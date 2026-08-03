Kakao zdražilo o 9 %: El Niño a riziko slabé sklizně se vracejí

Futures na kakao prudce zdražuily — cena komodity se vyšplhala přes 5 500 USD/t, což představuje nárůst o 9,3 % za dva obchodní dny. Jde o výrazný pohyb, který ale nepřichází z ničeho nic, ale jedná se o výsledek souběhu přiostřujících se klimatických rizik, revidovaných výhledů sklizně a přetrvávající strukturální zranitelnosti nabídky v západní Africe.
El Niño jako klíčový spouštěč
Po prudké korekci z krizových maxim roku 2025 futures na kakao v červenci opět prudce vzrostly — trh pohání silný El Niño a obavy z toho, že by mohl zasáhnout produkci v sezóně 2026/27. Barry Callebaut, jeden z největších světových zpracovatelů kakaa, varuje, že s 80% pravděpodobností formující se El Niño v průběhu června–srpna 2026 může ceny surovin znatelně zvednout. Teplejší a sušší podmínky v západní Africe během fáze zakládání hlavní úrody 2026/27, která začíná v říjnu, by mohly poškodit sklizeň právě ve chvíli, kdy přebytky z předchozí sezóny teprve vstupují na trh.
Oslabení budoucí sklizně potvrzují terénní průzkumy
Základní problém tkví v podstatně nižší tvorbě plodů, než bylo čekáno. Předběžné terénní průzkumy v Pobřeží slonoviny poukazují na podprůměrnou tvorbu mladých lusků kakaa, což je jeden z prvních varovných signálů pro nadcházející sezónu. Předběžné odhady naznačují, že Pobřeží slonoviny by mohlo v sezóně začínající v září vyprodukovat přibližně 1,8 milionu tun, oproti cca 2,2 milionu tun očekávaných v aktuální sezóně. Tento schodek je zásadní. Banka Citi dokonce předpovídá globální deficit kakaa ve výši 56 000 tun v sezóně 2026/27, oproti mírnému přebytku 111 000 tun v sezóně 2025/26, a varuje, že slabé nasazování lusků v hlavní úrodě západní Afriky by mohlo nabídku dále utlačit.
Strukturální zranitelnost trhu
Západ Afriky stále dominuje globální nabídce a tytéž strukturální problémy zůstávají nevyřešeny: stárnoucí stromy, změny v rozložení srážek, nemoci, nízké příjmy farmářů a vysoká citlivost na výkyvy počasí. Jediná špatná sklizeň nebo logistická porucha dokáže trh znovu velmi rychle utáhnout. Přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu ruší globální dodávky kakaa — konkrétně omezením zásobování hnojivy, zdražením lodní dopravy, pojistného i paliv, čímž rostou náklady importérů.
Graf Kakaa (COCOA, M30)
Zdroj: xStation05
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Graf dne: Japonský jen padá z 40letých maxim – co je dobré vědět? (03.08.2026)
Wall Street oživuje, protože výsledková sezóna za 2. čtvrtletí výrazně překonává očekávání investorů
Krypto novinky: Coldcard čelí masivnímu útoku, Trump Media prodává Bitcoin a Strategy drží dividendu na 12 %
Ekonomický kalendář: Co může pohnout trhy tento týden? (03.08.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.