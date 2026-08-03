BREAKING: ISM zpracovatelského průmyslu v USA výrazně překonal očekávání

ISM zpracovatelského průmyslu (červenec): 55,6 bodu (odhad: 53,9; předchozí: 53,3)
- Ceny placené výrobci: 71,1 (odhad: 71,0; předchozí: 73,0)
- Nové objednávky: 56,7 (odhad: 56,7; předchozí: 56,0)
- Zaměstnanost: 52,8 (odhad: 50,0; předchozí: 49,7)
Červencový index ISM zpracovatelského průmyslu dosáhl 55,6 bodu, výrazně překonal odhad 53,9 i červnovou hodnotu 53,3. Jde o nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky a jasný signál, že aktivita amerického průmyslu znovu výrazně zrychluje, nikoliv pouze stabilizuje.
Silná data napříč všemi složkami
Všechny hlavní složky indexu překonaly očekávání nebo je splnily. Index cen placených výrobci dosáhl 71,1 bodu, mírně nad očekáváním 71,0. Zaměstnanost vzrostla na 52,8 bodu oproti očekávaným 50,0 a vrátila se do pásma expanze. Index nových objednávek zůstal na silných 56,7 bodu, přesně v souladu s odhady. Obzvláště významný je růst zaměstnanosti, protože zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu byla po většinu letošního roku v pásmu poklesu a ještě v červnu činila pouze 49,7 bodu.
Co to znamená pro Fed
Hodnota indexu cen placených výrobců nad 70 body byla historicky vnímána jako včasný signál zrychlující inflace na úrovni výrobců. Ta často předchází vývoji CPI a PPI o jeden až tři měsíce a bývá spojována s jestřábější komunikací Fedu. V kombinaci s nejvyšším indexem ISM za poslední čtyři roky a návratem zaměstnanosti do pásma expanze tato data podporují scénář „odolné ekonomiky a přetrvávající inflace“, který vede Fed k opatrnosti při snižování úrokových sazeb.
Celkově jde o jestřábí sadu dat. Silný ekonomický růst, robustní trh práce a zvýšené inflační tlaky na vstupních nákladech dávají Fedu prostor ponechat úrokové sazby na vyšších úrovních po delší dobu místo urychlení cyklu jejich snižování.
Co to znamená pro americký dolar
Historicky bývá takto výrazně lepší výsledek ISM pozitivní pro americký dolar, protože snižuje očekávání brzkého poklesu úrokových sazeb a potvrzuje silnější výkonnost americké ekonomiky ve srovnání s ostatními vyspělými ekonomikami. Kombinace čtyřletého maxima hlavního indexu, návratu zaměstnanosti do pásma expanze a přetrvávajících cenových tlaků vytváří pro dolar silnou fundamentální podporu, zejména vůči měnám, jejichž centrální banky se již přiklánějí k uvolňování měnové politiky. Trhy budou sledovat, zda data povedou k přecenění očekávání ohledně sazeb Fedu. Pokud investoři posunou očekávání prvního snížení sazeb dále do budoucna, může americký dolar pokračovat v posilování vůči měnám skupiny G10.
Americký dolar po zveřejnění dat mírně posiluje.
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