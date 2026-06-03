Denní shrnutí: Trhy si dávají pauzu (03.06.2026)

Středu zakončujeme poklesy napříč téměř všemi klíčovými indexy. Investoři po nedávné spektakulární rally realizují menší korekci. Významnou roli v tomto kontextu hrají titulky z Blízkého východu.
Komodity
Sledujeme třetí po sobě jdoucí den růstu cen energetických komodit. Cena ropy WTI vzrostla o více než 2 % a dostala se nad 95 USD, zatímco NATGAS zaznamenal podobné zisky a směřuje k úrovni 5,0 USD.
- Růst cen energií lze do značné míry přičíst obnovené eskalaci na Blízkém východě. Tlak na růst mohl zesílit také dnešní report amerického ministerstva energetiky, který ukázal nečekaně výrazný pokles zásob ropy až o 8 milionů barelů. Trh přitom očekával pokles pouze o 3 miliony.
Na opačné straně se pohybovalo zlato (-1 %) a stříbro (-2 %).
- Klíčovým faktorem byl růst výnosů dluhopisů. Výnosy 10letých dluhopisů rostly mimo jiné v USA (+1,1 %), Německu (+2 %) a Japonsku (+2,3 %).
Geopolitika
Írán zaútočil na letiště v Kuvajtu a narušil vzdušný prostor Bahrajnu. Údajně jde o odvetu za ostřelování íránského tankeru americkými silami.
Pravděpodobnost, že obě strany dosáhnou dohody o trvalém znovuotevření Hormuzského průlivu ještě během června, klesá. Trhy aktuálně oceňují pravděpodobnost takového scénáře zhruba na 20 %.
Akciový trh
To vše vede k mírnému ústupu investorů od rizika.
- Zvlášť silně dnes zasáhl pokles evropské akciové trhy, včetně německého DAXu (-1,3 %), který táhly dolů slabé výkony velkých společností. Poklesy zaznamenaly SAP (-4,3 %), Deutsche Bank (-3,7 %), Mercedes-Benz (-3,3 %), Adidas (-3,2 %) a Deutsche Telekom (-2,7 %).
Slabost však dnes byla patrná také ve Spojených státech.
- S&P 500 klesl o 0,6 %, zatímco NASDAQ Composite odepsal 1 %.
- Klíčovým faktorem byl v tomto kontextu více než 3% pokles akcií NVIDIA. Níže zamířily také Microsoft (-3,8 %), Amazon (-3,1 %) a Palantir (-6,1 %).
Na druhé straně mají důvod ke spokojenosti akcionáři Marvell, protože akcie společnosti vzrostly o více než 35 % oproti úternímu otevření a dnes si připsaly 5,3 %. Částečně za tím stojí velmi pochvalné komentáře generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga. Na pódiu v Tchaj-peji po boku šéfa Marvellu Huang označil společnost za další firmu, která by mohla dosáhnout bilionového ocenění.
Graf 1: Heatmapa vítězů a poražených dne na americkém trhu (06.03.2026)
Zdroj: xStation, 06.03.2026
Makroekonomická data
Dnes byly zveřejněny květnové ukazatele ISM PMI ve službách. Tato data mají pro trhy druhořadý význam, takže při absenci výrazného překvapení zůstává reakce investorů omezená. Výsledek 54,5 překonal očekávání, ale nestačil ke zvýšení volatility.
Naši pozornost přitahuje nečekaně vysoký subindex nových objednávek (57,3) a index placených cen (71,3). Ten odpovídá očekáváním sílících cenových tlaků a vystoupal na nejvyšší úroveň od roku 2022. Data o zaměstnanosti mezitím vyšla mírně pod hranicí 50 bodů (47,9), trhy však již netrpělivě očekávají páteční report NFP (Non-Farm Payrolls). Jde o údaj s jednoznačně největším potenciálem vyvolat tento týden volatilitu.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.