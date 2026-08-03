PMI v eurozóně: Oživení německého průmyslu zakrývá přetrvávající stagnaci 🇪🇺

Předběžný výrobní index PMI v eurozóně dosáhl 51,9 bodu, mírně pod očekáváním ve výši 52 bodů. Předchozí hodnota činila 51,4 bodu a byla revidována na 52 bodů. Index přesto zůstává nad hranicí 50 bodů, která signalizuje expanzi sektoru. Největším překvapením reportu je nejsilnější růst produkce za téměř 4 roky, přestože rozdíly mezi hlavními ekonomikami zůstávají výrazné.
Evropský průmysl získává pevnější půdu pod nohama
Předběžný srpnový údaj potvrzuje oživení dynamiky evropského průmyslu. Index se již sedmý měsíc v řadě drží nad hranicí 50 bodů, což ukazuje na mimořádnou odolnost sektoru vůči geopolitickým otřesům spojeným s válkou na Blízkém východě.
Poptávka, zejména domácí, však zůstává daleko od výraznějšího růstu. Nové objednávky rostou jen velmi pomalu, a to navzdory takzvanému „geopolitickému předzásobení“, tedy hromadnému zadávání objednávek s cílem snížit nejistotu. Snižování objemu nevyřízených zakázek však znovu podpořilo růst průmyslové produkce.
Graf 1. Výrobní PMI v Německu, Francii a eurozóně
Zdroj: XTB Research, data Macrobond
Táhne Německo znovu evropský průmysl?
Ze čtyř největších ekonomik eurozóny podalo nejsilnější výkon Německo, jehož index PMI dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2022 a vyrovnal předchozí maximum z loňského března. Cenové tlaky jsou nyní nejslabší od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a produkci znovu podpořil silný export, částečně spojený s předzásobením. Růst poptávky však pocházel především z Asie a Ameriky.
Naopak pokles poptávky uvnitř Evropy výrazně zatížil výsledky ve Francii a Španělsku, zatímco v Itálii nedošlo k zásadnějším změnám.
Přestože Německo v evropských makroekonomických průzkumech opět přebírá vedoucí roli, tvrdá data nadále ukazují na stagnaci. Od začátku roku byl meziroční růst průmyslové produkce zaznamenán pouze v dubnu, kdy dosáhl 0,4 %. Nejnovější květnová data naopak ukázala pokles o 0,2 % meziměsíčně a o 1,2 % meziročně.
Přestože údaje o produkci přicházejí se zpožděním, reálná ekonomika má před sebou ještě dlouhou cestu, než dokáže zvrátit downtrend a dohnat výrazné zlepšení nálady patrné v průzkumech. Klíčovými překážkami však nadále zůstávají silná cenová konkurence z Číny a vysoké ceny komodit.
Graf 2. Průmyslová produkce a nálada ve výrobním sektoru eurozóny
Zdroj: XTB Research, data Bloomberg
Technická analýza: EUR/USD (D1)
Měnový pár EUR/USD dnes otevřel s růstovým gapem o 0,15 %, optimismus spojený s návratem Íránu a USA k jednáním však rychle vyprchal. Kvůli nedostatku konkrétních informací a čekání na americký index ISM Manufacturing ve 16:00 se kurz vrátil směrem k páteční zavírací ceně kolem 1,1530.
Kurz se však udržel nad 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA100; tmavě fialová), což naznačuje přetrvávající vliv mírně slabších než očekávaných evropských indexů PMI.
Trh aktuálně započítává pouze jedno zvýšení úrokových sazeb v USA do konce roku 2026. EUR/USD by proto mohl znovu otestovat EMA100 pouze v případě výrazně lepšího výsledku indexu ISM, zejména pokud by report obsahoval silnou cenovou nebo inflační složku.
Zdroj: xStation5
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