.
Zlato se aktuálně obchoduje kolem 4 050 USD za unci, přibližně o 0,20 % výše. Během dne se cena dostala až k 4 084 USD, následně však část růstu odevzdala. Vývoj ukazuje, že investoři zatím nejsou připraveni sázet na jednoznačný směr.
Americký prezident Donald Trump během víkendu uvedl, že zrušil plánovaný útok na Írán a že jednání mezi oběma stranami mají začít v pondělí. Tato zpráva zvýšila naděje na uklidnění konfliktu a vyvolala prudký pokles cen ropy. Americká ropa WTI v reakci oslabila o více než 7 %.
Levnější ropa zmírňuje bezprostřední obavy z dalšího růstu inflace a tlačí níže také výnosy amerických státních dluhopisů. To je pro zlato příznivé, protože nižší dluhopisové výnosy snižují náklady obětované příležitosti spojené s držením aktiva, které nenese pravidelný úrok.
Jednání s Íránem zůstávají nejistá
Optimismus trhu však brzdí nejasnosti kolem skutečného stavu diplomatických rozhovorů. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei uvedl, že Teherán v současnosti se Spojenými státy nejedná.
Investoři proto zůstávají opatrní ohledně pravděpodobnosti rychlé dohody i úplného obnovení dopravy přes Hormuzský průliv. Přetrvávající omezení přepravy zároveň drží ceny ropy nad úrovněmi před začátkem konfliktu.
Dokud zůstane hlavní přepravní trasa pro ropu z Perského zálivu částečně narušená, nelze podle trhu vyloučit další tlak na ceny energií. To udržuje při životě obavy z vyšší inflace a podporuje očekávání přísnější měnové politiky v USA.
Fed dál omezuje růstový potenciál zlata
Výhled amerických úrokových sazeb zůstává pro zlato hlavní překážkou. Prezident newyorského Fedu John Williams uvedl, že současné nastavení měnové politiky je vhodné pro návrat inflace k 2% cíli. Zároveň naznačil, že centrální banka je připravena zasáhnout, pokud by inflace nesměřovala požadovaným směrem.
Podle nástroje CME FedWatch přisuzují obchodníci zářijovému zvýšení úrokových sazeb pravděpodobnost kolem 65 %. Takto vysoká očekávání dalšího utažení měnové politiky omezují růst ceny zlata, přestože americký dolar zůstává obecně slabší.
Za oslabením dolaru stojí mimo jiné zásahy japonských úřadů na podporu jenu. Slabší americká měna je pro zlato obvykle pozitivní, tentokrát však její vliv vyvažují vysoké výnosy dluhopisů a obavy z dalšího zvýšení sazeb.
Trh čeká na americká data z trhu práce
Pozornost investorů se nyní přesouvá k americkým ekonomickým statistikám. Dnes bude zveřejněn index aktivity ve zpracovatelském sektoru ISM Manufacturing PMI. V úterý bude následovat počet volných pracovních míst JOLTS a ve středu změna zaměstnanosti podle agentury ADP.
Nejdůležitější událostí týdne bude páteční zpráva o tvorbě pracovních míst mimo zemědělství, známá jako Nonfarm Payrolls. Silná data by mohla podpořit očekávání dalšího zvýšení sazeb a dostat zlato pod nový tlak. Slabší údaje by naopak mohly snížit jestřábí sázky a podpořit návrat ceny k vyšším úrovním.
V krátkodobém horizontu tak zlato pravděpodobně zůstane citlivé na každý nový signál z Blízkého východu a na změny očekávání ohledně měnové politiky Fedu. Dokud nebude jasnější výsledek jednání s Íránem a stav amerického trhu práce, může se cena pohybovat v širším pásmu kolem psychologické hranice 4 000 USD.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
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