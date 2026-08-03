Graf dne: Japonský jen padá z 40letých maxim – co je dobré vědět? (03.08.2026)

Po dosažení nejvyšší úrovně od roku 1986 (163,99) zaznamenal pár USDJPY velmi dynamický pokles. Za tímto pohybem stojí první koordinovaná intervence USA a Japonska od roku 2011. Tehdy byl jen oslaben po ničivém zemětřesení.
Jak zdůrazňují americký ministr financí Scott Bessent a japonský ministr financí Satsuki Katayama, obě strany jsou připraveny přijímat další kroky ke stabilizaci kurzu.
Historická intervence
Podle údajů Bank of Japan mohla japonská strana intervence dosáhnout až 59 miliard dolarů, což by bylo bezprecedentní opatření (z hlediska rozsahu jednorázové intervence).
Ačkoli rozsah amerických opatření nelze odhadnout z oficiálních dat, mnoho indicií naznačuje, že se pohyboval v rozmezí 5–10 miliard dolarů. Nasvědčuje tomu přinejmenším poznámka, kterou Scott Bessent zanechal během jednání v Marylandu.
Zdroj: Reuters
Intervenci ze strany USA potvrdil o víkendu prezident Trump: „Japonsko k nám bylo velmi vstřícné, vyjma ovšem útoku na Pearl Harbor. (...) Mají oslabující jen a potřebovali trochu pomoci. A my jsme vždy připraveni Japonsku pomoci."
Dnes pak ministryně Katayama zveřejnila oficiální dopis intervenci potvrzující.
Vrací se Mar-a-Lago Accord?
Vzhledem ke spolupráci USA při poslední intervenci směřující k posílení jenu se opět dostává na stůl otázka širší politiky Bílého domu. Nelze vyloučit návrat kroků usilujících o oslabení americké měny s cílem podpořit domácí export. Na začátku roku 2025 tato snaha získala označení „Mar-a-Lago Accord" – tedy moderní pokus o zopakování principů dohody Plaza Accord z roku 1985.
Co stálo za dřívějším oslabením jenu?
Klíčový byl v tomto ohledu návrat carry trade, tedy obchodování na rozdílu úrokových sazeb.
Jak to funguje?
Tato strategie spočívá v půjčování měny (v tomto případě jenu) téměř za nulový úrok a jejím okamžitém směnění za jinou (například dolar) za účelem investice na trhu nabízejícím vyšší výnosy.
Přestože Bank of Japan opustila ultravolnou měnovou politiku a v posledních měsících zvýšila úrokové sazby hned pětkrát, čímž referenční sazbu dostala na nejvyšší úroveň za více než 20 let (1 %), stále zůstává výrazně pod úrovněmi ve Spojených státech (3,75 %) a mnoha dalších vyspělých ekonomikách, jako je Austrálie (4,35 %), Norsko (4,25 %), Velká Británie (3,75 %) nebo eurozóna (2,4 % – depozitní sazba).
Bank of Japan sazby nemění
V souladu s tržními očekáváními Bank of Japan v noci ze čtvrtka na pátek ponechala úrokové sazby beze změny. Hlavní úroková sazba tak nadále činí 1 %. Rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 8 ku 1. Pro zvýšení hlasoval jeden z jestřábů, Hajime Takata.
S ohledem na vládní iniciativy zaměřené na podporu domácností v oblasti cen energií Bank of Japan revidovala svůj výhled inflace pro fiskální rok 2026 směrem dolů, ze 2,8 % na 2,5 %. Zároveň byl výhled inflace pro rok 2027 zvýšen z 2,3 % na 2,4 %.
Zasedání bylo vnímáno jako pauza určená k vyhodnocení dopadů nedávného zpřísňování měnové politiky. Člen rady Naoki Tamura naznačil možnost postupného zvyšování sazeb v intervalech několika měsíců o 25 bazických bodů, až do dosažení úrovně přibližně 2 %. To je do značné míry v souladu s tržním oceněním. Tržně implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb v září se přibližuje padesáti procentům. Pohyb nahoru před koncem roku je plně zahrnut do cen. Nelze vyloučit, že Bank of Japan v uvedeném období sazby zvýší dvakrát.
Jak vypadá inflační situace?
Čtvrtletní zpráva zveřejněná v červenci ukázala, že domácnosti odhadují růst cen v příštích pěti letech tempem 10,8 %. Tak vysoké hodnoty průzkum nikdy dříve nezaznamenal (je třeba ovšem dodat, že se provádí teprve 20 let).
Toto číslo je sice nadhodnoceno metodikou průzkumu – uvádí se průměr zkreslený iracionálně vysokými očekáváními části obyvatelstva – avšak obavy z narůstajícího cenového tlaku nelze bagatelizovat. Velmi dynamicky roste také medián (5 %), který může být v tomto ohledu spolehlivějším ukazatelem.
Inflace vzrostla ve čtyřech posledních měsících vždy o 0,4 %, 0,1 %, 0,4 % a 0,3 % v meziměsíčním srovnání – při přepočtu na roční bázi to naznačuje růst cen v rozmezí 4–5 %. Po vyloučení nejvolatilnějších složek, tedy cen energií a potravin, vypadá situace lépe, přesto mnohé stále nasvědčuje výraznému nárůstu indexu z aktuálních úrovní (1,6 %). Důležitou roli může hrát mimo jiné relativně dynamický růst mezd (3,2 % v květnu).
Závislost na dovozu energetických surovin
Slabší jen však není jen záležitostí carry trade. Nezanedbatelnou roli hraje vypuknutí války na Blízkém východě, které vyhnalo ceny ropy a LNG na nejvyšší úrovně od roku 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Téměř 90 % japonské energetické spotřeby pochází z dovozu a v běžných podmínkách jsou jeho hlavními dodavateli země Blízkého východu.
Graf 1: Obchodní bilance Japonska v energetickém sektoru (1998–2026)
Zdroj: IEA, 03.08.2026
Dlouhotrvající absence deeskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem by se mohla projevit nejen výrazným nárůstem inflačního tlaku, ale také problémy se zajištěním kontinuity dodávek klíčových energetických surovin.
Graf 2: Struktura dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 03.08.2026
Technická analýza
Graf 3: USDJPY [D1] (20.01.2026 – 03.08.2026)
Zdroj: xStation, 03.08.2026
Po dosažení lokálního maxima v blízkosti úrovně 164 trh zažil prudký propad. Cena razantně prorazila klíčové strukturální supporty a aktuálně se nachází v oblasti 157. Je však třeba poznamenat, že na jedné z posledních svíček se vytvořil dlouhý spodní knot – to signalizuje první vážnější obranný pokus a reakci poptávky.
Cena razantně prorazila pásmo klouzavých průměrů (EMA 50, EMA 100 a EMA 200) směrem dolů. Po dlouhou dobu tyto průměry (modrá, červená a žlutá linie) sloužily jako dynamické supporty v rostoucím trendu. Nyní bylo toto uspořádání negováno. Nejbližší z nich (modrá, v okolí 159,3) nyní představuje první velmi důležitý dynamický odpor v případě případného odražení.
Dlouhý spodní knot sestupné svíčky otestoval Fibo retracment 78,6. Cena se nyní odrazila a bojuje o udržení nad úrovní retracementu 61,8.
Indikátor RSI se nachází na úrovni 21,3. Jedná se o zónu extrémního přeprodání (pod 30). Ačkoli v silných sestupných trendech může RSI v této zóně setrvávat delší dobu, tak nízká hodnota představuje silný varovný signál před možnou vzestupnou korekcí, nebo přinejmenším přechodem do konsolidace za účelem „ochlazení" indikátoru.
MACD potvrzuje silný sestupný trend. Linie se zkřížily dolů a vzdalují se od nulové úrovně, přičemž histogram narůstá v záporné zóně. V tuto chvíli zde nejsou patrné žádné divergence.
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