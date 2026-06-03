US Open: Je čas na pullback?

Po vzoru evropských akciových indexů, které se dnes obchodují níže, otevřely S&P 500 (-0,5 %) a NASDAQ Composite (-0,7 %) v červených číslech. Tuto slabost lze částečně připsat obnovené eskalaci konfliktu na Blízkém východě, ačkoli aktivita před otevřením trhu nenaznačovala, že by se kvůli tomu investorský sentiment výrazně zhoršil.
V posledních hodinách bylo napadeno letiště v Kuvajtu a narušen byl také vzdušný prostor Bahrajnu. Tyto kroky jsou údajně odvetou za americké údery. Pravděpodobnost, že obě strany dosáhnou dohody, která by vedla k trvalému znovuotevření Hormuzského průlivu už v červnu, klesá. Trhy aktuálně přisuzují takovému scénáři zhruba 20% šanci na úspěch. To vyvolává další růst cen ropy, přičemž WTI se nyní obchoduje těsně nad 96 USD za barel, což znamená růst o 10 % od začátku týdne.
Mezitím řada společností v širším AI sektoru pokračuje ve vítězné sérii. Mezi výrazně rostoucí tituly patří Intel (+5,9 %), Marvell (+4,4 %), Iren (+3,2 %) a AMD (+1,7 %). Akcie Marvell jsou nyní výše o více než 35 % oproti úternímu otevření. Rally je částečně tažena velmi pochvalnými komentáři generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga. Na pódiu v Tchaj-peji po boku šéfa Marvellu Huang fakticky označil společnost za další firmu, jejíž ocenění dosáhne jednoho bilionu dolarů.
Obrázek 1: Vítězové a poražení na Nasdaq 100 (03.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 03.06.2026
Přesto se zdá, že technologický sektor dnes zatěžuje širší indexy.
Obrázek 2: Výkonnost sektorů na Nasdaq 100 (03.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 03.06.2026
To však nemění nic na tom, že pozitivní sentiment kolem rozvoje AI byl letos pro americký trh více než jen podpůrným větrem pro spektakulární zisky – v podstatě byl jejich jediným motorem. Podle analýzy Goldman Sachs je index S&P 500 po vyloučení společností z širšího AI ekosystému aktuálně beze změny oproti začátku roku. Se zahrnutím těchto firem naopak zažívá jedno z nejúspěšnějších období za několik desetiletí.
Další palivo pro přehřáté trhy dodává IPO SpaceX, které se v posledních dnech stalo dominantním tématem online debat. Investorské roadshow začíná tento týden a oficiální obchodní debut je naplánován na 12. června. Společnost chce z trhu získat přibližně 74 miliard USD a cílí na ohromující celkové ocenění 1,75 bilionu USD. Dnes není mnoho pochyb o tom, že půjde o největší IPO v historii. Podle nedávných zpráv plánuje SpaceX stanovit nabídkovou cenu na 135 USD za akcii, přičemž až 30 % celkového objemu akcií má být vyhrazeno pro retailové investory.
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 03.06.2026
Cena se nadále pohybuje ve strmém a dynamickém rostoucím kanálu, který vznikl po odrazu od minim z konce března 2026. Po dosažení nových historických maxim cena aktuálně testuje spodní hranici tohoto kanálu a snaží se udržet tuto klíčovou trendovou linii. RSI (14) zůstává na zvýšené úrovni 79,1 bodu, což potvrzuje silně překoupený stav trhu a ospravedlňuje možné ochlazení sentimentu. I když střednědobá struktura zůstává přirozeně býčí, současný tlak na spodní pásmo kanálu v kombinaci s výraznou vzdáleností mezi cenou a 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA 50, kolem 28 105 bodů) zvyšuje riziko hlubší korekce. Pokud bude spodní hranice kanálu rozhodně prolomena a trh vstoupí do širší fáze vybírání zisků, prvním klíčovým referenčním bodem a cílovou podporou bude 23,6% úroveň Fibonacciho retracementu kolem 28 645 bodů.
Zprávy ze společností
- Marvell Technology (MRVL.US): Akcie společnosti prudce vzrostly poté, co generální ředitel Nvidie Jensen Huang na konferenci na Tchaj-wanu naznačil, že Marvell by se mohl stát „další bilionovou společností“. Nvidia s Marvell úzce spolupracuje na návrhu síťové infrastruktury pro AI.
- GameStop (GME.US): Akcie se dnes obchodují téměř o 8 % výše po oznámení velmi silných výsledků za 1. čtvrtletí. Čisté tržby vzrostly o více než 100 milionů USD na 835 milionů USD, výrazně tažené sběratelskými kartami, hračkami a sběratelskými předměty, které představovaly 42 % tržeb a zaznamenaly výrazný meziroční růst.
- GitLab (GTLB.US): Reakce trhu na výsledky GitLabu byla méně příznivá (-5,9 %). Společnost oznámila razantní restrukturalizační program nazvaný „Act Two“. Firma propouští přibližně 350 lidí, tedy 14 % své globální pracovní síly, a stahuje se z působení ve 22 zemích. CEO Bill Staples tento krok vysvětlil jako přechod do „éry AI agentů“.
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