BREAKING: Ropa se vrací k 100 USD, protože představitelé zemí Zálivu a Evropy očekávají, že USA budou na dohodu s Íránem potřebovat 6 měsíců

Představitelé arabských zemí Zálivu a evropských států odhadují, že uzavření mírové dohody mezi USA a Íránem může trvat přibližně šest měsíců. Obě strany vyzývají k prodloužení současného příměří, aby vznikl větší prostor pro jednání.
- Státy Perského zálivu se stále domnívají, že Írán usiluje o schopnost vyvíjet jaderné zbraně, a to navzdory nedávným americko-izraelským úderům.
- Podle regionálních představitelů by každá dohoda měla Íránu zabránit v obohacování uranu a zakázat mu dlouhodosahové balistické rakety.
- Představitelé zemí Zálivu jsou z velké části proti obnovení bojů a dávají přednost diplomatickému řešení vedenému Spojenými státy.
- Jedním z nejurgentnějších požadavků je znovuotevření Hormuzského průlivu, aby se obnovily energetické toky.
- Představitelé v soukromí varovali, že pokud vodní cesta zůstane uzavřená i po příštím měsíci, může vzniknout globální potravinová krize.
- Ceny energií mohou dále růst, pokud konflikt přetrvá i po navrhovaném časovém horizontu vyjednávání.
Ropa dnes roste a vrací se směrem k 100 USD za barel, což naznačuje, že napětí na energetickém trhu je stále daleko od uklidnění.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
